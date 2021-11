La solution de CRM greymatter© de Frequency Foundry deviendra la plateforme de choix d'Alithya

lors de la mise en œuvre des CRM pour les clients du domaine de l'éducation supérieure

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique offrant des solutions infonuagiques d'entreprise, est fier d'annoncer son partenariat privilégié avec Frequency Foundry Inc. (« The Foundry »), une entreprise de gestion des relations avec la clientèle (CRM) qui œuvre à l'élaboration de solutions pour les secteurs de l'enseignement supérieur, du gouvernement et des organismes à but non lucratif.

La gestion des interactions et des relations pendant et après le parcours universitaire

Alithya a choisi greymatter© en tant que fournisseur pour sa plateforme logicielle de choix lors de la mise en œuvre des CRM pour les clients de l'enseignement supérieur. Celle-ci est propulsée par Frequency Foundry, qui est un éminent partenaire de Microsoft. La solution greymatter© a été développée par The Foundry sur la plateforme d'applications d'affaires infonuagiques de Microsoft Dynamics 365 afin d'offrir des fonctionnalités durant tout le cycle de vie des étudiants et ainsi soutenir les établissements d'enseignement supérieur en matière de recrutement, d'admissions, de rétention et de promotion.

Lancée en 2020, la pratique d'éducation supérieure d'Alithya a été adoptée par les universités canadiennes à la recherche d'un conseiller de confiance pour les accompagner dans le cadre de la transformation numérique de leurs processus organisationnels uniques. Ainsi, Alithya aidera les universités à mettre en œuvre et à adopter greymatter© afin de gérer le recrutement et les interactions avec les étudiants au cours de leur parcours universitaire, de même que maintenir les diplômés et les donateurs engagés au moyen de campagnes de financement et de promotion.

greymatter© : une mesure incitative pour la transition numérique des universités

Reconnue comme la meilleure de sa catégorie, la solution de CRM primée de The Foundry, en collaboration avec la pratique d'éducation supérieure visionnaire d'Alithya, apportera une expertise à valeur ajoutée pour habiliter les établissements à surmonter les défis uniques de la transformation numérique dans les milieux universitaires et collégiaux grâce à une portée de plus d'un million d'étudiants dans des établissements clients du Canada et des États-Unis.

Citation de Damien Dumas, directeur principal de la Pratique d'enseignement supérieur chez Alithya:

« Alithya se réjouit d'avoir l'occasion d'apporter son expertise aux universités grâce à une nouvelle offre permettant à ces établissements de tirer parti de leurs données de façon inédite. Nous sommes convaincus que la solution greymatter© de Frequency Foundry tracera la voie et aidera nos clients institutionnels à donner à chaque étudiant de la planète les moyens d'obtenir du succès. »

Citation de Shekar Kadaba, Chief Experience Officer chez Frequency Foundry:

« À The Foundry, nous continuons de mettre l'accent sur l'innovation continue afin que nos produits demeurent à l'avant-garde des solutions de CRM. Nous avions hâte de trouver un intégrateur de solutions comme Alithya pour travailler avec les universités et les collèges à la planification, la mise en œuvre et l'adoption de greymatter©. Grâce à sa pratique d'éducation supérieure spécialisée et à ses forces, dont les données et l'analytique qui offrent une valeur ajoutée, Alithya se présentait comme un choix logique de partenaire privilégié. De plus, la forte présence d'Alithya en Amérique du Nord et en Europe offre à Frequency Foundry des possibilités de croissance qui correspondent à nos objectifs à long terme. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain en stratégie et en transformation numérique. L'organisation compte sur plus de 3 300 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique. L'entreprise déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin de créer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le www.alithya.com.

À propos de Frequency Foundry

Frequency Foundry est une entreprise de gestion des relations avec la clientèle (CRM) qui œuvre à l'élaboration de solutions pour les secteurs de l'enseignement supérieur, du gouvernement et des organismes à but non lucratif. L'entreprise est établie à Calgary (Alberta) et son siège social est situé à Las Vegas (Nevada, États-Unis). The Foundry est une société de gestion des relations avec la clientèle primée qui donne aux organisations les moyens d'offrir une expérience client inoubliable grâce à des solutions qui saisissent et gèrent efficacement les données, qui automatisent les processus, génèrent un engagement réel et produisent des rapports et des analyses pertinentes. Frequency Foundry valorise et adopte une culture d'inclusion et est fière de compter sur un personnel composé de professionnels aux origines diversifiées provenant de partout dans le monde.

