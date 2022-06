Alithya dévoile ses Microsoft Power Apps destinées au secteur de la santé

ALPHARETTA, Ga., le 6 juin 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya ») a dévoilé aujourd'hui les détails de ses « Alithya 365 Power Apps for Healthcare » pour le secteur de la santé, qui renforcent la position de partenaire de choix de l'entreprise en matière d'infonuagique dans l'environnement Microsoft et pour ce secteur.

L'infonuagique de Microsoft pour le secteur de la santé propose une approche technologique holistique afin d'aider les organisations de ce secteur à accéder facilement à des données, et ce, de façon sécuritaire afin d'améliorer l'expérience des patients, les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle.

Alithya 365 Power Apps for Healthcare fonctionnent avec Microsoft Dynamics 365 CE pour les ventes, le marketing, les services sur le terrain et le service à la clientèle, en plus de traiter plusieurs domaines dans le continuum des soins aux patients et du suivi au sein de la communauté :

Alithya 365 PRM - Améliore la visibilité des processus de la gestion des relations avec les médecins.





- Améliore la visibilité des processus de la gestion des relations avec les médecins. Alithya 365 Patient Outreach - Fait le suivi du progrès des patients tout au long du continuum de soins et fournit des données afin de déterminer les tendances dans les résultats de santé des patients et les améliorations générales au sein de la communauté.





- Fait le suivi du progrès des patients tout au long du continuum de soins et fournit des données afin de déterminer les tendances dans les résultats de santé des patients et les améliorations générales au sein de la communauté. Alithya 365 Marketing Analytics - Établit un lien entre les appels entrants des patients et les campagnes de marketing sortantes pour améliorer les données sur le marketing, faire le suivi des indicateurs de rendement clés (KPIs) et mesurer le rendement du capital investi.





- Établit un lien entre les appels entrants des patients et les campagnes de marketing sortantes pour améliorer les données sur le marketing, faire le suivi des indicateurs de rendement clés (KPIs) et mesurer le rendement du capital investi. Alithya 365 Facilities Management - Fournit de meilleures perspectives sur la protection des garanties, l'historique des bons de commande, ainsi que le traitement des réclamations et des retours pour l'équipement médical.

Citation de Ryan Casey, vice-président de l'expérience client pour la Pratique Microsoft d'Alithya :

« Les Alithya 365 Power Apps for Healthcare pour le secteur de la santé améliorent la puissance de la plateforme de Microsoft, en plus de permettre aux hôpitaux et aux médecins de surveiller la santé des patients et des communautés. Nous sommes emballés de proposer cette fonctionnalité de Microsoft sur le marché des soins de santé de façon à soutenir les données relatives à la sécurité, à la conformité et à l'interopérabilité à toutes les étapes du parcours du patient. »

Découvrez comment Alithya 365 Power Apps for Healthcare peut transformer votre pratique : https://www.alithya.com/fr/partenaires-technologiques/solutions-microsoft/power-apps/sante.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique.

