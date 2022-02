Talend Data Fabric s'ajoute aux solutions de gestion des données d'Alithya

MONTRÉAL, le 17 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer qu'il est maintenant intégrateur de systèmes (« Systems Integrator ») des solutions de Talend, un chef de file dans l'intégration et la gouvernance des données. Talend Data Fabric constitue l'une des seules plateformes unifiées qui conjuguent harmonieusement un vaste éventail de capacités d'intégration et de gouvernance des données afin de gérer la santé des renseignements d'entreprise.

À titre d'intégrateur de systèmes, Alithya offre à ses experts des formations spécialisées continues sur des solutions simples, puissantes, flexibles et personnalisables en matière de données que Talend fournit aux entreprises. En tant que membre de l'écosystème des partenaires de Talend, Alithya s'est distinguée en devenant un conseiller de confiance qui sait mettre en œuvre les solutions efficaces et rentables de Talend.

En août 2021, Magic Quadrant de Gartner a indiqué que Talend constituait un chef de file en matière d'outils d'intégration des données en se fondant sur une évaluation de dix-huit fournisseurs. C'était la sixième fois que Talend figurait dans le quadrant des chefs de file de Gartner.

Tabler sur les assises d'Alithya

Alithya a déjà fait ses preuves dans le déploiement de solutions pour les principaux collaborateurs technologiques de Talend, notamment Microsoft Azure, Snowflake, AWS et Databricks. Maintenant qu'Alithya agit à titre d'intégrateur de systèmes Talend, elle pourra accroître son expertise en matière de migrations sur site (« on-premise ») et dans le nuage, ce qui comprend la conception d'intégrations à nuages multiples et hybrides pour des plateformes infonuagiques gérées ainsi que l'automatisation de l'intégration et de la gestion des données du nuage.

Citation de Michel Lacasse, vice-président principal des ventes chez Alithya :

« Les services de migration infonuagique continuent de stimuler les projets de transformation numérique à l'échelle de plusieurs industries, et notre partenariat avec Talend nous permet d'élargir notre offre de services dans ce domaine. Comme dans le cas de toutes les solutions technologiques offertes dans un marché concurrentiel, les professionnels certifiés sont les artisans d'une mise en œuvre réussie. Puisque les professionnels d'Alithya sont formés et certifiés, l'entreprise pourra dorénavant offrir des solutions Talend dans tous ses secteurs d'expertise. »

Grâce aux initiatives de formation d'Alithya, l'entreprise obtient une distinction supplémentaire et un avantage concurrentiel, car elle devient la société de technologie comptant le plus de ressources certifiées Talend au Québec. Devenir intégrateur de systèmes pour les solutions Talend ouvre non seulement la voie à de nouveaux projets dans la province, mais permet également de répondre aux besoins des clients existants d'Alithya.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, 514 285-0006, poste 6480, [email protected]