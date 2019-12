Alithya annonce un investissement stratégique dans le secteur de la santé avec l'acquisition de Travercent, un groupe américain de premier plan spécialisé en produits Oracle infonuagiques

MONTRÉAL, le 16 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya »), un chef de file en stratégie et transformation numérique qui regroupe plus de 2 000 professionnels et qui offre des solutions d'affaires numériques au Canada, aux États-Unis et en Europe, est fier d'annoncer l'acquisition de Travercent LLC (« Travercent »).

Travercent est un groupe-conseil de premier plan axé sur l'infonuagique et spécialisé dans le secteur de la santé aux États-Unis. Ses compétences incluent l'implantation des solutions infonuagiques ERP, HCM, EPM et BI d'Oracle. Travercent a également développé une offre de propriété intellectuelle unique mettant à profit ses produits infonuagiques, CAPSUREMD, une extension infonuagique d'Oracle qui maximise les processus de gestion du matériel destiné aux prestataires de soins de santé, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'utilisation du matériel.

« Je suis très fier que Travercent se joigne à Alithya, a déclaré Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya. Leur expertise en matière de technologies infonuagiques d'Oracle dans le secteur de la santé aux États-Unis est particulièrement stratégique pour nous, étant donné l'importance que cette technologie et ce domaine d'affaires occupent dans notre stratégie à long terme. Nous avons trouvé chez Travercent une équipe solide avec une excellente réputation et une culture similaire, en plus d'un impressionnant bilan de mises en œuvre réussies pour des clients prestigieux. Leur haut degré de spécialisation est également très complémentaire à nos pratiques existantes. »

« Encore une fois pour cette acquisition, nous avons axé notre analyse sur la compatibilité de nos deux organisations. L'approche centrée sur le client de Travercent adaptée aux particularités de chaque client ainsi que son esprit d'entreprise orienté sur la performance nous ont séduits. Nous sommes persuadés que cette transaction renforce considérablement notre position actuelle en tant que leader dans le secteur de la santé et des solutions d'entreprise infonuagiques d'Oracle au Canada et aux États-Unis, conclut M. Raymond. »

« Nous sommes très heureux d'unir nos forces à celles d'Alithya, a ajouté Mike Feldman, cofondateur et membre de la direction de Travercent. Travercent a vu le jour avec l'objectif de bâtir une entreprise qui allait se démarquer dans le domaine de la santé, en tirant parti des technologies d'Oracle. Notre forte croissance au cours des dernières années démontre que notre approche unique, notre expertise et nos succès passés en matière d'implantations se révèlent très attrayants pour les clients. »

Le cofondateur et vice-président des ventes et du marketing chez Travercent, Chad Sells, a précisé ceci :

« Notre intégration au sein d'Alithya nous donnera accès à des expertises Oracle et à d'autres domaines complémentaires. Nous pourrons offrir ces services complémentaires à nos clients existants tout en accédant au vaste réseau d'Alithya pour accélérer notre croissance et offrir à nos professionnels plus de possibilités. »

Les nombreuses réalisations de Travercent l'ont conduite à jouer un rôle clé auprès de ses clients en sol américain ainsi qu'à plusieurs niveaux de la chaîne de soins prodigués aux patients, des cliniques locales aux hôpitaux, ainsi qu'à d'autres parties prenantes importantes, telles que les compagnies d'assurances, les pharmacies, etc.

Le montant de la transaction est de 18,0 millions $ USD (ou approximativement 23,7 millions $ CA), en contrepartie d'espèces et d'actions à droit de vote subalternes de catégorie A d'Alithya. La transaction contribuera immédiatement à la rentabilité d'Alithya sur une base ajustée.

Travercent était représentée durant la transaction par Innovation Advisors, un groupe mondial en services financiers axé sur la technologie.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et des « énoncés prospectifs » au sens attribué à « forward looking statements » dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »), incluant, sans limitation, les énoncés concernant les avantages escomptés de l'acquisition. Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futurs et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces termes et expressions particuliers.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives d'affaires d'Alithya et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans les rapports de gestion annuels et trimestriels d'Alithya ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, son entreprise ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier les énoncés comportant de l'information prospective, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. La responsabilité d'entreprise se situe au cœur de l'approche de la direction, et à ce titre, Alithya promeut la bonne gouvernance, la diversité et le perfectionnement en milieu de travail, les pratiques respectueuses de l'environnement et l'engagement social au sein des collectivités. Pour en savoir plus, visitez le site www.alithya.com.

