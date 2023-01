Cette nomination fait suite au départ à la retraite du chef de l'exploitation actuel, Claude Rousseau

MONTRÉAL, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer la nomination de Bernard Dockrill au poste de chef de l'exploitation, une nomination qui entrera en vigueur le 30 janvier 2023. Claude Rousseau, chef de l'exploitation actuel d'Alithya, quittera l'organisation à la fin de l'exercice en cours, soit le 31 mars 2023, pour prendre une retraite bien méritée. Il a occupé le poste de chef de l'exploitation pendant plus de huit ans et guidé Alithya dans le cadre de plus d'une dizaine d'acquisitions et de son premier appel public à l'épargne. Il agira à titre de conseiller spécial auprès du chef de la direction jusqu'à son départ afin d'assurer une transition efficace.

Bernard Dockrill, nouveau chef de l'exploitation (Groupe CNW/Alithya)

Possédant trois décennies d'expérience dans des rôles de direction des opérations dans les domaines de la transformation numérique, des services gérés, de l'intégration de systèmes et des services de consultation, M. Dockrill a travaillé dans de nombreux secteurs, notamment les services financiers, l'assurance, les soins de santé, la fabrication, la vente au détail et la distribution à l'échelle des États-Unis.

M. Dockrill a collaboré au niveau de la direction en tant que conseiller de confiance, en soutenant des organisations afin qu'elles atteignent leurs objectifs commerciaux. Il est impliqué dans sa communauté en tant que membre du conseil d'administration de l'organisme Junior Achievement of Greater Boston. Il détient un baccalauréat ès sciences en génie mécanique (avec distinction) de l'Université Queen's de Kingston, en Ontario. Il vit actuellement avec sa famille dans l'État du New Hampshire, aux États-Unis.

Paul Raymond, président et chef de la direction, a fait la déclaration suivante au sujet de la nomination de M. Dockrill :

« Je connais Bernard depuis plus de 20 ans et j'ai eu le privilège de travailler avec lui avant de me joindre à Alithya. C'est une personne professionnelle axée sur les résultats, et son approche humaine envers le leadership cadre bien avec notre culture de croissance. Son expérience en exploitation, ses antécédents en matière de suivi systématique et son engagement font de lui la personne idéale pour diriger notre groupe de l'exploitation compétent et chevronné. J'aimerais profiter de cette opportunité pour remercier chaleureusement Claude Rousseau qui a joué un rôle déterminant dans une période de croissance fulgurante pour Alithya. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique qui emploie 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya se fonde sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires pour faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique.

