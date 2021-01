Ce partenariat s'inscrit dans une vision d'avenir qui s'appuie sur l'efficacité, la performance et la croissance

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file dans le secteur de la transformation numérique, est fier d'avoir été sélectionné par AGA assurances collectives (« AGA ») pour un important partenariat technologique dans le domaine des solutions numériques jusqu'en 2025.

Afin de répondre aux besoins d'AGA, Alithya créera un portail modernisé pour les adhérents ainsi qu'une solution regroupant toutes les données des clients et des administrateurs. Les applications sur mesure seront développées par le Centre de solutions numériques d'Alithya (CSNA). AGA bénéficiera entre autres de conseils dans le cadre de sa transformation numérique, comme le coaching des gestionnaires de produits, le coaching Agile stratégique, ainsi que du soutien en conception, planification et exécution. Aussi, sans sacrifier la commodité, la flexibilité et la rapidité, l'approche du CSNA en cybersécurité procurera à AGA un réel équilibre entre l'exploitation des innovations et la sécurité des données clients.

« La forte culture d'amélioration continue chez AGA nous motive à appliquer les meilleures pratiques pour soutenir notre transformation numérique en cours, affirme Chantal Dufresne, vice-présidente principale, Finances et Opérations, AGA. Nous cherchions un partenaire de confiance qui maîtrise l'art de proposer des solutions concrètes, accessibles et efficaces, qui se collent aux besoins particuliers de notre industrie réglementée. C'est pourquoi nous avons choisi les experts d'Alithya pour accompagner AGA au cours des cinq prochaines années et ainsi offrir une expérience renouvelée à nos clients. »

« Alithya possède une forte expertise dans la modernisation des applications centrales qui sont si importantes pour AGA et l'ensemble de nos clients afin de mener à bien leurs activités, explique Steeve Duchesne, vice-président principal, Solutions numériques chez Alithya. Ce partenariat permettra à AGA de bénéficier de l'expertise du CSNA qui est l'un des centres spécialisés dans la transformation et la modernisation de systèmes les plus importants au Canada. »

À propos d'Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, l'entreprise peut compter sur plus de 2 200 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alithya.com.

