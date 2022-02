ALPHARETTA, Ga., le 7 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») a procédé à la mise en œuvre fructueuse de la solution infonuagique de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion du capital humain (HCM) d'Oracle pour NorthBay Healthcare afin de soutenir les principales opérations financières et la chaîne d'approvisionnement, la gestion des ressources humaines, les activités en libre-service des employés et des gestionnaires, le recrutement, l'accueil des nouveaux employés, la formation, la gestion du rendement ainsi que le service de la paie.

Chris Timbers, chef de la direction informatique et vice-président de NorthBay Healthcare :

« La mise en œuvre fructueuse de la solution infonuagique d'Oracle nous rapproche de la réalisation de notre stratégie à long terme visant à remplacer plusieurs systèmes en place par une seule solution infonuagique intégrée d'entreprise Oracle. Nous prévoyons d'améliorer notre efficacité et notre productivité grâce aux processus d'automatisation et à la collaboration, augmenter notre visibilité et parfaire nos analyses décisionnelles afin de stimuler le rendement. »

Grâce à la mise en œuvre des solutions ERP, HCM et Payroll d'Oracle Cloud, NorthBay Healthcare est en mesure d'automatiser des tâches répétitives et peut se concentrer sur ses initiatives stratégiques, comme l'avancement professionnel, l'affectation du personnel et la planification financière. Oracle propose un ensemble de données communes et une expérience utilisateur qui permettent à l'entreprise de prendre des décisions éclairées ayant une incidence sur ses activités de façon simple et rapide.

Russell Smith, président, Alithya US :

« Les défis et les pressions actuels auxquels le secteur de la santé fait face mettent en lumière l'importance d'offrir des solutions technologiques qui permettent de réduire les risques et d'aider les clients à se concentrer sur l'amélioration de l'expérience des patients. La mise en œuvre de la solution infonuagique d'Oracle fournit à NorthBay Healthcare des données fiables sur les ressources humaines, la chaîne d'approvisionnement et les finances, et permet d'améliorer les processus décisionnels, en plus de répondre aux besoins de l'entreprise de façon systématique et efficace. »

À propos de NorthBay Healthcare

NorthBay Healthcare est une organisation locale de soins de santé à but non lucratif qui sert le comté de Solano en Californie depuis 1960. Elle comporte deux hôpitaux : le NorthBay Medical Center de Fairfield et le NorthBay VacaValley Hospital de Vacaville. Elle compte également un groupe médical de soins primaires et spécialisés d'une centaine de fournisseurs, le NorthBay Cancer Center, et un centre de conditionnement physique médical, le NorthBay HealthSpring Fitness. NorthBay Healthcare est membre du réseau de soins de la Mayo Clinic. Sa mission à la fois simple et essentielle vise à prodiguer des soins avec compassion et à offrir des soins médicaux de pointe et accessibles.

À propos d'Alithya et de sa pratique Oracle

Alithya est un chef de file nord-américain des secteurs de la stratégie et de la transformation numérique qui emploie 3 600 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. Son offre intégrée repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique. Alithya est un conseiller de confiance auprès de clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement.

Alithya est l'un des plus importants partenaires Oracle en Amérique du Nord, cumulant plus de 1 000 clients et 3 000 projets ERP, EPM, HCM, SCM et Analytics d'Oracle à l'échelle de l'Amérique du Nord et de l'Europe. En tant que partenaire Oracle depuis 25 ans, le bassin d'expertise d'Alithya regroupe plus de 200 conseillers certifiés et de spécialistes Oracle ACE. L'entreprise conseille également l'équipe de développement de produits d'Oracle. Pour en apprendre plus, visitez alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, 514 285-0006 #6480, [email protected]