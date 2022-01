ALPHARETTA, Ga., le 11 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui emploie plus de 3 400 professionnels hautement qualifiés et offre des solutions d'entreprise cloud aux États-Unis, au Canada et en Europe, continue de collaborer avec Balchem Corporation (NASDAQ: BCPC) (« Balchem ») pour déployer à l'échelle mondiale Microsoft Dynamics 365 afin de consolider les processus et de réaliser son objectif de plateforme technologique unique.

Balchem s'engage à trouver des solutions novatrices à certains des problèmes les plus complexes auxquels font face les marchés de la nutrition, de la santé et des aliments. Le secteur de la nutrition et de la santé humaines (Human Nutrition & Health) de Balchem fournit des systèmes d'ingrédients personnalisés, ainsi que des minéraux et nutriments clés aux marchés des aliments, des suppléments et pharmaceutique. La division de la nutrition et de la santé animales (Animal Nutrition & Health) de Balchem est considérée comme un chef de file mondial de la production de choline, de l'encapsulation alimentaire, des minéraux chélatés et des ingrédients fonctionnels. La filiale des produits spécialisés (Specialty Products) approvisionne l'industrie des soins de santé et d'autres secteurs en produits chimiques spécialisés emballés en plus de fournir des minéraux chélatés au marché des micronutriments agricoles.

Balchem a entrepris la mise en place de Microsoft Dynamics 365 en 2017, en plus d'avoir instauré le module Finance and Operations à l'échelle de ses secteurs d'activités et dans plus de 20 usines de quatre pays différents. Avant Dynamics, l'entreprise disposait de plusieurs systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) qui ne permettaient pas d'accéder à des renseignements à valeur ajoutée en temps opportun.

Grâce à Dynamics, Balchem peut désormais bénéficier d'une meilleure visibilité financière et opérationnelle, puisque les renseignements se trouvent à un seul endroit.

Citation de Bill Backus, chef comptable à Balchem :

« Nous avons beaucoup évolué et prévoyons poursuivre sur cette lancée. Nous estimons que la mise en place Microsoft Dynamics était justifiée pour soutenir notre croissance interne et toute future acquisition. Alithya, notre partenaire, connaissait Dynamics et a pris le temps de comprendre notre entreprise. Plutôt que de nous dire ce que nous voulions entendre, l'équipe a été honnête, ce qui a grandement contribué à la réussite de notre implantation à l'échelle mondiale. »

Citation de John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft Alithya :

« Microsoft Dynamics 365 constitue la plateforme idéale pour les fabricants comme Balchem qui peuvent ainsi améliorer l'accessibilité aux données et permettre aux employés de consacrer leur temps aux tâches à valeur ajoutée. Nous sommes ravis de collaborer avec l'entreprise dans le cadre de ce parcours transformationnel fondé sur la technologie Microsoft. »

À propos de Balchem

Balchem, dont le siège social est situé à New Hampton dans l'État de New York, offre des solutions aux marchés de la nutrition, de la santé et des aliments grâce à ces trois secteurs d'activité : Human Nutrition & Health (nutrition et santé humaines), Animal Nutrition & Health (nutrition et santé animales), et Specialty Products (produits spécialisés). Balchem a été fondée en 1967 et compte plus de 1 400 employés à l'échelle de ses bureaux de vente, de ses sites de production ainsi que de ses centres de recherche et de développement aux États-Unis et en Europe.

À propos d'Alithya et de sa pratique Microsoft

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 400 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Depuis sa fondation en 1992, la capacité, l'envergure et les compétences d'Alithya ont toujours continué d'évoluer, guidées par une vision stratégique à long terme pour devenir le conseiller de confiance de ses clients. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe en tant que l'une des plus importantes sociétés de services-conseils et favorise les changements numériques en tant que conseiller de confiance auprès de clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement.

L'équipe Microsoft d'Alithya est l'une des plus importantes en Amérique du Nord avec une pratique diversifiée comprenant les solutions Dynamics, Azure, Power Apps, l'analyse avancée de données en entreprise, des solutions numériques et des services d'architecture. Mettant l'accent sur les résultats d'affaires et la transformation numérique dès la mise en œuvre, Alithya a livré des solutions Microsoft à des centaines de clients du secteur manufacturier, des services professionnels et de la santé.

