ALPHARETTA, Ga., le 13 juin 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») a annoncé aujourd'hui les détails de ses Alithya 365 Power Apps pour le secteur manufacturier qui renforcent sa position de partenaire de choix en matière d'infonuagique de Microsoft.

L'infonuagique de Microsoft aide les entreprises d'assemblage et de transformation à tirer profit de la technologie de Microsoft de façon novatrice afin d'accélérer le délai de rentabilité, et ce, en ayant une vue d'ensemble et une approche flexible.

Les Alithya 365 Power Apps pour le secteur manufacturier sont conçues pour aller de pair avec Microsoft Dynamics 365 pour les ventes, les services sur le terrain, le service à la clientèle et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Les applications existantes comprennent :

Alithya 365 Manufacturing - Simplifie la planification des comptes et les prévisions commerciales en regroupant les données cloisonnées afin d'offrir un portrait global des habitudes des consommateurs et des tendances du marché.





- Simplifie la planification des comptes et les prévisions commerciales en regroupant les données cloisonnées afin d'offrir un portrait global des habitudes des consommateurs et des tendances du marché. Alithya 365 Smart Order Entry - Permet de configurer et de traiter des commandes complexes, d'en établir les prix et de produire des soumissions en fonction des stocks, en plus de créer des produits sur mesure pour les pièces, les garanties et la tarification dynamique.





- Permet de configurer et de traiter des commandes complexes, d'en établir les prix et de produire des soumissions en fonction des stocks, en plus de créer des produits sur mesure pour les pièces, les garanties et la tarification dynamique. Alithya 365 Advanced Field Service - Élargit la portée de Dynamics 365 Field Service pour soutenir les actifs sérialisés des clients, pour faire le suivi des réclamations et des autorisations de retour de matériel du client, ainsi que pour ajouter des protocoles pour assurer la sécurité des techniciens sur le terrain.

Citation de John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft Alithya :

« L'infonuagique intégré, connecté et intelligent de Microsoft repose sur sa propre infrastructure technologique afin d'offrir une approche novatrice à l'égard des applications d'affaires. De l'exploitation d'un projet à l'engagement des clients, les Power Apps d'Alithya pour le secteur manufacturier permettent de traiter facilement les besoins urgents, de rester agile et résilient, en plus de tirer parti de la main-d'œuvre hybride d'aujourd'hui. »

Apprenez-en plus sur la façon dont les acteurs de l'industrie manufacturière peuvent tirer leur épingle du jeu en cette ère de transformation numérique et d'industrie 4.0 à https://www.alithya.com/fr/partenaires-technologiques/solutions-microsoft/power-apps/manufacturier.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

SOURCE Alithya

