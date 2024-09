Alithya est honorée par Microsoft pour ses réalisations exceptionnelles en matière de ventes et d'innovation

MONTRÉAL, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (« Alithya ») a été sélectionnée par Microsoft pour le prix Microsoft Business Applications Inner Circle 2024-2025, obtenant cette reconnaissance pour la 19e fois.

La participation à l'Inner Circle est basée sur des performances commerciales plaçant Alithya dans le haut du classement du réseau mondial de partenaires des applications d'affaires de Microsoft. Il est largement reconnu que les membres de l'Inner Circle offrent des solutions innovantes et de grande valeur, permettant aux organisations d'exceller.

Les membres de l'Inner Circle 2024-2025 sont invités au Sommet Inner Circle au printemps 2025, ainsi qu'à participer à des réunions virtuelles entre août 2024 et juin 2025. Ils auront l'opportunité unique de discuter de stratégies avec les hauts dirigeants de Microsoft et d'autres partenaires de l'Inner Circle, tout en apprenant davantage sur les plans futurs de l'entreprise, en établissant des relations exécutives solides et en collaborant sur les meilleures pratiques.

Alithya a établi une forte présence dans le domaine des applications d'affaires de Microsoft, en utilisant ses nombreux outils de propriété intellectuelle pour fournir des solutions exceptionnelles dans l'industrie, qui améliorent l'efficacité et favorisent l'innovation. Le partenariat de longue date d'Alithya avec Microsoft a été un pilier de son succès et, au fil des ans, ce partenariat a été crucial pour établir Alithya en tant que leader grâce à des distinctions prestigieuses telles que le prix Inner Circle.

Citation de John Scandar, vice-président principal de la pratique Microsoft d'Alithya :

« Cette année marque la 19e fois qu'Alithya obtient avec fierté le prix Inner Circle, témoignant de notre engagement constant à l'excellence. Notre reconnaissance au sein de l'Inner Circle souligne à la fois notre performance stable et notre statut de leader dans les applications d'affaires. Notre collaboration avec Microsoft nous permet de tirer parti de leurs capacités de pointe en matière d'IA et de cloud, garantissant à nos clients le plus haut niveau d'innovation et de service. »

Citation de Peter Jensen, responsable de la stratégie des partenaires Business Applications chez Microsoft :

« Les partenaires qui atteignent la distinction Inner Circle ont démontré un impact exceptionnel en aidant les clients à accélérer leur transformation numérique et celle liée à l'IA avec Dynamics 365 et Power Platform. Nous sommes honorés de reconnaître cet impact. Les partenaires du Microsoft AI Cloud Partner Program qui atteignent cette distinction se démarquent par leur expertise sectorielle approfondie en matière d'IA et de cloud. Ils apportent une expertise spécialisée en lien avec les propriétés intellectuelles, en processus d'affaires et d'un point de vue technique auprès de leurs clients, les aidant à générer une valeur commerciale supplémentaire grâce à leurs services et solutions. »

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde, portée par son expertise et son intelligence collective afin de concevoir des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation d'entreprise et l'accompagnement technologique.

Ses équipes ont l'ambition de conjuguer leur aspiration à faire ce qui est juste avec leur détermination à bien faire les choses. Alithya a acquis des certifications concernant la parité entre les genres et la responsabilité carbone. Elle s'engage maintenant à obtenir une certification pour ses relations avec les peuples autochtones ainsi qu'une attestation de carboneutralité.

SOURCE Alithya Canada inc.

Renseignements : Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected]