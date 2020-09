MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») a tenu virtuellement aujourd'hui son assemblée générale annuelle des actionnaires (l' « assemblée »). Au total, 39 368 076 actions à droit de vote subalterne de catégorie A et 7 168 984 actions à droit de vote multiple de catégorie B étaient représentées lors de l'assemblée, ce qui représente environ 90,58 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation en date du 22 juillet 2020, soit la date de référence pour l'assemblée.

Le conseil d'administration d'Alithya avait fixé à neuf le nombre d'administrateurs devant être élus à l'assemblée. Les neuf candidats aux postes d'administrateur nominés dans la circulaire de sollicitation de procurations d'Alithya en date du 22 juillet 2020 ont été élus par une majorité des voix exprimées. Les voix exprimées pour l'élection des administrateurs se sont établis comme suit :



Votes pour (%) Abstentions (%) Dana Ades-Landy 99,69 % 0,31 % Robert Comeau 99,66 % 0,34 % Fredrick DiSanto 99,13 % 0,87 % Lucie Martel 99,69 % 0,31 % Paul Raymond 99,67 % 0,33 % James B. Renacci 99,68 % 0,32 % Ghyslain Rivard 99,57 % 0,43 % C. Lee Thomas 99,68 % 0,32 % Pierre Turcotte 99,54 % 0,46 %

En vue de protéger ses actionnaires, employés et administrateurs ainsi que les autres personnes qui assisteraient à l'assemblée dans le contexte de pandémie de COVID-19, et conformément aux recommandations des autorités publiques, Alithya a tenu son assemblée virtuellement. La webdiffusion audio de l'assemblée est disponible dans la section Investisseurs du site web.

À propos d'Alithya

Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, Alithya compte plus de 2 100 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, manufacturier, de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alithya.com.

