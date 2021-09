MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») a tenu virtuellement aujourd'hui son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires (l' « assemblée »). Au total, 48 282 749 actions à droit de vote subalterne de catégorie A et 7 321 616 actions à droit de vote multiple de catégorie B étaient représentées lors de l'assemblée, ce qui représente environ 81,12 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation en date du 19 juillet 2021, soit la date de référence pour l'assemblée.

Le conseil d'administration d'Alithya avait fixé à dix le nombre d'administrateurs devant être élus à l'assemblée. Les dix candidats aux postes d'administrateur nominés dans la circulaire de sollicitation de procurations d'Alithya en date du 19 juillet 2021 ont été élus par une majorité des voix exprimées. Les voix exprimées pour l'élection des administrateurs se sont établis comme suit :



Votes pour (%) Abstentions (%) Dana Ades-Landy 97,58 % 2,42 % Robert Comeau 99,74 % 0,26 % Mélissa Gilbert 97,94 % 2,06 % Lucie Martel 97,89 % 2,11 % Pierre Karl Péladeau 97,91 % 2,09 % Paul Raymond 97,94 % 2,06 % James B. Renacci 99,74 % 0,26 % Ghyslain Rivard 95,54 % 4,46 % C. Lee Thomas 99,74 % 0,26 % Pierre Turcotte 97,28 % 2,72 %

Les résultats finaux du vote sur les propositions présentées à l'assemblée ont été déposés auprès des autorités en valeurs mobilières et sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction

« Je suis très fier des progrès réalisés au cours de la dernière année et de nos progrès vers l'atteinte notre objectif de devenir un leader en matière de stratégie et de transformation numérique, accélérant ainsi la réalisation de la vision, des objectifs et des ambitions d'affaires de nos clients. Alors que nous accueillons aujourd'hui deux administrateurs nouvellement élus, je souhaite remercier les membres de notre conseil d'administration pour leur leadership continu, leur expérience et leur sagesse. Nous nous tournons maintenant vers l'avenir avec confiance. Grâce à une base de clients en croissance constante et à notre équipe grandissante de professionnels talentueux, nous sommes en solide posture pour tirer pleinement parti de la reprise progressive de l'industrie des TI. »

Assemblée virtuelle et webdiffusion

En vue de protéger ses actionnaires, employés et administrateurs ainsi que les autres personnes qui assisteraient à l'assemblée dans le contexte de pandémie de COVID-19, et conformément aux recommandations des autorités publiques, Alithya a tenu son assemblée virtuellement à nouveau cette année.

La webdiffusion audio sera disponible prochainement dans la section Investisseurs du site web d'Alithya.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file nord-américain des secteurs de la stratégie et de la transformation numérique. La Société emploie plus de 3 300 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin de créer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie renouvelable, des télécommunications, du transport et de la logistique, ainsi que les services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

