MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Alithya a été sélectionnée comme finaliste pour le titre de Partenaire Microsoft de l'année 2024 dans la catégorie Dynamics 365 pour les chaînes d'approvisionnement. L'entreprise a été honorée parmi un groupe de partenaires de Microsoft de premier plan à l'échelle mondiale pour avoir fait preuve d'excellence dans l'innovation et la mise en œuvre de solutions axées sur des technologies de Microsoft.

Citation de Bernard Dockrill, chef de l'exploitation à Alithya

« Nous sommes honorés de faire partie des finalistes pour le titre de Partenaire Microsoft de l'année. Cette reconnaissance atteste notre rôle en tant que conseillers de confiance. Il est le fruit de notre étroite collaboration avec Microsoft en vue d'offrir des solutions novatrices et de donner à nos clients tous les outils pour réussir. Microsoft réalise des avancées révolutionnaires dans des domaines comme l'intelligence artificielle générative, et nous sommes fiers de faire partie de son parcours de précurseur. »

Les prix Partenaire Microsoft de l'année récompensent les partenaires Microsofft qui ont conçu et déployé des applications infonuagiques, des services, des appareils et des outils d'IA remarquables fondés sur ses technologies au cours de la dernière année. Les prix ont été décernés dans de nombreuses catégories, et les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 4 700 candidatures provenant de plus d'une centaine de pays. Alithya a été récompensée pour ses solutions et ses services exceptionnels fondés sur Microsoft Dynamics 365 pour les chaînes d'approvisionnement.

Citation de Nicole Dezen, cheffe de la direction des partenariats et vice-présidente d'entreprise de Microsoft

« Félicitations aux lauréats et aux finalistes des prix Partenaires Microsoft de l'année 2024! Les nouveautés annoncées cette année concernant l'IA et Copilot ont poussé nos partenaires à innover et à mettre en œuvre des services et des solutions révolutionnaires pour leurs clients. Je suis inspirée par le savoir-faire et la créativité au sein de notre écosystème de partenaires. Les lauréats de cette année démontrent à merveille les réalisations exceptionnelles qu'il est possible d'accomplir grâce à l'IA et aux services infonuagiques de Microsoft. »

Les partenaires seront honorés lors du MCAPS Start for Partners, soit avant les célébrations qui auront lieu en personne durant l'événement Microsoft Ignite en novembre. Pour en savoir plus sur les prix de 2024, consultez le billet de blogue pour les partenaires de Microsoft : https://aka.ms/POTYA2024_announcement. La liste complète des catégories, des finalistes et des lauréats est accessible sur le site https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

