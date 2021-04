ALPHARETTA, Ga., le 13 avril 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (NASDAQ : ALYA) (TSX : ALYA) (« Alithya »), un chef de file en matière de stratégie et de transformation numérique employant plus de 3 000 professionnels qualifiés et offrant des solutions d'entreprise à l'échelle des États-Unis, du Canada et de l'Europe, a formé un partenariat avec studioID de CFO Dive pour sonder les hauts dirigeants du secteur des services financiers à propos de la transformation numérique et des enjeux commerciaux de la prochaine année.

Les résultats complets de l'enquête sont maintenant disponibles pour téléchargement en anglais : How Financial Services Companies Are Transforming in a Digital World .

Les résultats du sondage confirment que les entreprises des services financiers, comme les banques, les compagnies d'assurances et les marchés de capitaux, doivent continuer de composer avec des enjeux opérationnels, technologiques et financiers en 2021. Plus de 50 % des répondants rapportent que l'incertitude économique soutenue constitue le plus important défi, notamment les facteurs suivants :

Les répercussions de la COVID-19

Le retour au travail des employés

L'acceptation du vaccin

L'évolution de la demande des consommateurs

Le rythme de l'évolution numérique constitue également un enjeu considérable, près de 13 % affirmant qu'il s'agit du « principal défi à relever ».

Citation de Russell Smith, président d'Alithya US :

« Les compagnies des services financiers n'attendent pas que la pandémie soit terminée ou que d'autres conditions économiques s'améliorent, puisque près de 96 % des répondants indiquent que leur organisation investit déjà dans de nouvelles technologies. Au moyen d'une pratique ciblée pour les solutions Oracle Cloud, Alithya travaille avec les clients du secteur des services financiers au quotidien pour accroître le rendement des entreprises dans certains domaines, comme la consolidation comptable et les clôtures de comptes, la tarification des transactions opérationnelles, la planification des marges nettes sur les intérêts, et bien plus. Alithya demeure persuadée que les investissements technologiques sont essentiels pour renforcer les pratiques d'affaires et se préparer aux prochains défis économiques. »

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. En apprendre plus sur alithya.com.

