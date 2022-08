ALPHARETTA, Ga., le 24 août 2022 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya »), a procédé à la mise en œuvre fructueuse de la solution infonuagique de planification des ressources d'entreprise (ERP), de gestion de chaîne d'approvisionnement (SCM), de gestion du capital humain (HCM) et de rémunération d'Oracle Cloud pour Inspira Health, afin de soutenir les principales opérations financières, la logistique du matériel, la gestion des ressources humaines, les activités en libre-service des employés et des gestionnaires, ainsi que les processus opérationnels du système de paie.

Citation d'Amy Mansue, cheffe de la direction d'Inspira :

« Les applications d'Oracle Cloud nous ont permis de remplacer un ancien système sur place par une solution infonuagique intégrée. Elles nous aideront à être plus réactifs pour répondre aux besoins de nos employés et de nos patients. Le système aura une incidence positive, car il permettra d'automatiser les tâches et de renforcer la collaboration. »

Ces solutions infonuagiques à piliers multiples d'Oracle Cloud aideront Inspira à automatiser les tâches répétitives et les processus opérationnels, permettant ainsi à l'organisation de se consacrer aux initiatives stratégiques et d'offrir des soins de qualité aux communautés qu'elle sert.

Alithya a également mis en œuvre les mêmes solutions pour Adelante Healthcare, NorthBay Healthcare et Nemours Children's Health System, tous aux États-Unis.

Citation de Russell Smith , président d'Alithya US :

« Les défis et les pressions qui pèsent sur le système des soins de santé sont omniprésents et, plus que jamais, la technologie permet de réduire les risques et donne aux prestataires l'occasion de se consacrer à l'amélioration de l'expérience des patients. La mise en place des solutions infonuagiques principales ERP, SCM, HCM et rémunération d'Oracle Cloud, permet à Inspira Health de disposer de données financières et de ressources humaines fiables pour améliorer le processus décisionnel et répondre de manière cohérente et efficace aux besoins de l'entreprise. »

À propos d'Inspira Health

Inspira Health est une organisation caritative de soins de santé à but non lucratif et un chef de file régional dans la formation des médecins. L'organisation compte environ 200 médecins résidents et boursiers dans 13 programmes agréés à l'échelle nationale dans ses hôpitaux de Vineland, de Mullica Hill et d'Elmer, dans le New Jersey. Les 1 300 membres du personnel médical et les 6 800 employés d'Inspira s'engagent fermement à offrir aux patients une expérience de qualité supérieure à chaque étape de leur parcours. En investissant dans la technologie et l'innovation, l'organisation dispose d'un solide répertoire de prestataires et d'une gamme de services comprenant la planification en ligne et les consultations virtuelles pour les fournisseurs de soins de santé primaires et spécialisés.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et transformation numérique qui emploie 3 900 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

Partenaire Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya s'appuie sur l'expertise de plus de 300 consultants certifiés et ACE d'Oracle. L'entreprise dispose d'une pratique consacrée aux soins de santé et aux services financiers, en plus d'œuvrer au sein d'autres industries. Elle tient aussi un rôle consultatif auprès de l'équipe de développement des produits Oracle. Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le www.alithya.com.

