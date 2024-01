MONTRÉAL, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Le mercredi 14 février 2024, Groupe Alithya Inc. (TSX: ALYA) (Nasdaq: ALYA) («Alithya») divulguera ses résultats financiers du troisième trimestre de l'exercice 2024 terminé le 31 décembre 2023.

Alithya tiendra également une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour les analystes financiers à 9 h 00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion, le communiqué de presse et la présentation seront publiés sur le site d'Alithya dans la section Investisseurs.

Conférence téléphonique Date : Le mercredi 14 février 2024 Heure : 9 h 00 (heure de l'Est) Numéro de téléphone : > Numéro d'appel sans frais: :(+1) 800 717 1738 > ID de la conférence: 72305 Webdiffusion simultanée : https://www.icastpro.ca/msjyy6

Réécoute

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas participer à l'appel en direct, une rediffusion sera disponible jusqu'au 14 mars 2024.

Renseignements: Pour plus d'informations: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, [email protected]