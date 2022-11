Un nouveau trimestre record avec des améliorations de tous les indicateurs clés

Faits saillants du deuxième trimestre de 2023

Les revenus ont connu une hausse de 22,5 % pour atteindre 128,9 M$, contre 105,3 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute a connu une hausse de 32,6 % pour s'établir à 37,8 M$, contre 28,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute en pourcentage des revenus 1 s'est chiffrée à 29,3 %, par rapport à 27,0 % pour le même trimestre de l'exercice précédent. Sur une base séquentielle, la marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse par rapport à 26,9 % au premier trimestre de l'exercice en cours.

Les nouveaux contrats 1 pour le deuxième trimestre ont totalisé 119,3 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation 1 de 0,93 pour le trimestre, et pour les douze derniers mois, les nouveaux contrats ont totalisé 497,1 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation de 1,02.

Obtention du prestigieux prix Inner Circle de Microsoft Business Applications en 2022-2023 pour la 17 e année consécutive, et finaliste du meilleur projet d'essai sur un environnement Oracle à l'occasion des North American Software Testing Awards.

Acquisition au début du deuxième trimestre de la société américaine Datum Consulting Group, LLC et de ses sociétés affiliées (« Datum ») (l'« acquisition de Datum »), un chef de file des services de transformation numérique au moyen du protocole IP qui soutient des organisations traitant de grands volumes de données, dont des assureurs et d'autres entités réglementées comme celles du secteur public, ce qui s'est traduit par l'ajout à notre équipe de plus de 150 professionnels aux États-Unis, en Europe , en Inde et en Australie. L'intégration progresse comme prévu.

MONTRÉAL, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Le Groupe Alithya inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya » ou la « Société ») a publié aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre et l'exercice 2023 clos le 30 septembre 2022. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du deuxième trimestre :

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T2 E2023 T2 E2022 Revenus 128 933 105 277 Marge brute 37 760 28 473 Marge brute (en %) 29,3 % 27,0 % Charges de vente, générales et administratives 30 421 24 885 Charges de vente, générales et administratives (en %)1 23,6 % 23,6 % BAIIA ajusté2 9 440 5 035 Marge du BAIIA ajusté (en %)2 7,3 % 4,8 % Perte nette (435) (2 777)

1 Le présent communiqué sur les résultats intègre par renvoi la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos clos le 30 septembre 2022 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Elle comprend des explications sur la composition et l'utilité de ces autres mesures financières. 2 Il s'agit de mesures ou de ratios financiers non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures ou ratios semblables utilisés par d'autres émetteurs. La définition du BAIIA ajusté et son rapprochement quantitatif par rapport à la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée. Le présent communiqué sur les résultats intègre par renvoi la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 déposé sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. Elle comprend des explications sur la composition et l'utilité de ces mesures financières et ratios non conformes aux IFRS.

Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Au cours d'un trimestre normalement touché par la saisonnalité, l'équipe d'Alithya a atteint un autre rendement record grâce à des améliorations de tous ses indicateurs clés. Le BAIIA ajusté a connu une croissance de 87 % et nous avons enregistré une croissance des revenus de 23 % pour le deuxième trimestre de l'exercice 2023, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Nos initiatives en matière d'efficience et l'intégration en cours de nos dernières acquisitions ont également une incidence positive sur nos marges brutes. Nous créons de la valeur pour nos clients en tirant parti de tous les actifs de notre plateforme.

Notre solide rendement témoigne de la profondeur des relations que nous maintenons avec nos clients et de notre portefeuille de projets. Malgré les incertitudes économiques mondiales actuelles, la plupart de nos clients, dont bon nombre offrent des services essentiels, restent engagés dans l'accélération de leurs projets de transformation numérique. Nos résultats reflètent également le rendement de nos employés alors que nous continuons à tirer profit de la croissance de nos équipes à l'échelle mondiale, aidant ainsi nos clients à réaliser leurs projets tout en répondant à leurs besoins.

Alors que nous regardons vers l'avenir, le rendement pour notre deuxième trimestre laisse entrevoir le fort potentiel de la plateforme d'Alithya alors que tous les volets de notre plan stratégique commencent à prendre forme. Nous demeurons déterminés à l'égard de notre approche disciplinée et axée sur la qualité qui nous a permis de bâtir notre réputation de conseiller de confiance pour nos clients, alors qu'ils vont de l'avant dans leurs projets de transformation numérique. »

Résultats du deuxième trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les revenus ont atteint 128,9 M$, incluant les 8,3 M$ de Vitalyst, LLC (« Vitalyst ») et les 4,9 M$ de Datum tirés de leur acquisition par la Société respectivement le 31 janvier 2022 (l'« acquisition de Vitalyst ») et le 1er juillet 2022, ce qui représente une augmentation de 23,6 M$, ou de 22,5 %, par rapport aux 105,3 M$ constatés pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Sur une base séquentielle, les revenus ont augmenté de 2,1 M$, par rapport à 126,8 M$ pour le premier trimestre de l'exercice en cours.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les revenus tirés des activités au Canada se sont élevés à 75,1 M$, ce qui correspond à une hausse de 8,1 M$, ou de 12,2 %, par rapport aux revenus de 67,0 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. L'augmentation des revenus est attribuable à la croissance interne dans tous les secteurs, notamment à la croissance générée par les deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice précédent.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 49,8 M$, soit une hausse de 14,7 M$, ou de 41,8 %, par rapport aux revenus de 35,1 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, principalement en raison des revenus de 8,3 M$ tirés de l'acquisition de Vitalyst et de 4,9 M$ tirés de l'acquisition de Datum et de l'incidence favorable du taux de change du dollar américain de 1,7 M$. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par une baisse des revenus dans certains secteurs d'activité. Sur une base séquentielle, les revenus tirés des activités aux États-Unis ont augmenté de 5,2 M$, par rapport à 44,6 M$ pour le premier trimestre de l'exercice en cours.

À l'international, les revenus ont connu une hausse de 0,8 M$, ou de 25,3 %, pour s'établir à 4,0 M$, comparativement à 3,2 M$ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent, stimulés par une forte croissance des niveaux d'activité. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par l'incidence défavorable du taux de change de 0,5 M$ entre les deux périodes.

Marge brute

La marge brute s'est chiffrée à 37,8 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, ce qui correspond à une hausse de 9,3 M$, ou de 32,6 %, par rapport à la marge brute de 28,5 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 29,3 %, comparativement à 27,0 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Sur une base séquentielle, la marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse par rapport à 26,9 % au premier trimestre de l'exercice en cours.

La marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse au Canada par rapport au même trimestre de l'exercice précédent et sur une base séquentielle en raison de l'augmentation des revenus tirés des employés permanents par rapport à ceux des contractuels et de l'augmentation des taux de facturation horaires en moyenne.

La marge brute en pourcentage des revenus a connu une hausse aux États-Unis, par rapport au même trimestre de l'exercice précédent et sur une base séquentielle, malgré l'entrée en vigueur d'augmentations salariales annuelles au premier trimestre de l'exercice en cours, à la suite de l'effet positif sur les marges des acquisitions de Vitalyst et de Datum.

À l'international, la marge brute en pourcentage des revenus a baissé par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, en raison de la pression exercée par les marchés sur les coûts liés aux salaires.

Charges de vente, générales et administratives

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les charges de vente, générales et administratives se sont chiffrées à 30,4 M$, ce qui représente une augmentation de 5,5 M$, ou de 22,2 %, par rapport à 24,9 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Les charges de vente, générales et administratives totales, en pourcentage des revenus consolidés1, se sont établies à 23,6 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, ce qui est semblable au résultat de 23,6 % pour la même période de l'exercice précédent et qui s'explique par le niveau historiquement haut du pourcentage des charges de vente, générales et administratives liées à Vitalyst, contrebalancé par des réductions dans d'autres catégories de charges. Sur une base séquentielle, les charges ont augmenté de 1,5 M$, par rapport à 28,9 M$ pour le premier trimestre, en raison d'une augmentation séquentielle de la rémunération fondée sur des actions de 1,0 M$, des charges de 0,6 M$ liées à Datum et de l'incidence défavorable du taux de change du dollar américain de 0,3 M$, partiellement contrebalancées par des réductions dans d'autres catégories de charges.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 9,4 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, ce qui représente une hausse de 4,4 M$ par rapport à 5,0 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Comme expliqué plus haut, l'augmentation de la marge brute et l'apport de l'acquisition de Vitalyst et de Datum ont été partiellement contrebalancés par la hausse des charges de vente, générales et administratives. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 7,3 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, contre 4,8 % pour le trimestre clos le 30 septembre 2021.

Perte nette

La perte nette pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 s'est élevée à 0,4 M$, soit une diminution de 2,3 M$, comparativement à 2,8 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. La baisse de la perte s'explique par une augmentation de la marge brute et la hausse du recouvrement d'impôts, partiellement contrebalancées par une hausse des charges de vente, générales et administratives, une hausse des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises, une hausse de l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles et une hausse des charges financières nettes au cours du trimestre clos le 30 septembre 2022 par rapport au trimestre clos le 30 septembre 2021. Ce résultat s'est traduit par une perte nette de base et diluée de 0,00 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, comparativement à une perte nette de 0,03 $ par action pour le trimestre clos le 30 septembre 2021.

Liquidité et ressources en capital

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, les flux de trésorerie nets affectés aux activités d'exploitation se sont élevés à 2,6 M$, soit une amélioration de 4,9 M$, comparativement à 7,5 M$ pour le trimestre clos le 30 septembre 2021. Les flux de trésorerie affectés pour le trimestre clos le 30 septembre 2022 découlaient principalement de la perte nette de 0,4 M$, plus 4,1 M$ d'ajustements sans effet de trésorerie de la perte nette, comprenant principalement l'amortissement et la rémunération fondée sur des actions, partiellement contrebalancés par les impôts différés et des opérations de change non réalisées, ainsi que par 6,3 M$ en variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. Par comparaison, les flux de trésorerie pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 découlaient principalement de la perte nette de 2,8 M$, plus 6,2 M$ d'ajustements sans effet de trésorerie de la perte nette, comprenant principalement l'amortissement et la rémunération fondée sur des actions, ainsi que 10,9 M$ en variations défavorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Résultats du semestre

Les revenus ont atteint 255,7 M$, incluant les 16,7 M$ de l'acquisition de Vitalyst et les 4,9 M$ de l'acquisition de Datum, ce qui représente une augmentation de 47,5 M$, ou de 22,8 %, par rapport aux revenus de 208,2 M$ constatés pour l'exercice précédent. La marge brute a connu une hausse de 15,0 M$, ou de 26,4 %, pour s'établir à 71,8 M$, par rapport à la marge brute de 56,8 M$ pour l'exercice précédent. Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 15,6 M$, ce qui représente une hausse de 3,6 M$ par rapport à 12,0 M$, incluant l'annulation de 5,9 M$ de prêts accordés dans le cadre du PPP, pour l'exercice précédent. La perte nette s'est élevée à 4,6 M$, soit une baisse de 0,2 M$, comparativement à 4,8 M$, incluant l'annulation de 5,9 M$ de prêts accordés dans le cadre du PPP, pour l'exercice précédent. Cela s'est traduit par une perte nette de base et diluée par action de 0,05 $, comparativement à une perte nette de 0,06 $ par action pour l'exercice précédent.

Programme d'offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 14 septembre 2022, le conseil d'administration de la Société a autorisé le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, offre qui a par la suite été approuvée par la TSX. Conformément à l'offre publique de rachat, la Société peut acquérir, à des fins d'annulation, jusqu'à 2 491 128 actions à droit de vote subalterne de catégorie A (« actions à droit de vote subalterne »), ce qui représentait 5 % du flottant de la Société à la clôture des marchés le 8 septembre 2022.

L'opération dans le cadre de l'offre publique de rachat a commencé le 20 septembre 2022 et prendra fin à la première des dates suivantes à survenir, soit le 19 septembre 2023 ou le jour où la Société aura acquis le nombre maximal d'actions à droit de vote subalterne autorisé conformément à l'offre publique de rachat ou le jour où elle décidera de mettre fin aux acquisitions. Toutes les acquisitions d'actions à droit de vote subalterne sont effectuées dans le cadre d'opérations sur le marché libre, au cours en vigueur au moment de l'acquisition, à l'exception des acquisitions qui pourraient être effectuées en vertu d'ordonnances de dispense émises par les autorités en valeurs mobilières, qui seraient effectuées moyennant un escompte par rapport au cours existant conformément aux modalités de l'ordonnance. Au même moment, la Société a conclu un régime d'achat automatique d'actions (« le régime d'achat automatique d'actions ») avec un courtier désigné relativement à son offre publique de rachat. Le régime d'achat automatique d'actions autorise le courtier désigné à acquérir, à des fins d'annulation, des actions à droit de vote subalterne au nom de la Société, tout en respectant certains paramètres de négociation établis, de temps à autre, par la Société.

Perspectives

Nonobstant les incertitudes qui perdurent à l'échelle mondiale, la Société a démontré sa capacité à gérer la crise et à maintenir le cap sur son plan stratégique à long terme, qui a pour objectif de confirmer la position de l'entreprise, soit de devenir un chef de file de confiance dans le domaine de la transformation numérique.

Selon ce plan, l'ampleur et l'envergure consolidées que prendra Alithya devraient lui permettre d'étendre ses activités sur le plan géographique, d'approfondir son expertise, de diversifier son offre intégrée et de se positionner dans la chaîne de valeur pour cibler les segments des services de TI qui connaissent l'essor le plus rapide. La spécialisation d'Alithya dans le domaine des technologies numériques et l'approche flexible qu'elle applique pour déployer des solutions d'entreprise et offrir des solutions adaptées à des objectifs d'affaires précis répondent directement aux attentes des clients. Plus précisément, Alithya a mis au point un plan de croissance à trois volets qui se détaille comme suit :

Augmenter son ampleur au moyen de la croissance interne et des acquisitions complémentaires;

Atteindre un des meilleurs taux d'engagement du personnel;

Fournir aux investisseurs, aux partenaires et aux parties prenantes un rendement du capital investi croissant à long terme.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward-looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse font état, notamment, de renseignements ou de déclarations au sujet des éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités; ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre nos objectifs fixés dans notre plan stratégique couvrant les trois prochaines années; iii) notre aptitude à développer de nouvelles activités, à élargir l'étendue de notre gamme de services et à conclure de nouveaux contrats; iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives; v) notre besoin de réunir des capitaux additionnels et nos estimations concernant nos besoins futurs en matière de financement et d'immobilisations; vi) nos attentes concernant notre rendement financier, y compris nos revenus, notre rentabilité, nos travaux de recherche et de développement, nos coûts et nos charges, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations; vii) notre capacité à réaliser les synergies ou les économies de coûts prévues liés à l'intégration de nos acquisitions d'entreprises; et viii) la possibilité de reprendre les activités comme avant la pandémie de COVID-19.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation prévu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 mars 2022, du rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 juin 2022, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS et d'autres mesures financières. Le BAIIA, la marge du BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté, excluant l'annulation des prêts accordés dans le cadre du PPP, en pourcentage des revenus sont des mesures non conformes aux IFRS et les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats-facturation, la marge brute en pourcentage des revenus et les charges de vente, générales et administratives, en pourcentage des revenus, sont d'autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS. Elles ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Ces mesures doivent être vues comme un supplément d'information et non comme une substitution à l'information financière établie conformément aux IFRS. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » de notre rapport de gestion pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, que l'on peut consulter sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov, et qui intègre par renvoi une explication de la composition et de l'utilité de ces mesures financières non conformes aux IFRS et des ratios non conformes aux IFRS.

Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte nette et du BAIIA ainsi que du BAIIA ajusté :





Trimestres clos les 30 septembre

Semestres clos les 30 septembre (en milliers de dollars)

2022

2021

2022

2021



$

$

$

$ Revenus

128 933

105 277

255 697

208 198 Perte nette

(435)

(2 777)

(4 599)

(4 809) Charges financières nettes

2 301

1 075

4 094

2 024 Recouvrement d'impôts

(5 642)

(54)

(6 130)

(2 322) Amortissement

1 602

1 247

3 181

2 800 Amortissement des immobilisations incorporelles

6 708

3 450

11 407

6 830 BAIIA1

4 534

2 941

7 953

4 523 Marge du BAIIA1

3,5 %

2,8 %

3,1 %

2,2 % Ajusté pour :















Perte (gain) de change

64

(42)

(100)

26 Rémunération fondée sur des actions

2 101

1 207

3 162

2 378 Coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

2 741

689

4 623

4 632 Mise en œuvre des systèmes ERP internes

--

240

--

488 BAIIA ajusté1

9 440

5 035

15 638

12 047 Marge du BAIIA ajusté1

7,3 %

4,8 %

6,1 %

5,8 %



















1 Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 septembre 2022, que l'on peut consulter sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Conférence téléphonique

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 10 novembre 2022, à 9 h (heure de l'Est), pour discuter de ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 888-396-8049 ou le 416-764-8646, et en entrant le code 39822796, ou encore par webdiffusion à l'adresse https://www.icastpro.ca/fdra1t. L'enregistrement de la conférence téléphonique est accessible sur le site Web d'Alithya dans la section Investisseurs, ou directement à l'adresse https://www.alithya.com/fr/investisseurs.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord, qui emploie 3 900 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. Depuis sa fondation en 1992, la capacité, l'envergure et les compétences d'Alithya ont toujours continué d'évoluer, guidées par une vision stratégique à long terme, soit de devenir le conseiller de confiance de ses clients. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe en tant que l'une des plus importantes sociétés de services-conseils et favorise les changements numériques en tant que conseiller de confiance auprès de clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement. Alithya s'efforce d'être un modèle à suivre au chapitre de la responsabilité d'entreprise, de l'équité professionnelle, de la diversité et de l'inclusion, avec une culture d'entreprise dynamique fondée sur la conscience sociale. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

Note au lecteur : Le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires et les notes complémentaires y afférentes pour le trimestre et le semestre clos le 30 septembre 2022 peuvent être consultés sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov/edgar et sur le site Web de la Société à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

