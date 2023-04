MONTRÉAL, le 11 avril 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») a le plaisir d'annoncer sa participation à DATAVORE, l'événement le plus important de Montréal concernant le domaine de l'analytique au Québec. Organisé par le Réseau Action TI, DATAVORE est un lieu où les passionnés de données se réunissent pour partager leurs expériences en la matière grâce à des conférences, des ateliers et des occasions de réseautage. Cet événement annuel organisé sur deux jours met l'accent sur le développement de l'intelligence artificielle et l'utilisation des données dans de nombreux secteurs, tout en encourageant le partage des connaissances à tous les niveaux.

Une présentation commune

L'événement DATAVORE aura lieu les 12 et 13 avril 2023 au Centre des Sciences de Montréal. En collaboration avec son client, Le Panier Bleu, Alithya présentera « Le Panier Bleu et Alithya : Des données pertinentes au service des consommateurs québécois » le jeudi 13 avril à 9 h 30 HE. Cette présentation soulignera la façon dont les capacités de gestion de données améliorées peuvent permettre de prendre des décisions d'affaires plus éclairées.

Faire avancer l'innovation grâce à la transformation numérique

Avec son lancement sur le marché numérique, Le Panier Bleu est devenu l'une des plateformes de commerce électronique du Québec qui réunit tous les maillons de la chaîne d'approvisionnement du commerce de détail. L'entreprise pose les fondements d'un vaste écosystème numérique d'acheteurs en ligne locaux désireux de consommer de manière responsable. Dans le cadre de cette stratégie, Alithya fournit une feuille de route pour l'optimisation de la technologie numérique qui permettra à l'entreprise Le Panier Bleu de fournir des services plus personnalisés à ses clients.

Citation de Guillaume Paquin, directeur principal, Données et Analytique à Alithya :

« Nous sommes heureux de participer à cet événement important et d'avoir l'occasion de montrer la façon dont nous aidons Le Panier Bleu dans sa stratégie numérique. Alithya est bien placée pour aider les entreprises à évoluer dans un monde numérique où l'atteinte des objectifs commerciaux passe par la technologie. »

