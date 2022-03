La certification renforce la détermination de l'entreprise envers son processus de parité et ancre ses efforts en matière de diversité et d'inclusion

MONTRÉAL, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est fière d'annoncer que l'organisme à but non lucratif La Gouvernance au Féminin lui a décerné la certification bronze.

Offerte partout au Canada et aux États-Unis, la certification sur la parité, conçue avec l'aide bénévole de McKinsey & Company en 2017, permet aux organisations d'accroître la représentation des femmes dans des secteurs où elles ont été historiquement sous-représentées, notamment dans les postes de haute direction. Accenture, Mercer et Willis Towers Watson soutiennent l'équipe de La Gouvernance au Féminin dans l'évaluation des demandes. Leur questionnaire détaillé évalue non seulement la parité du point de vue décisionnel des organisations, mais il analyse également la mise en œuvre de mécanismes qui permettent aux femmes de tous les niveaux hiérarchiques d'atteindre leurs objectifs de carrière, créant ainsi un bassin de professionnelles. Une attention particulière est aussi accordée à l'intersectionnalité pour veiller à ce que les femmes issues des minorités visibles, des communautés autochtones et de la communauté LGBTQ, ainsi que celles présentant un handicap ne soient pas mises de côté.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Alithya s'efforce d'offrir un milieu de travail inclusif et diversifié. La parité nous tient à cœur dans une industrie où la représentation des femmes a toujours été moins courante. Pour faire mieux, nous savons que nous devons évaluer où nous en sommes et tirer parti de ces mesures pour apporter des changements importants. Cette première certification sur la parité représente la poursuite de nos efforts et donne le ton pour l'avenir. »

Consolider les bases d'Alithya

Alithya a instauré des groupes-ressources de collègues à l'échelle de l'entreprise, ce qui leur permet à travers le monde d'incarner le changement qu'ils souhaitent voir se réaliser. Au moyen du parrainage de cadres supérieurs, ces groupes organisent des activités d'apprentissage et des événements de réseautage pour renseigner leurs collègues sur la réalité à laquelle font face les groupes minoritaires au sein de l'entreprise. Ces groupes partagent ensuite leur rétroaction avec l'équipe de direction au moyen d'un comité d'orientation mondial, offrant à l'entreprise des exemples concrets pour soutenir leurs efforts visant à faire d'Alithya un milieu de travail inclusif et diversifié qui favorise la croissance personnelle et professionnelle.

Tracer la voie vers un avenir meilleur

Alithya est également heureuse des progrès accomplis pour élaborer une stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) détaillée correspondant aux valeurs de l'entreprise et à ces multiples initiatives en cours. Nous avons établi des directives ESG progressives qui répondent aux attentes de toutes nos parties prenantes, et nos progrès reflètent le travail précieux que notre personnel a accompli au fil des ans afin d'améliorer les communautés où nous vivons et nous travaillons. À cet égard, Alithya a collaboré avec un cabinet d'experts-conseils canadien en critères ESG et est impatiente de partager son cadre de travail ESG avec toutes les parties prenantes très prochainement.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

