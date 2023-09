Le deuxième rapport ESG comprend les données et les analyses relatives aux normes du SASB

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Groupe Alithya Inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya » ou l'« entreprise ») est fier de publier son deuxième rapport ESG. Il s'agit d'un document exhaustif qui fait état du progrès de l'entreprise quant à ses engagements à l'égard des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, tels qu'ils ont été définis dans son premier rapport, publié en septembre 2022. Le deuxième rapport ESG d'Alithya est caractérisé par une transparence accrue par rapport à son empreinte carbone et aux enjeux importants.

Application de normes reconnues à l'échelle internationale

En traitant chacun des cinq enjeux importants jugés prioritaires dans son premier rapport, Alithya a mesuré ses progrès par rapport aux indicateurs établis par le Sustainability Accounting Standards Board (SASB), une organisation sans but lucratif qui cherche à servir de lien entre les entreprises et les investisseurs en divulguant des renseignements pertinents au sujet de la durabilité. Alithya a tiré ses indicateurs ESG de la grille sur l'importance relative (Materiality Map) du SASB pour les secteurs de la technologie et des communications (services logiciels et informatiques), ce qui lui a permis de cerner les sous-ensembles les plus pertinents à la performance financière et à la durabilité, tout en facilitant la mise en œuvre de mesures concrètes.

Réalisation d'un inventaire pour favoriser la transparence et la reddition de comptes

Alithya a pris de nombreuses initiatives pour s'attaquer aux enjeux environnementaux soulevés dans son premier rapport ESG. Elle a notamment créé un inventaire de ses émissions de gaz à effet de serre (GES), conformément à la norme ISO 14064-1:2018 et aux exigences du Protocole des GES. Alithya a aussi fait appel aux services d'un tiers, un organisme de validation et de vérification agréé, pour obtenir un portrait plus clair de son empreinte carbone.

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Je suis fier des mesures que nous avons prises au cours de l'année qui a suivi la publication de notre premier rapport ESG pour poursuivre sur notre lancée vers la carboneutralité. En tant qu'entreprise ayant une présence mondiale croissante et étant alimentée par l'intelligence collective d'une main-d'œuvre internationale diversifiée, nous voulons faire d'Alithya un endroit où les gens sont fiers de travailler. Notre engagement envers l'excellence en matière de facteurs ESG s'inscrit dans les valeurs fondamentales qui ont façonné Alithya, notamment la confiance et l'intégrité. Il transcende les frontières de notre culture organisationnelle, et répond aussi aux attentes de nos principaux intervenants, qui saluent le sens du devoir d'Alithya. »

Accédez au rapport ESG complet d'Alithya ici : https://www.alithya.com/fr/propos-dalithya/strategie-esg

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en œuvre d'applications d'affaires, les services applicatifs, les données et l'analyse, ainsi que la perfectionnement numérique et habilitation au changement.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

