MONTRÉAL, le 1 avril 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») est heureuse de confirmer la clôture de l'acquisition déjà annoncée de R3D Conseil inc. (« R3D Conseil »), société fermée spécialisée en solutions numériques. Cette transaction transformatrice inclut des engagements commerciaux totalisant approximativement 600 millions de dollars canadiens en produits d'exploitation combinés en vertu d'ententes d'une durée initiale de 10 ans. Ces engagements représentent un volume d'affaires minimum annuel de 60 millions de dollars canadiens composé d'un volume existant d'environ 25 millions de dollars canadiens et d'un nouveau volume d'environ 35 millions de dollars canadiens, principalement en transformation numérique et dans des domaines à forte valeur ajoutée.

Avec l'arrivée de près de 600 nouveaux professionnels du Québec provenant de chez R3D Conseil, auxquels s'ajouteront au moins 350 nouveaux postes créés à la suite de la transaction, Alithya comptera maintenant plus de 3 000 professionnels, ce qui fera d'elle l'une des plus importantes sociétés canadiennes spécialisées en transformation numérique et la principale société de technologie québécoise inscrite sur le NASDAQ.

Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Nous sommes ravis d'accueillir 600 nouveaux professionnels et de créer au moins 350 emplois en transformation numérique ainsi qu'un centre d'excellence numérique en assurance afin de répondre à la croissance dans ce secteur. Les ententes commerciales à long terme d'une valeur de 600 millions de dollars canadiens combinées à nos initiatives actuelles seront source de projets stimulants pour nos professionnels, ces projets ayant déjà commencé à prendre forme. L'intégration devrait s'achever dans les mois à venir, ce qui nous permettra de poursuivre la stratégie dynamique d'acquisition énoncée dans notre plan stratégique. »

Les activités de R3D Conseil présentent une grande complémentarité avec celles d'Alithya et s'intégreront harmonieusement dans sa structure actuelle, ce qui occasionnera des synergies à court et à moyen termes. La transaction rendra immédiatement positifs les flux de trésorerie d'Alithya, réduisant son ratio de la dette sur le BAIIA ajusté et diminuant éventuellement davantage son niveau d'endettement.

Sous réserve de rajustements habituels du prix d'achat effectués après la clôture, le prix d'achat sera payé au moyen de l'émission de 25 182 676 actions à droit de vote subalterne de catégorie A d'Alithya aux actionnaires de R3D Conseil, soit environ 30 % des actions émises et en circulation d'Alithya immédiatement après la clôture de la transaction.

Alithya a financé la dette prise en charge dans le cadre de la transaction au moyen de sa facilité de crédit existante de 60 millions de dollars consentie par un syndicat financier dirigé par La Banque de Nouvelle-Écosse et qui comprend Desjardins Marché des capitaux.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise, les services applicatifs et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »), incluant, sans limitation, les énoncés concernant les avantages escomptés en lien avec la transaction. Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, la possibilité que les avantages escomptés en lien avec la transaction, dont les synergies potentielles, ne soient pas réalisés, l'intégration de l'entreprise de R3D Conseil, la perte de certains employés et clients clés de R3D Conseil, les coûts et passifs éventuels non divulgués en lien avec la transaction ainsi que les autres facteurs énoncés à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 31 décembre 2020 et de son rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2020 et dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et qui sont disponibles sur SEDAR, au www.sedar.com , et sur EDGAR, au www.sec.gov . D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par la présente mise en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

