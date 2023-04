L'équipe de direction d'Alithya accueille une cadre chevronnée additionnelle

MONTRÉAL, le 24 avril 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer la nomination de Giulia Cirillo au poste de chef de la direction du capital humain. Cette nomination prend effet le 24 avril 2023.

Diplômée du programme Executive MBA de l'Université McGill et de HEC Montréal, et du Programme des administrateurs internationaux de l'INSEAD Business School, Giulia Cirillo est une dirigeante stratégique chevronnée en ressources humaines qui cumule une vaste expérience à l'échelle mondiale. Son leadership axé sur la transformation, son sens des affaires aiguisé et son expérience en gestion des talents lui ont permis de créer des cultures d'entreprise solides pour d'importants acteurs du secteur manufacturier et de celui des services financiers. Mme Cirillo se joint à Alithya après avoir été première vice-présidente et chef mondiale des Ressources humaines et Communications auprès de l'une des plus importantes caisses de retraite au Canada.

Mme Cirillo siège aussi au conseil d'administration du réseau Women in Capital Markets. Son appui continu à différentes causes ainsi que son rôle de mentor auprès de femmes et de leaders émergentes contribueront à la culture de redonner à la communauté d'Alithya.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Cette nomination est une étape importante dans l'élaboration de la vision unifiée d'Alithya (One Alithya) et l'adoption d'une culture axée sur une offre de services unique pour nos employés, nos clients et nos partenaires. En ce début d'exercice financier 2024, nous maintenons notre engagement à atteindre les objectifs présentés dans notre plan stratégique 2021-2024, dont un des trois piliers est axé sur les membres de nos équipes. La vaste expérience de Giulia, sans compter le concert d'éloges à son égard, sera un élément clé grâce auquel nous nous assurerons de réaliser nos objectifs : favoriser la collaboration et d'appartenance, cultiver le bien-être des employés et investir dans le perfectionnement continu de notre personnel. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie des professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires et vise à faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique.

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected], 438-798-0119