ALPHARETTA, GÉORGIE, le 8 avril 2021 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui emploie plus de 3 000 professionnels hautement qualifiés et qui offre des solutions d'entreprises aux États-Unis, au Canada et en Europe, a procédé à la mise en œuvre fructueuse d'Oracle Human Capital Management (Oracle HCM) Cloud pour le Nemours Children's Health System aux États-Unis. Cette mise en œuvre soutiendra la gestion des ressources humaines, les activités libre-service des employés et des gestionnaires, le recrutement, l'accueil des nouveaux employés et les rapports d'analyse. Nemours a également déployé Oracle HR Help Desk Cloud dans le cadre de ce projet.

« La mise en œuvre d'Oracle Cloud HCM nous rapproche de notre objectif de transformation numérique à plus long terme en établissant un système infonuagique intégré unique à l'échelle de l'entreprise. Nous pourrons ainsi améliorer notre efficacité et notre productivité grâce à l'automatisation et à la collaboration, en plus d'obtenir des données exploitables au moment opportun permettant de dynamiser le rendement », a déclaré Bernie Rice, chef de la direction informatique et vice-président principal chez Nemours.

Par l'entremise d'Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud, Nemours pourra automatiser les tâches répétitives, ce qui permettra de se consacrer aux initiatives stratégiques, comme le développement de carrière, la planification du personnel, l'embauche et l'accueil faciles des nouveaux employés, ainsi que l'amélioration de l'expérience des employés grâce à une interface utilisateur conversationnelle.

« L'industrie des soins de santé doit composer avec des pressions et des défis changeants au quotidien. En formant des partenariats avec des clients comme Nemours, nous pouvons réaliser notre objectif d'avoir recours à la technologie pour réduire les risques et améliorer la collecte de données », a expliqué Russell Smith, président d'Alithya US. « Avec la mise en place d'Oracle Human Capital Management (HCM) et d'une solution en matière de recrutement, Nemours obtiendra des données RH plus fiables, ce qui améliorera la prise de décision et permettra de composer avec les conditions changeantes au sein de l'industrie. »

À propos de Nemours Children's Health System

Nemours est un système de santé pour enfants propriétaire et gestionnaire de deux hôpitaux pour enfants indépendants, le Nemours/Alfred I. du Pont Hospital for Children à Wilmington, dans le Delaware, et le Nemours Children's Hospital à Orlando, en Floride, ainsi que de cliniques ambulatoires dans cinq États offrant des soins de base, spécialisés et d'urgence. Nemours est également responsable du site Web concernant la santé des enfants et des adolescents le plus visité au monde, KidsHealth.org, et offre également des visites médicales en ligne et sur demande par l'entremise de l'application Nemours. Établie par The Nemours Foundation grâce à l'héritage et aux activités philanthropiques de Alfred I. du Pont, l'organisation fournit des soins pédiatriques, des services de recherche, de l'éducation et des programmes de prévention aux familles et aux communautés qu'elle sert.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

