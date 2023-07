La pratique de l'adoption numérique d'Alithya a remporté le prix Partenaire Microsoft de l'année pour la 5e année consécutive

MONTRÉAL, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») annonce fièrement avoir a été récompensé dans huit catégories du prix Partenaire Microsoft de l'année et du Prix Impact de Microsoft de cette année. Ces nominations témoignent de la profonde expertise d'Alithya dans la prestation de services d'adoption numérique et de solutions d'entreprise, et confirment la position de la compagnie en tant qu'acteur clé de l'écosystème Microsoft aux États-Unis et au Canada.

Alithya s'est distinguée parmi les meilleurs partenaires Microsoft au niveau mondial pour leur prestation de services et de solutions remarquables dans les domaines des applications d'entreprise, de la chaîne d'approvisionnement, du secteur manufacturier, des services bancaires et financiers, des applications et solutions de travail modernes, de l'expérience des employés et de l'apprentissage.

Les huit récompenses couvrent deux programmes différents de Microsoft, soit le prix Partenaire Microsoft de l'année et le Prix Impact de Microsoft. Le prix Partenaire Microsoft de l'année récompense les partenaires mondiaux de Microsoft qui ont développé et fourni des applications, des services et des appareils Microsoft exceptionnels. Les lauréats sont choisis parmi plus de 4 000 candidats dans plusieurs catégories. Le prix Impact de Microsoft, décerné chaque année par Microsoft Canada, célèbre l'innovation technologique et l'excellence des entreprises de la communauté des partenaires canadiens de Microsoft.

Pratique d'Alithya sur Microsoft Dynamics 365

La pratique Microsoft Dynamics 365 d'Alithya a été récompensée dans cinq catégories :

1. Prix mondial - Deuxième prix, Microsoft Dynamics 365 chaîne d'approvisionnement 2023 2. Finaliste Prix Microsoft US partenaire de l'année - Chaîne d'approvisionnement Dynamics 365 3. Prix Impact de Microsoft Canada - Deuxième prix, Applications d'entreprise 4. Prix Impact de Microsoft Canada - Deuxième prix, Industrie manufacturière 5. Prix Impact de Microsoft Canada - Deuxième prix, secteur des services bancaires et financiers

Pratique de l'adoption numérique d'Alithya

La pratique d'adoption numérique d'Alithya (connue dans le secteur sous le nom de Vitalyst) a été nommée Partenaire de l'année dans la catégorie Modern Work, Apps & Solutions (travail moderne, applications et solutions) pour la cinquième année consécutive, et a reçu deux autres récompenses en tant que finaliste du prix Partenaire Microsoft de l'année :

6. Prix Partenaire Microsoft US de l'année, catégorie Modern Work, Apps & Solutions (travail moderne, applications et solutions) 7. Finaliste, prix Partenaire Microsoft US de l'année - Expérience des employés 8. Finaliste, prix Partenaire Microsoft US de l'année - Apprentissage

Citation de Bernard Dockrill , chef de l'exploitation d'Alithya:

« Nous sommes honorés que Microsoft ait reconnu l'expertise et les compétences en matière d'adoption numérique des membres de notre équipe en leur remettant le prestigieux prix Partenaire Microsoft de l'année, et ce, pour la cinquième fois consécutive. L'ensemble de ces huit récompenses valide le travail et le dévouement de nos spécialistes au Canada et aux États-Unis, et reconnaît l'expertise mise en œuvre pour développer et fournir à nos clients des solutions qui s'appuient sur Microsoft. Ces distinctions contribuent à faire d'Alithya un leader clé de la transformation des entreprises dans les secteurs que nous ciblons, notamment l'industrie manufacturière, la santé, les services professionnels et financiers et l'enseignement supérieur. »

Citation de Nina Harding, vice-présidente corporative de Global Partner Solutions, Microsoft États-Unis :

« Nous tenons à féliciter les lauréats et les finalistes des prix Partenaire Microsoft de l'année 2023. Les lauréats et les finalistes des prix Partenaire Microsoft de l'année 2023 ont démontré les incroyables réalisations possibles grâce à Microsoft Cloud en fournissant de nouvelles solutions et de nouveaux services innovants qui ont une incidence positive sur les clients et permettent la transformation numérique. »

Lauréats du prix Partenaire Microsoft de l'année 2023 : https://partner.microsoft.com/fr-FR/inspire/awards/winners

Finalistes du prix Impact de Microsoft Canada 2023 : https://techcommunity.microsoft.com/t5/canada-partner-news-resources/microsoft-canada-impact-awards-2023-winners-and-finalists/m-p/3866021

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en œuvre d'applications d'affaires, les services applicatifs, les données et analytique, ainsi que le perfectionnement et l'habilitation au changement.

Partenaire primé de Microsoft depuis plus de 20 ans, Alithya offre des solutions Dynamics 365, des services de données Azure, Power Platform, Modern Work, et plus encore.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

Benjamin Cerantola, Directeur des communications