Alithya et la Fondation Les Petits Rois remportent deux prix OCTAS 2024 en l'honneur de leurs miroirs connectés

Le Réseau Action TI, regroupant les acteurs du secteur des TI et des affaires au Québec, est l'organisateur du concours des OCTAS 2024 dont le gala a eu lieu le 30 mai 2024 à Montréal. Cet événement annuel de reconnaissance célèbre des projets, comme celui d'Alithya, qui ont façonné le domaine des TI et qui ont une portée humaine.

Le projet, issu de la collaboration entre Vânia Aguiar, la présidente de la Fondation, et un chercheur de l'Université du Québec à Trois-Rivières, vise à améliorer la vie de jeunes adultes résidant dans une maison intelligente et présentant des déficiences intellectuelles et/ou des troubles du spectre de l'autisme.

Alithya s'est jointe à cette collaboration en développant des miroirs connectés qui sont disposés dans la cuisine et les salles de bain de la maison intelligente. Un dispositif incrusté dans l'HILO Smart Mirror permet aux jeunes adultes d'interagir avec un programme personnalisé de gestion des tâches. Le programme fournit aux jeunes adultes des rappels indiquant à quel moment il convient d'effectuer une tâche et les étapes de sa réalisation, comme se préparer un bol de céréales, faire la lessive, se brosser les dents, se raser, et bien plus.

Citation de Dany Paradis, vice-présidente principale des activités d'Alithya au Québec :

« Nous ne pourrions être plus heureux d'avoir reçu la plus haute distinction de ce concours. Ce projet exemplifie l'engagement d'Alithya envers l'utilisation de la technologie pour créer des solutions inclusives et accessibles, transformant ainsi la vie des personnes ayant des besoins spéciaux. Je tiens à remercier Vânia Aguiar pour sa confiance envers nos équipes, ainsi que notre partenaire HILO Smart Mirror, tout en soulignant l'excellence en TI démontrée par tous les lauréats et finalistes des OCTAS 2024, dont les réalisations inspirent et propulsent l'industrie vers de nouveaux sommets. »

À propos d' HILO Smart Mirror et la fondation Les Petits Rois

Alithya et la Fondation ont pu compter sur la générosité d'HILO Smart Mirror, un leader nord-américain basé à Montréal, qui fabrique des miroirs interactifs intégrant un matériel de pointe comme base de travail pour concevoir une expérience utilisateur optimale. Quant à la Fondation Les Petits Rois, elle a pour mission de promouvoir l'éducation et le développement d'enfants qui vivent avec une déficience intellectuelle avec ou sans troubles liés au spectre de l'autisme, et ce, durant toutes les étapes de leur vie.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

SOURCE Alithya Canada inc.

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected]