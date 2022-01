MONTRÉAL, le 26 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est fière d'annoncer le lancement d'Alithya GoTest, la toute nouvelle version de sa solution d'automatisation des essais et de test en continu.

Développée entièrement par les experts d'Alithya, Alithya GoTest est un logiciel qui permet de créer des tests automatisés rapidement grâce à la construction de tests effectués à l'aide de mots-clés. Cette propriété intellectuelle d'Alithya tire sa force dans sa capacité élargie à réaliser tous les types de tests fonctionnels, communs comme spécifiques, dans tous les environnements logiciels et tous les langages de programmation. La nouvelle version rehausse également l'expérience client et l'approche relative aux scripts de la solution logicielle.

Citation de Michel Lacasse, vice-président principal, Ventes:

« Depuis sa première itération, nous avons continué de perfectionner la solution Alithya GoTest au bénéfice de nos clients. La technologie qui alimente Alithya GoTest a clairement fait ses preuves puisqu'elle est utilisée à ce jour par de grands clients d'Alithya dans toutes les industries. Nous percevons un engouement pour Alithya GoTest particulièrement chez nos clients des télécommunications et de l'assurance, alors qu'ils doivent accentuer leur virage numérique pour répondre aux exigences réglementaires ainsi qu'aux besoins de leurs clients. »

La qualité: le moteur responsable de la croissance du marché

Selon un rapport exhaustif de Market Research Future, la taille du marché des logiciels d'assurance qualité devrait atteindre 14 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 % d'ici 2025.1 La demande croissante pour minimiser les coûts globaux de production tout en améliorant la qualité est le moteur responsable de la croissance du marché.

Citation de Steeve Duchesne, vice-président principal, Solutions numériques:

« Alithya GoTest est un hub de test collaboratif facile et rapide à maîtriser et à intégrer, garantissant la qualité de toutes les solutions numériques professionnelles pour les entreprises nécessitant une fiabilité sans compromis. Alithya GoTest est également une des rares solutions sur le marché qui répond aux besoins des entreprises d'effectuer des tests automatisés dans leurs systèmes configurés en français. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 400 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et en Europe. Depuis sa fondation en 1992, la capacité, l'envergure et les compétences d'Alithya ont toujours continué d'évoluer, guidées par une vision stratégique à long terme pour devenir le conseiller de confiance de ses clients. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe en tant que l'une des plus importantes sociétés de services-conseils et favorise les changements numériques en tant que conseiller de confiance auprès de clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement. Alithya s'efforce d'être un modèle à suivre au chapitre de la responsabilité d'entreprise, de l'équité professionnelle, de la diversité et de l'inclusion, avec une culture d'entreprise dynamique fondée sur la conscience sociale. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

1 Market Research Future. Janvier 2022. Software Quality Assurance Market Projected to Garner USD 14.01 Billion by 2025, at a CAGR of 9.6%.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Conseiller principal, Communications d'entreprise, 514 285-0006, poste [email protected]