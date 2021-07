L'ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE AVEC UN IMPORTANT CLIENT DU SECTEUR CANADIEN DES SERVICES FINANCIERS

MONTRÉAL, le 28 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») annonce la conclusion d'une entente de services d'infrastructure avec un client du secteur canadien des services financiers. Signée en juillet 2021, l'entente demeurera en vigueur jusqu'en 2023.

« Ce projet complexe nécessitant la migration de multiples serveurs vers un environnement infonuagique servira d'accélérateur pour notre client, a déclaré Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. Nous avons été choisis pour ce mandat à la lumière de notre feuille de route et de notre capacité à mener à bien ce genre de projets de grande envergure avec les ressources et les compétences nécessaires. »

Nous sommes extrêmement fiers que notre client valorise la vaste expertise de nos professionnels travaillant au quotidien sur différents projets numériques. La signature de cette entente et l'octroi de cet important mandat d'infrastructure témoignent d'ailleurs de sa confiance envers notre organisation.

Pour en savoir plus à propos des autres services offerts par Alithya à l'échelle du secteur des services financiers, comme la solution de surveillance des opérations boursières AI-FIMC, le Centre de solutions numériques Alithya (CSNA) ou la prévention et détection de la fraude, visitez la section « Services financiers » sur alithya.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »), incluant, sans limitation, les énoncés concernant les avantages anticipés des contrats clients. Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans les rapports de gestion annuels et trimestriels d'Alithya ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés comportant de l'information prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain en stratégie et en transformation numérique. L'organisation compte sur plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin de créer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus à propos d'Alithya, visitez le www.alithya.com.

