ALPHARETTA, Ga., le 22 juin 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer sa 13e participation à l'ODTUG Ksope, une conférence mondiale destinée aux utilisateurs des technologies Oracle qui se tiendra cette année au Gaylord Rockies d'Aurora, au Colorado, du 25 au 29 juin.

Alithya ainsi que SM Energy, Enbridge et Pacific Life y parleront de leurs expériences de transformation numérique avec Oracle Cloud. Des gens des quatre coins du monde assisteront à cet événement renommé pour ses formations et son contenu axés sur le développement.

De plus, des spécialistes en mise en œuvre d'Alithya seront sur place et animeront diverses séances sur des sujets techniques, comme la planification de portefeuilles de capitaux, la gestion de données d'entreprise, les processus de clôture et de consolidation financière, l'outil Essbase, la rentabilité et les coûts. Les experts Oracle ACE d'Alithya animeront une séance sur plusieurs produits de gestion de la performance d'entreprise (EPM) et parleront des principales mises à jour et approches de conception de produits utilisées pour les implémentations Oracle Cloud.

Citation de Mike Killeen, vice-président principal, Technologie et stratégie, Pratique Oracle chez Alithya :

« Chaque année, nous avons hâte de venir parler du succès qu'ont eu nos clients grâce aux solutions d'Oracle Cloud, de discuter du continuum de leurs besoins d'affaires aux solutions appropriées, de partager les obstacles et défis qu'ils ont rencontrés, et de réfléchir à leur futur. En s'efforçant de devenir des conseillers de confiance pour les participants à la conférence, nos sessions techniques mettent en évidence la feuille de route axée sur le succès d'Alithya, basée sur notre approche de mise en œuvre à valeur ajoutée. »

La conférence ODTUG Kscope23

La conférence ODTUG Kscope offre aux participants une expérience dynamique et un environnement d'apprentissage unique avec plus de 250 séances techniques, formations pratiques, symposiums d'une journée et réseautage en compagnie de spécialistes d'Oracle. L'ODTUG Kscope est la principale conférence éducative destinée aux utilisateurs des technologies Oracle. Elle offre une douzaine de parcours d'apprentissage sur différents sujets techniques et accueille des spécialistes d'Oracle du monde entier.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en œuvre d'applications d'affaires, les services applicatifs, les données et analytique, ainsi que le perfectionnement et l'habilitation au changement.

Partenaire Oracle depuis plus de 25 ans, Alithya s'appuie sur l'expertise de plus de 300 consultants certifiés et ACE d'Oracle. Alithya dessert ses clients dans de nombreuses industries pour fournir des solutions ERP, HCM, SCM et EPM, et contribue dans un rôle consultatif auprès de l'équipe de développement de produits d'Oracle. Afin d'en apprendre davantage sur Alithya, veuillez visiter www.alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected], T : 438-798-0119