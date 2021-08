MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le jeudi 12 août 2021, Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») divulguera ses résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2022 terminé le 30 juin 2021.

Alithya tiendra également une conférence téléphonique suivie d'une période de questions et réponses pour les analystes financiers à 9 h 00 (HE).

Les états financiers, le rapport de gestion et la présentation seront publiés sur le site d'Alithya dans la section Investisseurs (https://www.alithya.com/fr/investisseurs).

Conférence téléphonique Date : Le 12 août 2021 Heure : 9 h 00 (heure de l'est) Numéro de téléphone : > 1-800-263-0877 > Code d'accès : 6816633 Webdiffusion simultanée : https://www.icastpro.ca/h3zkfp

Réécoute

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas participer à l'appel en direct, une rediffusion sera disponible jusqu'au 11 septembre 2021, en composant le 1-888-203-1112, code d'accès 6816633.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie plus de 3 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions d'entreprise cloud, les services applicatifs, et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir davantage, visitez alithya.com.

SOURCE Alithya

Renseignements: Benjamin Cerantola, Conseiller principal, Communications d'entreprise, [email protected], 514 285-0006 # 6480

Liens connexes

http://alithya.com/