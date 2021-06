MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») est ravi d'annoncer qu'il a remporté un contrat de gestion de projets en ressources informationnelles d'une valeur de 12,4 millions de dollars canadiens auprès d'un ministère du gouvernement du Québec.

Il s'agit d'un des plus importants contrats gouvernementaux remportés par Alithya au Québec au cours des dernières années.

Dans le cadre de ce contrat d'une durée de cinq ans, les professionnels d'Alithya offriront leur expertise de pointe et leur soutien à ce client afin de procurer à ses équipes la capacité d'intervention qui leur est nécessaire pour exercer pleinement leurs importantes responsabilités en matière de gestion du portefeuille de projets en ressources informationnelles.

Citation de Dave Moreau, vice-président principal, Secteur public :

« Nous sommes heureux d'avoir remporté ce contrat qui démontre que les projets très variés que nous avons gérés au fil des années nous ont donné une exceptionnelle capacité d'adaptation, une excellente connaissance du secteur gouvernemental et une approche sur mesure qui s'appuie sur les pratiques exemplaires et sur l'évolution des outils de gestion de projet. Quelles que soient les orientations retenues par les organismes publics, les équipes d'Alithya savent adapter la gestion de projet aux objectifs afin de faciliter la réalisation d'initiatives tangibles. »

À propos d'Alithya et de son offre destinée au secteur public

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise cloud, les services applicatifs et les données et l'analytique.

En tant que prestataire de services qualifiés dans le Catalogue d'offres infonuagiques du Centre d'acquisitions gouvernementales du gouvernement du Québec, Alithya accompagne les organismes publics du Québec dans leur virage technologique. Pour en savoir plus sur les solutions et les services innovants d'Alithya qui répondent aux objectifs des clients dans le secteur public, qu'il s'agisse du volet affaires ou du volet technologique d'un projet, visitez alithya.com/fr/secteurs/gouvernement.

