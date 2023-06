Alithya annonce une forte croissance de ses revenus et une solide performance financière pour le quatrième trimestre et pour l'exercice 2023

Faits saillants du quatrième trimestre de 2023

Les revenus se sont accrus de 13,5 % pour atteindre 136,2 M$, par rapport à 120,0 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

80,6 % des revenus ont été générés par des clients existants au cours du même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute a connu une hausse de 31,0 % pour s'établir à 40,7 M$, contre 31,1 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute en pourcentage des revenus 1) a connu une hausse et s'est chiffrée à 29,9 %, par rapport à 25,9 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté 2) s'est accru de 73,0 % pour s'établir à 10,5 M$, ou à 7,7 % en pourcentage des revenus 2) , et ce, par rapport à 6,0 M$, ou à 5,0 % en pourcentage des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent.

La perte nette s'est établie à 20,0 M$, ou à 0,21 $ par action, alors qu'elle atteignait 7,3 M$, ou 0,08 $ par action, pour le même trimestre de l'exercice précédent. L'augmentation de la perte nette est en grande partie attribuable à des éléments hors trésorerie spécifiques, notamment 9,2 M$ de contrepartie éventuelle liée à l'acquisition de Datum Consulting, LLC et de ses filiales internationales (l'« acquisition de Datum ») et une dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation de 3,7 M$.

Le résultat net ajusté 2) a connu une hausse de 1,9 M$, ou de 81,3 %, pour s'établir à 4,1 M$, contre 2,2 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Cela s'est traduit par un résultat net ajusté par action de 0,04 $, par rapport à 0,02 $ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont élevés à 4,4 M$, soit une augmentation de 8,1 M$, comparativement à des flux de trésorerie négatifs de 3,7 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les nouveaux contrats1) pour le quatrième trimestre ont totalisé 124,0 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation1) de 0,91. Le ratio nouveaux contrats-facturation serait de 1,06 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice précédent étaient exclus.

Faits saillants de l'exercice 2023

Les revenus ont connu une hausse de 19,4 % pour atteindre 522,7 M$, par rapport à 437,9 M$ à l'exercice précédent.

La marge brute a connu une hausse de 30,7 % pour s'établir à 151,8 M$, comparativement à 116,2 M$ à l'exercice précédent.

La marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse et s'est chiffrée à 29,0 %, par rapport à 26,5 % pour l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté s'est accru de 59,8 % pour s'établir à 36,1 M$, ou à 6,9 % en pourcentage des revenus, et ce, par rapport à 22,6 M$, ou à 5,2 % en pourcentage des revenus, pour l'exercice précédent.

La perte nette s'est établie à 30,1 M$, ou à 0,32 $ par action, alors qu'elle atteignait 15,5 M$, ou 0,18 $ par action lors de l'exercice précédent.

Le résultat net ajusté a connu une hausse de 4,1 M$, ou de 39,2 %, pour s'établir à 14,7 M$, contre 10,6 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Cela s'est traduit par un résultat net ajusté par action de 0,16 $, par rapport à 0,12 $ pour l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont établis à 28,9 M$, soit une augmentation de 27,0 M$, ou de 1 461,2 %, par rapport à 1,9 M$ pour l'exercice précédent.

Les nouveaux contrats pour l'exercice 2023 ont atteint 525,4 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 1,01. Le ratio nouveaux contrats-facturation serait de 1,15 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice précédent étaient exclus.

Le délai moyen de recouvrement des créances clients 1) s'est établi à 54 jours au 31 mars 2023, soit une amélioration par rapport au délai de 66 jours enregistré au 31 mars 2022.

s'est établi à 54 jours au 31 mars 2023, soit une amélioration par rapport au délai de 66 jours enregistré au 31 mars 2022. Au 31 mars 2023, le carnet de commandes1) représentait environ 16 mois de revenus des douze derniers mois.

MONTRÉAL, le 8 juin 2023 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya » ou la « Société »), a publié aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023 clos le 31 mars 2023. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du quatrième trimestre et de la période de 12 mois :

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de

marges) T4 E2023 T4 E2022 E2023 E2022 Revenus 136 224 119 974 522 701 437 885 Marge brute 40 732 31 083 151 774 116 153 Marge brute (%) 29,9 % 25,9 % 29,0 % 26,5 % Charges de vente, générales et administratives 35 978 26 204 126 522 98 838 Charges de vente, générales et administratives (%)1) 26,4 % 21,8 % 24,2 % 22,6 % BAIIA ajusté2) 10 463 6 048 36 122 22 609 Marge du BAIIA ajusté2) (%) 7,7 % 5,0 % 6,9 % 5,2 % Perte nette (19 993) (7 253) (30 097) (15 548) Perte de base et diluée par action (0,21) (0,08) (0,32) (0,18) Résultat net ajusté2) 4 060 2 238 14 742 10 590 Résultat net ajusté par action2) 0,04 0,02 0,16 0,12

1) Il s'agit d'autres mesures et de ratios financiers qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios semblables utilisés par d'autres émetteurs. Voir « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous. 2) Il s'agit de mesures ou de ratios financiers non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios semblables utilisés par d'autres émetteurs. La définition du résultat net ajusté et du BAIIA ajusté et le rapprochement quantitatif par rapport à la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée.

Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Alithya a connu une autre excellente année lors de l'exercice 2023. Au cours du dernier trimestre, notre équipe a de nouveau réussi à générer une croissance soutenue des revenus et du BAIIA ajusté. De plus, notre rendement ne cesse de s'améliorer, si bien que nous sommes en voie d'atteindre les étapes importantes de notre plan stratégique. Non seulement nous avons franchi la barre du demi-milliard de dollars de revenus annuels, mais nos clients réguliers ont compté pour plus de 80 % de nos activités au quatrième trimestre, ce qui témoigne de notre succès grandissant en tant que conseiller de confiance en matière de transformation numérique. Nous avons également attiré 32 nouveaux clients durant le trimestre, pour un total de 144 clients au cours de l'exercice 2023.

Ce solide portefeuille de clients tant récurrents que nouveaux, nous a permis de réaliser une forte performance en matière des revenus, de la marge brute en pourcentage des revenus et du BAIIA ajusté, tant sur une base séquentielle que d'un exercice à l'autre. Alors que nous continuons à surveiller de près les facteurs économiques mondiaux et les éventuelles variations à court terme pouvant survenir dans nos marchés, nous restons concentrés sur notre plan à long terme, soit bâtir une société de services-conseils de confiance et d'envergure mondiale en matière de transformation numérique. »

Résultats du quatrième trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, les revenus ont atteint 136,2 M$, dont 80,6°% ont été générés par des clients existants au cours du même trimestre de l'exercice précédent, et incluant les 11,9 M$ tirés des acquisitions de Vitalyst, LLC (« Vitalyst » (l'« acquisition de Vitalyst ») et de Datum par la Société les 31 janvier 2022 et 1er juillet 2022 respectivement, ce qui représente une augmentation de 16,2 M$, ou de 13,5 %, par rapport aux 120,0 M$ constatés pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Sur une base séquentielle, les revenus ont aussi augmenté de 5,4 M$, ou de 4,2 %, par rapport à 130,8 M$ au troisième trimestre de l'exercice en cours.

Les revenus tirés des activités au Canada ont atteint 81,2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, soit une hausse de 5,7 M$, ou de 7,5 %, par rapport aux revenus de 75,5 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022. La hausse des revenus est attribuable à la croissance interne dans tous les secteurs.

Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 49,3 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, soit une hausse de 8,9 M$, ou de 22,0 %, par rapport aux revenus de 40,4 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022, principalement en raison de l'augmentation des revenus de 6,1 M$ tirés de l'acquisition de Vitalyst, qui a généré un mois supplémentaire de revenus au quatrième trimestre par rapport à l'exercice précédent, et de l'acquisition des activités de Datum aux États-Unis et de la croissance interne dans tous les secteurs. La hausse des revenus inclut notamment l'incidence favorable du taux de change du dollar américain de 3,1 M$ entre les deux périodes.

À l'international, les revenus ont connu une hausse de 1,7 M$, ou de 41,8 %, pour s'établir à 5,8 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, comparativement à 4,1 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022, en raison de revenus de 0,9 M$ tirés de l'acquisition des activités de Datum à l'international et de la croissance interne des niveaux d'activité. La hausse des revenus inclut notamment l'incidence favorable du taux de change de 0,1 M$ entre les deux périodes.

Marge brute

La marge brute s'est chiffrée à 40,7 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, ce qui correspond à une hausse de 9,6 M$, ou de 31,0 %, par rapport à la marge brute de 31,1 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 29,9 %, contre 25,9 % pour le trimestre clos le 31 mars 2022.

Au Canada, la marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse par rapport au trimestre de l'exercice précédent, en raison de l'augmentation des revenus tirés des employés permanents par rapport à ceux des contractuels et des offres à marge plus élevée. La marge brute en pourcentage des revenus a également augmenté sur une base séquentielle, principalement en raison de l'augmentation des revenus tirés des employés permanents par rapport à ceux des contractuels, en comparaison avec le troisième trimestre de l'exercice en cours.

Aux États-Unis, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, à la suite de l'effet positif sur les marges de l'acquisition des activités de Datum aux États-Unis, des revenus moyens supérieurs par employé, de l'amélioration du rendement des projets dans d'autres secteurs de l'entreprise et de l'incidence favorable du taux de change du dollar américain entre les deux périodes. La marge brute en pourcentage des revenus a également augmenté sur une base séquentielle, principalement en raison de l'amélioration du rendement des projets dans certains secteurs de l'entreprise, par rapport au troisième trimestre de l'exercice en cours.

À l'international, la marge brute en pourcentage des revenus a baissé par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison de la pression inflationniste exercée sur les coûts liés aux salaires et une augmentation des heures non facturables.

Charges de vente, générales et administratives

Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, les charges de vente, générales et administratives se sont chiffrées à 36,0 M$, ce qui représente une augmentation de 9,8 M$, ou de 37,3 %, par rapport à 26,2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Les charges de vente, générales et administratives, en pourcentage des revenus, se sont établies à 26,4 % pour le trimestre clos le 31 mars 2023, par rapport à 21,8 % pour la même période de l'exercice précédent. Cette hausse s'explique surtout par le niveau historiquement haut du pourcentage des charges de vente, générales et administratives liées à Vitalyst, une dépréciation de 2,8 M$ des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation dans le cadre de l'examen en cours de la stratégie immobilière d'Alithya à la suite de l'intégration des acquisitions et des changements apportés aux conditions de travail, en vue de réduire l'empreinte de la Société, de réaliser des synergies et d'améliorer la structure de coûts de l'entreprise regroupée et de l'incidence défavorable du taux de change du dollar américain de 0,9 M$, partiellement contrebalancée par des réductions dans d'autres catégories de charges.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 10,5 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, ce qui représente une hausse de 4,5 M$, ou de 73,0 %, par rapport à 6,0 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Comme expliqué plus haut, l'augmentation de la marge brute et l'apport de l'acquisition de Datum ont été partiellement contrebalancés par la hausse des charges de vente, générales et administratives. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 7,7 % pour le trimestre clos le 31 mars 2023, contre 5,0 % pour le trimestre clos le 31 mars 2022.

Perte nette

La perte nette pour le trimestre clos le 31 mars 2023 s'est élevée à 20,0 M$, soit une augmentation de 12,7 M$, comparativement à 7,3 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022. La hausse de la perte s'explique par une augmentation des charges de vente, générales et administratives, y compris une dépréciation de 2,8 M$ des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, une hausse des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises, dont une contrepartie éventuelle de 9,2 M$ liée à l'acquisition de Datum et une charge de dépréciation de 0,9 M$ au titre des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, une hausse de l'amortissement, une hausse des charges financières nettes et une baisse du recouvrement d'impôts, partiellement contrebalancée par une hausse de la marge brute pour le trimestre clos le 31 mars 2023 par rapport au trimestre clos le 31 mars 2022. Ce résultat s'est traduit par une perte nette de base et diluée par action de 0,21 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, comparativement à une perte nette de 0,08 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars 2022.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté s'est chiffré à 4,1 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, ce qui représente une hausse de 1,9 M$, ou de 81,3 %, par rapport à 2,2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Comme expliqué plus haut, l'augmentation de la marge brute et l'apport de l'acquisition de Datum ont été partiellement contrebalancés par une hausse des charges de vente, générales et administratives, une hausse de la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, une hausse des charges financières nettes et une baisse du recouvrement d'impôts. Cela s'est traduit par un résultat net ajusté par action de 0,04 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2023, contre 0,02 $ pour le trimestre clos le 31 mars 2022.

Liquidité et ressources en capital

Pour le trimestre clos le 31 mars 2023, les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont élevés à 4,4 M$, soit une augmentation de 8,1 M$, comparativement à des flux de trésorerie négatifs de 3,7 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2022. Les flux de trésorerie pour le trimestre clos le 31 mars 2023 découlent principalement de la perte nette de 20,0 M$, plus 28,0 M$ d'ajustements sans effet de trésorerie de la perte nette, comprenant principalement l'amortissement, la contrepartie éventuelle, la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, les charges financières nettes et la rémunération fondée sur des actions, partiellement contrebalancés par les impôts différés ainsi que par 3,6 M$ en variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. Par comparaison, les flux de trésorerie pour le trimestre clos le 31 mars 2022 découlaient principalement de la perte nette de 7,3 M$, plus 6,1 M$ d'ajustements sans effet de trésorerie de la perte nette, comprenant principalement l'amortissement, les charges financières nettes et la rémunération fondée sur des actions, partiellement contrebalancés par les impôts différés et d'autres éléments, ainsi que par 2,5 M$ en variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Résultats de l'exercice 2023

Revenus

Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, les revenus ont atteint 522,7 M$, incluant les 45,9 M$ tirés des acquisitions de Vitalist et de Datum, ce qui représente une augmentation de 84,8 M$, ou de 19,4 %, par rapport aux 437,9M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

Marge brute

La marge brute s'est chiffrée à 151,8 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2023, ce qui correspond à une hausse de 35,6 M$, ou de 30,7 %, par rapport à la marge brute de 116,2 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 29,0 %, comparativement à 26,5 % pour l'exercice clos le 31 mars 2022, malgré l'entrée en vigueur d'augmentations salariales annuelles au premier trimestre de l'exercice en cours et la non-récurrence de l'annulation de 4,6 M$ de prêts accordés dans le cadre du Paycheck Protection Program (« PPP ») comptabilisés dans le coût des revenus au premier trimestre de l'exercice précédent.

Charges de vente, générales et administratives

Pour l'exercice clos le 31 mars 2023, les charges de vente, générales et administratives se sont chiffrées à 126,5 M$, ce qui représente une augmentation de 27,7 M$, ou de 28,0 %, par rapport à 98,8 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Les charges de vente, générales et administratives, en pourcentage des revenus, se sont établies à 24,2 % pour l'exercice clos le 31 mars 2023, comparativement à 22,6 % pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Cette hausse s'explique principalement par le niveau historiquement haut du pourcentage des charges de vente, générales et administratives liées à Vitalyst, une dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation de 2,8 M$, tel qu'il en est question ci-dessus, ainsi que par l'incidence défavorable du taux de change du dollar américain de 2,7 M$, partiellement contrebalancés par des réductions dans d'autres catégories de charges.

BAIIA ajusté, perte nette et résultat net ajusté

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 36,1 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2023, ce qui représente une hausse de 13,5 M$ , ou de 59,8 %, par rapport à 22,6 M$, ce qui comprenait l'annulation de 5,9 M$ de prêts accordés dans le cadre du PPP, pour l'exercice clos le 31 mars 2022. La perte nette pour l'exercice clos le 31 mars 2023 s'est élevée à 30,1 M$, soit une hausse de 14,6 M$, comparativement à 15,5 M$, incluant l'annulation de 5,9 M$ de prêts accordés dans le cadre du PPP, pour l'exercice clos le 31 mars 2022. Le résultat net ajusté s'est chiffré à 14,7 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2023, ce qui représente une hausse de 4,1 M$, ou de 39,2 %, par rapport à 10,6 M$ pour l'exercice clos le 31 mars 2022.

Perspectives

Nonobstant les incertitudes qui perdurent à l'échelle mondiale, la Société garde le cap sur son plan stratégique à long terme, qui a pour objectif de confirmer la position de l'entreprise, soit de devenir un chef de file de confiance dans le domaine de la transformation numérique.

Selon ce plan, l'ampleur et l'envergure consolidées que prendra Alithya devraient lui permettre d'étendre ses activités sur le plan géographique, d'approfondir son expertise, de diversifier son offre intégrée et de se positionner dans la chaîne de valeur pour cibler les segments des services de TI qui connaissent l'essor le plus rapide. La spécialisation d'Alithya dans le domaine des technologies numériques et l'approche flexible qu'elle applique pour déployer des solutions d'entreprise et offrir des solutions adaptées à des objectifs d'affaires précis répondent directement aux attentes des clients. Plus précisément, Alithya a mis au point un plan de croissance à trois volets qui se détaille comme suit :

Augmenter son ampleur au moyen de la croissance interne et des acquisitions complémentaires;

Atteindre un des meilleurs taux d'engagement du personnel;

Fournir aux investisseurs, aux partenaires et aux parties prenantes un rendement du capital investi croissant à long terme.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward-looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse font état, notamment, de renseignements ou de déclarations au sujet des éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités; ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre nos objectifs fixés dans notre plan stratégique couvrant les trois prochaines années; iii) notre aptitude à maintenir et à développer de nouvelles activités, notamment en élargissant l'étendue de notre gamme de services, en concluant de nouveaux contrats et en perçant de nouveaux marchés; iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives, notamment nos attentes par rapport aux revenus futurs découlant de nouveaux contrats et du carnet de commandes; v) notre capacité à assurer le service de notre dette et à réunir des capitaux additionnels ainsi que nos estimations concernant nos besoins futurs en matière de financement et d'immobilisations; vi) nos attentes concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos travaux de recherche et de développement, nos coûts et nos charges, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations; et vii) notre capacité à réaliser les synergies ou les économies de coûts attendues liées à l'intégration de nos acquisitions d'entreprises.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation prévu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour le trimestre clos le 31 mars 2023 et du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2023, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS et d'autres mesures financières. Le résultat net ajusté, le résultat net ajusté par action, le BAIIA, la marge du BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats-facturation, le carnet de commandes, le délai moyen de recouvrement des créances clients, la marge brute en pourcentage des revenus et les charges de vente, générales et administratives sont d'autre mesures financières utilisées dans le présent communiqué. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Elles ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures doivent être vues comme un supplément d'information et non comme une substitution à l'information financière établie conformément aux IFRS. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de notre rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2023, que l'on peut consulter sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov, et qui intègre par renvoi une explication de la composition et de l'utilité de ces mesures financières non conformes aux IFRS et des ratios non conformes aux IFRS.

Le tableau suivant rapproche la perte nette du résultat net ajusté :





Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

2023

2022

2023

2022



$

$

$

$ Perte nette

(19 993)

(7 253)

(30 097)

(15 548) Coûts d'acquisition, d'intégration et de

réorganisation d'entreprises

12 166

6 128

18 079

11 617 Amortissement des immobilisations incorporelles

8 693

4 017

27 497

14 285 Rémunération fondée sur des actions

2 951

937

8 112

4 454 Dépréciation des immobilisations corporelles et

des actifs au titre de droits d'utilisation

2 758

--

2 758

-- Impôt sur le résultat lié à l'actif d'impôt différé

comptabilisé lors de l'allocation du prix d'achat

--

--

(6 026)

-- Charge d'impôt sur le résultat liée aux éléments

ci-dessus

(2 515)

(1 591)

(5 581)

(4 218) Résultat net ajusté1)

4 060

2 238

14 742

10 590 Perte de base et diluée par action

(0,21)

(0,08)

(0,32)

(0,18) Résultat net ajusté par action1)

0,04

0,02

0,16

0,12



















Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte nette et du BAIIA ainsi que du BAIIA ajusté :





Trimestres clos les 31 mars

Exercices clos les 31 mars (en milliers de dollars)

2023

2022

2023

2022



$

$

$

$ Revenus

136 224

119 974

522 701

437 885 Perte nette

(19 993)

(7 253)

(30 097)

(15 548) Charges financières nettes

2 577

1 352

9 335

4 579 Recouvrement d'impôts

(506)

(575)

(6 257)

(3 027) Amortissement

1 721

1 235

6 536

5 435 Amortissement des immobilisations incorporelles

8 693

4 017

27 497

14 285 BAIIA1)

(7 508)

(1 224)

7 014

5 724 Marge du BAIIA1)

(5,5 %)

(1,0 %)

1,3 %

1,3 % Ajusté pour :















Perte (gain) de change

96

(25)

159

(26) Rémunération fondée sur des actions

2 951

937

8 112

4 454 Coûts d'acquisition, d'intégration et de

réorganisation d'entreprises

12 166

6 128

18 079

11 617 Dépréciation des immobilisations corporelles et

des actifs au titre de droits d'utilisation

2 758

--

2 758

-- Mise en œuvre des systèmes ERP internes

--

232

--

840 BAIIA ajusté1)

10 463

6 048

36 122

22 609 Marge du BAIIA ajusté1)

7,7 %

5,0 %

6,9 %

5,2 %



















1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2023, que l'on peut consulter sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Conférence téléphonique

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 8 juin 2023, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 888 396-8049 et en entrant le code 39865545, ou encore par webdiffusion à l'adresse https://www.icastpro.ca/zv4ahh. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible par le même lien URL jusqu'au 8 juillet 2023.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en œuvre d'applications d'affaires, les services applicatifs, les données et analytique, ainsi que le perfectionnement et l'habilitation au changement.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

Note au lecteur : Les états financiers consolidés annuels et les notes complémentaires y afférentes, le rapport de gestion, de même que le rapport annuel sur le formulaire 40-F pour l'exercice clos le 31 mars 2023 peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar et sur le site Web de la Société à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

