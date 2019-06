Alithya présentera ses résultats financiers du 4e trimestre et de l'exercice 2019 le 19 juin

MONTRÉAL, le 13 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le mercredi 19 juin 2019, le Groupe Alithya (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») diffusera ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l'exercice 2019 terminé le 31 mars 2019.

Alithya tiendra également une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour les analystes financiers à 9 h 00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion, la présentation et les documents annuels 2019 seront publiés sur le site d'Alithya à https://investisseurs.alithya.com/.

Conférence téléphonique Date : Mercredi 19 juin 2019 Heure : 9 h 00 (heure de l'est) Numéro de téléphone : > 1-877-223-4471 pour les participants d'Amérique du Nord

> 647-788-4922 pour les participants à l'extérieur de l'Amérique du Nord Webdiffusion simultanée : http://www.gowebcasting.com/10001

Réécoute Numéro de téléphone : 1-800-585-8367 Code d'accès : 8646409 Date de disponibilité : Du 19 juin à compter de 13 h 00 jusqu'à 23 h 59 le 26 juin 2019

À propos du Groupe Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et technologies numériques en Amérique du Nord. Fondé en 1992, il emploie environ 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée du Groupe Alithya à ses clients repose sur ses quatre piliers d'expertise que sont les services en stratégie, en technologies Microsoft et Oracle et en solutions d'entreprises personnalisées. Ses clients exercent leurs activités dans les secteurs bancaires, de l'investissement et de l'assurance, manufacturier, du commerce de détail et de la distribution, des télécommunications, du transport, des services professionnels, de la santé et des services gouvernementaux. Le Groupe Alithya est un défenseur de la diversité en milieu de travail et encourage en ce sens l'accession des femmes à des postes de gestion, et déploie des initiatives favorisant le recrutement d'immigrants. Le titre d'Alithya se négocie sur le TSX et le NASDAQ depuis novembre 2018 sous le symbole ALYA. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.alithya.com.

Renseignements: Gladys Caron, Vice-présidente, Communications et Relations avec les investisseurs, Téléphone : 514 285-5552, poste 2891, Cellulaire : 514 506-0654, gladys.caron@alithya.com

