Alithya récompensée par Microsoft pour ses ventes exceptionnelles et son innovation

MONTRÉAL, le 11 août 2020 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») fait partie du prestigieux « Inner Circle 2020/2021 » pour ses applications d'affaires Microsoft. L'adhésion à ce groupe d'élite dépend du volume des ventes atteint et Alithya se situe à l'échelon le plus élevé du réseau mondial des partenaires de Microsoft en ce qui a trait aux applications d'affaires. Les membres de l'Inner Circle ont atteint un haut niveau d'excellence en fournissant des solutions à forte valeur ajoutée qui aident les entreprises à obtenir un succès croissant.

Les membres de l'Inner Circle 2020/2021 sont invités aux Inner Circle Virtual Summits, qui se tiendront tous les trimestres de juillet 2020 à juin 2021, et où ils auront une occasion unique de discuter de leur stratégie et de leur réseau avec des dirigeants de Microsoft et d'autres partenaires.

Cette reconnaissance de l'Inner Circle pour les applications d'affaires de Microsoft a été décernée à Alithya à l'occasion de Microsoft Inspire, l'événement annuel qui rassemble les partenaires de choix de Microsoft et a eu lieu les 20 et 21 juillet 2020. Microsoft Inspire permet à la communauté des partenaires de Microsoft de prendre connaissance de la feuille de route de l'entreprise pour l'année à venir, d'enrichir son réseau, de discuter des pratiques exemplaires, de découvrir les dernières innovations de produit et d'acquérir de nouvelles compétences.

« Chaque année, nous saluons l'innovation et la capacité de nos partenaires en applications d'affaires venant du monde entier à obtenir un succès exemplaire pour leurs clients, a dit Cecilia Flombaum, responsable Microsoft Business Applications Ecosystem. Nos membres de l'Inner Circle sont autant choisis pour leur succès commercial que pour leur réussite en tant qu'entreprise, qu'ils aient déposé un brevet, développé des solutions ou qu'ils soient à l'avant-garde en matière de transformation numérique. Nous sommes très heureux de féliciter Alithya pour sa réussite l'année passée, pour son engagement envers nos clients et pour son innovation en matière de Microsoft Cloud. »

Concentrée sur les résultats d'affaires, Alithya fournit des solutions en matière de planification des ressources d'entreprise (ERP), de gestion de la relation client (CRM), d'intelligence d'affaires (BI) et d'autres solutions numériques à des centaines de clients de l'industrie manufacturière, des services professionnels et d'autres secteurs. En 2020, Alithya a également été nommée finaliste pour le prix Microsoft Dynamics 365 du partenaire de l'année dans le domaine Finance and Operations ainsi que pour le prix canadien IMPACT pour les applications d'affaires.

« Cela fait quinze ans que nous avons l'honneur de faire partie de l'Inner Circle de Microsoft, a déclaré John Scandar, vice-président principal d'Alithya. Chaque année, notre priorité est d'agir comme conseiller de confiance auprès de nos clients et de les aider à tirer le meilleur parti de leurs investissements en applications Microsoft. Appartenir à ce groupe d'élite démontre que nous maintenons le cap. »

À propos du Groupe Alithya et sa pratique Microsoft

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 100 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

La pratique Microsoft d'Alithya couvre de nombreux aspects, y compris Dynamics, Azure, l'intelligence d'affaires et l'analytique avancée, les solutions numériques, le développement et l'architecture d'applications. Visant l'obtention de résultats, Alithya a déployé les solutions de Microsoft en matière de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de gestion de la relation client (CRM), d'intelligence d'affaires (BI) et des solutions numériques pour des centaines de clients.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Conseiller, Communications, 514 285-5552, poste 6480, [email protected]

Liens connexes

http://alithya.com/