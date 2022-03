L'entente ouvre la voie à Alithya qui accompagnera son client dans sa migration vers l'infonuagique

MONTRÉAL, le 10 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est fier d'annoncer la signature d'un contrat-cadre de services de plusieurs années avec une grande institution financière canadienne.

Le contrat-cadre de services conclu avec l'une des six grandes banques canadiennes (« Big 6 ») est d'une durée de trois ans, avec possibilité de deux renouvellements d'un an. Le contrat-cadre de services garantit qu'Alithya peut répondre rapidement aux besoins de l'entreprise en réduisant les délais entre la définition et le lancement d'un projet. L'énoncé des travaux initial a été établi à environ 4,7 millions de dollars canadiens. De plus, deux ententes de services représentant une valeur cumulative de 2,9 millions de dollars canadiens ont déjà été signées.

Le travail d'Alithya pour le client comportera principalement des services de livraison de projets, notamment dans le domaine des données et de l'analytique. Alithya aidera le client à consolider et à entreposer les données, en plus d'offrir une analyse commerciale en vue de développer de l'analytique avancée dans le cadre de divers scénarios bancaires.

Citation de Nigel Fonseca, vice-président principal, Ontario et Ouest du Canada, chez Alithya :

« La signature de ce contrat-cadre de services représente une occasion pour Alithya d'offrir des services de pointe au client, l'aidant ainsi à atteindre ses objectifs commerciaux. Nous avons activement aidé ce client à procéder à une transition vers des systèmes numériques, et la prochaine étape logique pour lui est de transformer ses applications afin d'utiliser l'ensemble de ses données dans une plateforme infonuagique. Ce contrat-cadre de services facilite la capacité d'Alithya à obtenir des résultats en tirant parti de son expérience du secteur et de son expertise technique avec la plateforme infonuagique ouverte et flexible Microsoft Azure. »

La signature de ce contrat-cadre de services témoigne de l'ascension continue d'Alithya qui se hisse au rang de conseiller de confiance auprès des grandes institutions financières du Canada. En raison d'une croissance soutenue, la portée d'Alithya a atteint le niveau requis par les grandes institutions financières et leurs besoins complexes. Les experts d'Alithya participent déjà à des projets Azure avec une autre des institutions financières « Big 6 », ainsi qu'avec de grandes entreprises du secteur des services publics. L'entreprise continue à recruter activement des professionnels qualifiés afin de renforcer ses capacités dans ce domaine.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, 514 285-0006, poste 6480, [email protected]