Une croissance qui s'accélère et un nombre record de nouveaux contrats donnent de l'élan à Alithya

Faits saillants du troisième trimestre de 2021

Les revenus ont connu une hausse de 6,6 % pour atteindre 70,6 M$, par rapport à 66,2 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Si le taux de change du dollar américain était constant, la hausse consolidée, en pourcentage, se serait établie à 7,1 %.

La marge brute a connu une hausse de 1,3 % pour s'établir à 20,4 M$, comparativement à 20,2 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute en pourcentage des revenus s'est établie à 28,9 %, ce qui correspond à une diminution par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, mais à une augmentation, sur une base séquentielle, par rapport au deuxième trimestre.

Les nouveaux contrats 1 pour le troisième trimestre ont totalisé 126,1 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats/facturation 1 de 1,86 pour le trimestre et de 1,33 depuis le début de l'exercice.

L'emprunt bancaire net 1 s'est établi à 17,1 M$ à la fin du troisième trimestre, comparativement à 26,9 M$ au 31 mars 2020.

Le BAIIA ajusté 1 s'est chiffré à 2,3 M$, ce qui correspond à une diminution par rapport à 3,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, mais à une augmentation de 0,8 M$ sur une base séquentielle, par rapport au deuxième trimestre.

s'est chiffré à 2,3 M$, ce qui correspond à une diminution par rapport à 3,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, mais à une augmentation de 0,8 M$ sur une base séquentielle, par rapport au deuxième trimestre. La perte nette s'est établie à 4,8 M$, ou 0,08 $ par action, par rapport à une perte nette de 1,8 M$, ou de 0,03 $ par action, pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Onze nouveaux clients au troisième trimestre.

MONTRÉAL, le 11 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya » ou la « Société »), un chef de file en stratégie et en transformation numérique qui regroupe plus de 2 200 professionnels et qui offre des solutions numériques d'affaires partout au Canada, aux États-Unis et en Europe, a publié aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2021 clos le 31 décembre 2020. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du troisième trimestre :

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T3 E2021 T3 E2020 Revenus 70 606 66 245 Marge brute 20 428 20 161 Marge brute (%) 28,9 % 30,4 % BAIIA ajusté1 2 290 3 521 Marge du BAIIA ajusté1 (%) 3,2 % 5,3 % Perte nette (4 793) (1 815)

1 Il s'agit de mesures non conformes aux IFRS. Veuillez vous reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » à la fin du présent communiqué et dans le rapport de gestion pour obtenir de plus amples renseignements et les montants du calcul

« Je suis très fier de la croissance soutenue générée par notre équipe au cours du dernier trimestre. Malgré la pandémie mondiale et le contexte de télétravail, nous avons continué d'établir notre réputation en tant que partenaire de confiance, comme en font foi le nombre record de nouveaux contrats. Dans le contexte actuel, nos revenus ont augmenté par rapport à la même période de l'exercice précédent, en raison de nos activités au Canada et aux États-Unis. Je suis heureux de pouvoir dire que Ies activités de nos clients canadiens de longue date reprennent leur élan et montrent, dans l'ensemble, un retour à la croissance, tant d'un exercice à l'autre que sur une base séquentielle, a souligné Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya.

La demande relative à notre expertise en transformation numérique est soutenue et notre capacité à trouver des solutions essentielles et critiques à distance a été prouvée. Au cours du trimestre, nos équipes ont effectué l'implantation de 22 solutions de planification des ressources d'entreprise (ERP) et de gestion des relations clients (CRM) de Microsoft et d'Oracle, ainsi que vingt mises en service de systèmes de gestion de la performance de l'entreprise (EPM) pour nos clients en Amérique du Nord, poursuit M. Raymond.

Nous maintenons notre approche rigoureuse qui vise à saisir de nombreuses occasions d'acquisition et gardons le cap sur notre objectif stratégique, soit de doubler la taille de la Société sur une période de trois à cinq ans », conclut M. Raymond.

Résultats du troisième trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, les revenus se sont établis 70,6 M$, ce qui représente une hausse de 4,4 M$, ou de 6,6 %, par rapport à 66,2 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2019. Si le taux de change du dollar américain était demeuré stable, la hausse consolidée, en pourcentage, se serait établie à 7,1 %. Les revenus tirés des activités au Canada se sont accrus de 9,0 %, pour se chiffrer à 40,0 M$, en raison de la contribution des acquisitions conclues en 2020 et de la croissance de certains clients clés. Cette hausse a été partiellement compensée par les répercussions de la pandémie de COVID-19. Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont augmenté de 4,5 %, pour s'établir à 27,6 M$. L'augmentation est principalement attribuable aux revenus supplémentaires tirés de la plus récente acquisition aux États-Unis et est contrebalancée par les répercussions de la pandémie de COVID-19, qui ont été particulièrement marquées aux États-Unis, comparativement au Canada. En Europe, les revenus ont été constants, soit 3,0 M$ par rapport à 3,1 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent, en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur un client important. Ils ont été contrebalancés par de par de nouvelles activités commerciales et de nouveaux clients. Sur une base séquentielle, les revenus tirés des activités en Europe ont augmenté de 0,6 M$, par rapport à 2,4 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice en cours.

Marge brute

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, la marge brute a connu une hausse de 0,2 M$, ou de 1,3 %, pour s'établir à 20,4 M$ par rapport à 20,2 M$ pour le trimestre clos le 31 décembre 2019. Pour le trimestre clos le 31 décembre 2020, la marge brute en pourcentage des revenus a diminué pour s'établir à 28,9 %, par rapport à 30,4 % pour le trimestre clos le 31 décembre 2019. La baisse est principalement attribuable à une diminution de la marge brute des activités au Canada, en raison des répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les conditions du marché et de l'incidence de la hausse des coûts relativement à un projet important; elle a été partiellement compensée par une marge brute accrue des activités aux États-Unis et en Europe et de certains programmes publics de subventions salariales au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'augmentation de la marge brute des activités aux États-Unis et en Europe a été partiellement contrebalancée par les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur les taux d'utilisation. Sur une base séquentielle, la marge brute globale a connu une hausse de 1,7 M$, ou de 9,1 %, par rapport à 18,7 M$ pour le deuxième trimestre de l'exercice en cours.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 2,3 M$, soit une marge du BAIIA ajusté de 3,2 %, ce qui est comparable à 3,5 M$, soit une marge du BAIIA ajusté de 5,3 %, pour le même trimestre à l'exercice précédent. L'apport positif des acquisitions et l'augmentation des marges liées aux activités à plus grande valeur ajoutée ont été contrebalancés par l'augmentation des charges de vente, générales et administratives.

Perte nette

La perte nette s'est établie à 4,8 M$, ou 0,08 $ par action, par rapport à 1,8 M$, ou 0,03 $ par action, pour la même période de l'exercice précédent. La perte nette accrue est attribuable à une baisse du BAIIA ajusté, à une hausse des charges de vente, générales et administratives, à une augmentation de l'amortissement des immobilisations incorporelles et de l'amortissement ainsi qu'à une diminution du recouvrement d'impôts.

Nouveaux contrats

Les nouveaux contrats au cours du trimestre clos le 31 décembre 2020 totalisent 126,1 M$. Ceci équivaut à un ratio nouveaux contrats/facturation, pour le trimestre, de 1,86. Pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2020, les nouveaux contrats totalisent 269,3 M$, ce qui se traduit par un ratio nouveaux contrats/facturation de 1,33. Tel qu'il a déjà été annoncé, les nouveaux contrats comprennent le renouvellement, pour deux ans, de l'accord-cadre entre Alithya et le Mouvement Desjardins.

Liquidité et ressources en capital

Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont chiffrés à 1,1 M$, comparativement à 8,1 M$ pour la même période de l'exercice précédent. Cet écart est principalement attribuable aux variations défavorables du fonds de roulement et à une augmentation de la perte nette.

L'emprunt bancaire net a atteint 17,1 M$, ce qui représente une amélioration par rapport à 26,9 M$ au 31 mars 2020.

Résultats de la période de neuf mois

Les revenus ont augmenté pour s'établir à 209,7 M$, comparativement à 205,8 M$ à l'exercice précédent; la marge brute s'est établie à 59,6 M$, ou 28,4 %, par rapport à 62,0 M$, ou 30,1 % à l'exercice précédent; le BAIIA ajusté s'est chiffré à 6,4 M$, ou 3,0 %, comparativement à 9,8 M$, ou 4,8 % à l'exercice précédent; la perte d'exploitation s'est établie à 14,4 M$, comparativement à 7,0 M$ à l'exercice précédent; et la perte nette s'est élevée à 14,8 M$, ou 0,25 $ par action, comparativement à 5,7 M$, ou 0,10 $ par action à l'exercice précédent, pour des raisons semblables à celles mentionnées pour le troisième trimestre.

Plan stratégique

Alithya exerce ses activités à titre de fournisseur de services essentiels au sein d'un secteur en croissance. La Société continue de faire preuve de prudence dans l'exercice de ses activités dans le contexte de la pandémie de COVID-19, en exécutant son plan de continuité des affaires axé sur la protection de ses employés, de ses clients et de la Société. Alithya demeure concentrée sur son plan stratégique d'une durée de trois à cinq ans qui a pour objectif de confirmer la position de la Société en tant que un chef de file en Amérique du Nord dans le domaine de la transformation numérique, avec l'ambition de doubler la taille de la Société durant cette période. Selon ce plan, l'ampleur et l'envergure que prendra Alithya devraient lui permettre d'étendre ses activités sur le plan géographique, d'approfondir son expertise, de diversifier son offre intégrée et de se positionner dans la chaîne de valeur pour cibler les segments de TI qui connaissent l'essor le plus rapide. Le fait qu'Alithya soit spécialisée dans le domaine des technologies numériques et qu'elle applique une approche flexible pour déployer des solutions d'entreprises ou offrir des solutions adaptées à des objectifs d'affaires précis répond directement aux besoins des clients.

Plus précisément, le plan de la Société se divise en trois volets :

augmenter sa taille avec de la croissance interne et des acquisitions complémentaires;

atteindre un des meilleurs taux d'engagement du personnel;

fournir aux investisseurs, aux partenaires et aux parties prenantes un retour sur investissement croissant à long terme.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse font état, notamment, de renseignements ou de déclarations au sujet des éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités, ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre nos objectifs fixés dans notre plan stratégique couvrant les trois à cinq prochaines années, iii) notre aptitude à développer de nouvelles activités, à élargir l'étendue de notre gamme de services et à conclure de nouveaux contrats, iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives d'avenir, v) notre besoin de réunir des capitaux additionnels et nos estimations concernant nos besoins futurs en matière de financement et d'immobilisations, vi) nos attentes concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos travaux de recherche et de développement, nos frais, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations, vii) notre capacité à réaliser les synergies ou les économies de coûts prévues liées à l'intégration de nos acquisitions d'entreprises, et viii) les répercussions de la pandémie de COVID-19 et des mesures d'intervention connexes sur nos activités commerciales, nos résultats financiers et notre situation financière et ceux de nos clients, ainsi que sur l'économie en général.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation prévu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans la rubrique « Risques et incertitudes » de notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 et de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2020 ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS

Le présent communiqué comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS. Le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, l'emprunt bancaire net, les nouveaux contrats et le ratio nouveaux contrats/facturation sont des mesures non conformes aux IFRS. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Elles ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures doivent être vues comme un supplément d'information et non comme une substitution à l'information financière établie conformément aux IFRS. Veuillez vous reporter au rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 et au rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2020 pour obtenir une description de ces mesures, un rapprochement des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables et les montants du calcul.

Conférence téléphonique

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 11 février 2021, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 833 921-1635 (pour les participants en Amérique du Nord) ou le 1 236 389-2651 (pour les participants d'ailleurs qu'en Amérique du Nord). Si vous êtes dans l'impossibilité d'y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la conférence téléphonique en composant le 1 855 859-2056 et en entrant le code 5147045. Cet enregistrement sera accessible dès le 11 février 2021, jusqu'au 13 mars 2021, à 23 h 59 (heure de l'Est).

À propos d'Alithya

Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 200 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alithya.com.

Note au lecteur : Le rapport de gestion, les états financiers consolidés résumés intermédiaires, et les notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires, pour trimestre clos le 31 décembre 2020 peuvent être consultés sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur le site Web d'EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar et sur le site Web de la Société à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

