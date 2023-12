MONTRÉAL, le 22 déc. 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer la conclusion d'une convention de crédit modifiée et mise à jour qui, notamment, augmente la facilité de crédit rotative existante de la société à 140 M$ CA et l'accordéon non-engagé à 50 M$ CA.

Citation de Claude Thibault, chef de la direction financière :

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur une hausse de 50 M$ CA de notre facilité de crédit, en tenant compte de l'accordéon à notre disposition. Bien qu'Alithya n'ait pas actuellement besoin de cette somme supplémentaire mise à sa disposition, elle lui permet d'avoir un accès au capital nécessaire pour poursuivre sa stratégie de croissance accélérée, tant interne que par acquisitions. Nous tenons à remercier le syndicat de prêteurs pour leur engagement et leur confiance envers Alithya, ainsi qu'à l'égard de la réalisation de ses objectifs commerciaux. La conclusion du renouvellement de cette facilité en cette période d'incertitude sur le marché financier témoigne de la solidité continue et de la pérennité d'Alithya. »

La société a également modifié la date d'échéance de sa facilité de crédit rotative au 1er avril 2026, avec la possibilité de prolonger par périodes d'un an cette échéance. Alithya est enthousiaste à l'idée de conclure ce partenariat stratégique avec un syndicat de prêteurs composé de La Banque de Nouvelle-Écosse, qui agit à titre d'agent administratif et prêteur, et de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec, de la Banque de Montréal et de La Banque Toronto-Dominion, à titre de prêteurs.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance potentielle future d'Alithya et ses besoins en capital constituent des énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation prévu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté d'Alithya et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, ceux énoncés à la rubrique intitulée « Risques et incertitudes » des rapports de gestion annuels et intermédiaires d'Alithya ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR+, au www.sedarplus.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par la présente mise en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements ou d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected]