MONTRÉAL, le 14 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec Zscaler, ce qui lui permettra de tirer parti de la plus importante plateforme mondiale de cybersécurité infonuagique évolutive pour aider ses clients à faire avancer leurs projets de transformation numérique de manière plus agile, efficiente, résiliente et sécuritaire. Ce partenariat bonifie l'offre intégrée de cybersécurité d'Alithya couvrant toute la chaîne de valeur de TI.

Avec l'adoption continue du logiciel-service (« SaaS ») et des environnements infonuagiques publics, ainsi que l'utilisation grandissante d'Internet comme réseau d'entreprise, la plateforme infonuagique Zero Trust Exchange de Zscaler protège les clients contre les cyberattaques et la perte de données en sécurisant la connexion des utilisateurs, des appareils et des applications n'importe où. La stratégie novatrice de segmentation de la charge de travail de Zscaler permet de mettre fin au déplacement latéral des menaces, de simplifier les activités grâce à l'automatisation des politiques et d'améliorer la visibilité. Grâce à cette architecture de cybersécurité simplifiée et centralisée, l'utilisation de réseaux privés virtuels (VPN) et de filtres n'est plus nécessaire. La plateforme Zscaler est aussi facilement évolutive et permet de protéger des milliers d'utilisateurs en même temps, peu importe où ils se trouvent.

Élargissement du périmètre de sécurité

Fournissant une solution de sécurité complète pour les utilisateurs et les applications incluant une inspection de toutes les couches réseau, Zscaler constitue l'avenir des réseaux en infonuagiques. La plateforme a déjà été adoptée par le quart des entreprises du Fortune 2000, et les solutions de Zscaler sont mises en œuvre comme principales solutions auprès de deux des plus importants clients d'Alithya dans les secteurs des services financiers et de l'assurance.

Selon Gartner, Zscaler est un chef de file du Magic Quadrant Security Service Edge (SSE). En 2022, Zscaler s'est classé comme fournisseur ayant la plus grande capacité de mise en œuvre parmi les 11 fournisseurs évalués par Gartner dans son rapport.

Citation de Jérôme Tétreault, directeur de la cybersécurité auprès des clients d'Alithya :

« Avec les milliers de personnes qui sont toujours en télétravail et l'adoption de plus en plus répandue de l'infonuagique, les solutions traditionnelles (« legacy ») disparates ne suffisent plus pour se protéger du nombre croissant de risques de sécurité. La plateforme Zero Trust de Zscaler nous procure une solution complète qui cadre parfaitement avec notre stratégie visant à proposer à nos clients une offre de cybersécurité intégrée couvrant toute la chaîne de valeur de TI. Pour atteindre cet objectif, Alithya fournit à l'ensemble de ses professionnels des TI une formation approfondie en cybersécurité. »

