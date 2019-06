Alithya devient partenaire Or du programme de partenariat de Provance

MONTRÉAL, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») et Provance sont heureux d'annoncer qu'Alithya est maintenant partenaire Or du programme de partenariat de Provance. Alithya inclura Provance IT Service Management (ITSM) -- une solution de services et de gestion d'actifs informatiques en version native faisant partie de Microsoft Dynamics 365 -- au sein de son offre de services en technologies numériques au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat avec Provance, alors que nos clients transforment leurs activités vers le numérique en tirant parti de la plateforme Microsoft Cloud et en élargissant leur utilisation de Microsoft Dynamics 365, affirme Adam Spurr, directeur général d'Alithya au Royaume-Uni. Nous avions besoin d'un partenaire stratégique ITSM pour compléter notre offre Microsoft Dynamics 365 de bout en bout. »

Alithya a fourni des solutions Microsoft à plus de 1 200 clients et sa pratique Microsoft englobe plusieurs capacités comprenant les solutions Dynamics 365 et Azure, l'analytique d'affaires, les solutions numériques, l'analytique avancée ainsi que le développement et l'architecture d'applications. L'offre globale d'Alithya fait d'elle un partenaire de choix pour concevoir des stratégies et bâtir des solutions numériques novatrices et efficaces pour répondre aux enjeux d'affaires complexes.

« Nous voulons donner à nos clients les moyens de réussir leur transformation numérique sur le plan technologique et sur le plan commercial, indique John Scandar, vice-président principal et responsable de l'unité d'affaires Microsoft à Alithya. Grâce à Provance ITSM, nos clients tirent parti des compétences et des investissements en technologies Microsoft déjà présents à l'interne, tout en s'appuyant sur les services infonuagiques intelligents de Microsoft (Microsoft Intelligent Cloud). Leur transformation numérique permet d'offrir une prestation de services améliorée, rentable et plus moderne. »

Provance ITSM est la solution de gestion des services (ITSM) et des actifs informatiques (ITAM) la plus orientée Microsoft sur le marché. Afin de se moderniser, de réussir leur transformation numérique et d'offrir un service exceptionnel qui soit rentable, les entreprises et les organismes du secteur public peuvent, grâce à Provance ITSM, tirer parti de leurs investissements actuels et futurs dans les technologies Microsoft comme Dynamics 365, Office 365, Azure, System Center et Azure DevOps, entre autres. Certifiée PinkVerifyMC pour 11 processus ITILMD, Provance ITSM permet d'utiliser les meilleures pratiques ITIL intégrées pour rationaliser les processus de service. Dans une large mesure, on peut la configurer, l'automatiser et utiliser ses modèles de billets, sans aucune programmation.

« Nous sommes très fiers qu'Alithya, chef de file primé en stratégie et en technologies numériques, ait choisi de devenir un partenaire Or et qu'elle offre Provance ITSM à ses clients, explique Greg Singleton, associé et directeur des Fournisseurs de services gérés (MSP) à Provance. Depuis 25 ans, l'excellente réputation de longue date d'Alithya est reconnue pour sa capacité à aider ses clients à innover, à atteindre l'excellence et à stimuler la croissance. »

À propos du Groupe Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et technologies numériques en Amérique du Nord. Fondé en 1992, il emploie environ 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée du Groupe Alithya à ses clients est repose sur ses quatre piliers d'expertise que sont les services en stratégie, en technologies Microsoft et Oracle et en solutions d'entreprises personnalisées. Ses clients exercent leurs activités dans les secteurs bancaires, de l'investissement et de l'assurance, manufacturier, du commerce de détail et de la distribution, des télécommunications, du transport, des services professionnels, de la santé et des services gouvernementaux. Le Groupe Alithya est un défenseur de la diversité en milieu de travail et encourage en ce sens l'accession des femmes à des postes de gestion, et déploie des initiatives favorisant le recrutement d'immigrants. Le titre d'Alithya se négocie sur le TSX et le NASDAQ depuis novembre 2018 sous le symbole ALYA. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse www.alithya.com.

À propos de Provance

