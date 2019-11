Alithya annoncera ses résultats financiers du 2e trimestre de l'exercice 2020 le 13 novembre

MONTRÉAL, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le mercredi 13 novembre 2019, le Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») diffusera ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2020 terminé le 30 septembre 2019.

Alithya tiendra également une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour les analystes financiers à 9 h 00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion et la présentation seront publiés sur le site d'Alithya à https://investisseurs.alithya.com/.

Conférence téléphonique Date : Mercredi 13 novembre 2019 Heure : 9 h 00 (heure de l'est) Numéro de téléphone : > 1-877-223-4471 pour les participants d'Amérique du Nord

> 647-788-4922 pour les participants à l'extérieur de l'Amérique du Nord Webdiffusion simultanée : http://www.gowebcasting.com/10415



Réécoute Numéro de téléphone : 1-800-585-8367 Code d'accès : 5768621 Date de disponibilité : Du 13 novembre à compter de midi jusqu'à 23 h 59 le 20 novembre 2019

À propos du Groupe Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

Renseignements: Gladys Caron, Vice-présidente, Communications et Relations avec les investisseurs, Téléphone : 514 285-5552, poste 2891, Cellulaire : 514 506-0654, gladys.caron@alithya.com

