Le CHU Sainte-Justine a fait appel à Alithya pour qu'elle conçoive une application mobile conviviale en vue de simplifier un processus qui était jusqu'ici très long. En effet, le service bénévole reposait sur des fonctions administratives manuelles pour répondre aux demandes et trouver des bénévoles disponibles. Il était impossible de préciser des intérêts particuliers ou la langue parlée. Le Centre de solutions numériques Alithya, un noyau spécialisé regroupant plus de 500 professionnels à temps plein à Montréal et à Québec, s'est pleinement investi dans ce projet.

Travaillant en étroite collaboration avec le CHU Sainte-Justine, Alithya a recouru à l'expertise de ses professionnels pour développer une application offerte sur les tablettes et les téléphones mobiles iOS et Android, au moyen de React Native. L'application se concentre sur la réponse aux demandes de service des patients et de leur famille en utilisant des champs précis pour aider à trouver les personnes idéales au sein du service des bénévoles de l'hôpital.

Expérience conviviale facilement utilisable par les différents types d'utilisateurs

Le Centre de solutions numériques a tiré parti de l'expertise de ses spécialistes en matière d'expérience utilisateur (UX). Ces derniers appliquent régulièrement leurs connaissances afin de trouver un équilibre entre les objectifs établis et les besoins de l'utilisateur final, en effectuant de la recherche sur les utilisateurs et des analyses statistiques pour concevoir des interfaces efficaces pour des applications mobiles, des sites Web, et bien plus.

Grâce à une approche agile, les spécialistes d'Alithya ont accordé la priorité à l'expérience utilisateur de toutes les parties prenantes, y compris les jeunes patients, leurs familles, les soignants, les bénévoles et le personnel administratif, ainsi qu'à leurs besoins. Le processus comprend la mise au point d'une navigation et d'une conception graphique, réalisée en collaboration avec les graphistes du CHU Sainte-Justine, adaptées au contexte des soins pédiatriques, assurant une interface attrayante et conviviale pour les jeunes utilisateurs de l'application. De plus, Alithya a créé une solution de plateforme Web connexe pour les administrateurs du programme qui propose une fonctionnalité de haut niveau, une maintenance simplifiée et un solide soutien.

Citation de Steeve Duchesne, vice-président principal, Solutions numériques, Alithya :

« Nous sommes fiers d'avoir appuyé le CHU Sainte-Justine au moyen de notre expertise, de notre engagement, de notre leadership collaboratif et de notre culture d'innovation. Le Centre de solutions numériques Alithya constitue un centre d'excellence pour l'avancement des technologies numériques. Impossible de penser à une utilisation plus noble de cette expertise que celle visant à soutenir une composante extrêmement importante des soins pour les enfants malades. L'engagement communautaire est un élément essentiel de la culture d'entreprise d'Alithya depuis sa fondation. Ce projet tient particulièrement à cœur à notre entreprise, car il facilitera et optimisera les moments heureux que peuvent vivre les enfants au CHU Sainte-Justine. »

Citation de Dominique Paré, cheffe du Service bénévole du CHU Sainte-Justine :

« Grâce à l'application BénéClic, le processus de jumelage est à portée de main des jeunes patients et des bénévoles. Ils peuvent trouver la personne idéale par des champs d'intérêt, ce qui améliorera grandement la qualité du temps qu'ils passent ensemble. Qu'un enfant cherche un partenaire pour jouer à des jeux vidéo, ou une personne avec qui regarder un film ou un amateur de dessin, le processus a fait un gigantesque pas en avant grâce à BénéClic. Il permet d'augmenter considérablement le nombre de réponses rapides et positives aux demandes des patients. Nous remercions Alithya de son engagement et de son professionnalisme alors qu'elle a fourni un précieux outil qui améliorera la qualité du temps que les enfants et nos bénévoles passent ensemble. »

Alithya a récemment été mise en nomination pour un prix en technologie de la Technology Association of Georgia (TAG) pour Faster Families, une application de jumelage conçue avec Microsoft Power Apps pour Adoption-Share, un organisme à but non lucratif établi aux États-Unis qui utilise la technologie afin de réduire les obstacles à l'adoption et d'augmenter le nombre de placements d'enfants.

