La nouvelle Académie Alithya vise à accélérer le transfert de connaissances en IA à chaque employé

MONTRÉAL, le 6 juin 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») est heureux d'annoncer le lancement de l'Académie Copilot d'Alithya, un programme éducatif gratuit conçu pour illustrer les nombreuses façons dont Microsoft Copilot peut améliorer la productivité, automatiser les tâches et faciliter des décisions informées plus rapidement. Le programme de formation, développé par Alithya, offre aux individus une méthode rapide et facile pour utiliser l'IA afin d'optimiser leurs flux de travail, d'améliorer l'efficacité des équipes et de concevoir des cas d'utilisation innovants.

L'Académie Copilot est un programme de formation complet de quatre heures, bénéfique pour les débutants comme pour les utilisateurs avancés. Le programme hebdomadaire, animé par des experts d'Alithya, inclut des sessions pratiques et des ateliers qui offrent une compréhension approfondie des fonctionnalités et des meilleures pratiques en lien avec Microsoft Copilot.

Points forts du programme :

Comprendre Microsoft Copilot : Apprendre les bases de ce qu'est Microsoft Copilot et comment il peut générer une valeur commerciale significative.

Applications réelles : Découvrir Microsoft Copilot en action dans divers scénarios d'utilisation, notamment la vente, le marketing, le soutien et les opérations.

Accessible à tous et toutes : Créer, déployer et étendre l'utilisation de Microsoft Copilot, quel que soit le niveau technique d'un individu.

Mise en œuvre stratégique : Développer une analyse de rentabilisation et un plan de déploiement pour introduire Microsoft Copilot dans les organisations.

Citation de Bernard Dockrill, chef de l'exploitation d'Alithya :

« Au-delà des présentations traditionnelles, l'Académie Copilot d'Alithya invite les participants de toutes les industries à interagir lors de sessions en direct pour acquérir une expérience pratique. Nous sommes fiers de tirer parti de notre partenariat avec Microsoft et de notre expertise pour aider tous nos clients actuels et futurs à maîtriser la puissance de Microsoft Copilot, une solution innovante. Notre programme inclut des démonstrations, des exemples concrets et des laboratoires pratiques, offrant une approche véritablement immersive pour garantir que les participants acquièrent les compétences et les stratégies nécessaires pour exploiter avec brio les nombreux avantages de Copilot. »

Présentation de l'Académie

Pour plus d'informations sur cette occasion de révolutionner vos opérations commerciales avec la puissance de Microsoft Copilot, et pour vous inscrire à l'Académie Copilot d'Alithya, visitez https://info.alithya.com/copilotacademy (disponible en anglais).

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : le conseil stratégique, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis, et elle est sur le point d'obtenir une attestation carboresponsable et une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones. Ses équipes s'efforcent de trouver un juste équilibre entre leur désir de bien faire les choses et leur engagement à agir avec intégrité.

