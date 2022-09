MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya » ou la « société ») a tenu virtuellement aujourd'hui son assemblée générale annuelle des actionnaires (l' « assemblée »). Au total, 70 172 516 actions à droit de vote subalterne de catégorie A et 7 171 616 actions à droit de vote multiple de catégorie B étaient représentées lors de l'assemblée, ce qui représente environ 89,26 % des droits de vote afférents à toutes les actions émises et en circulation en date du 18 juillet 2022, soit la date de référence pour l'assemblée.

Le conseil d'administration d'Alithya avait fixé à dix le nombre d'administrateurs devant être élus à l'assemblée. Les dix candidats aux postes d'administrateur nominés dans la circulaire de sollicitation de procurations d'Alithya en date du 18 juillet 2022 ont été élus par une majorité des voix exprimées. Les voix exprimées pour l'élection des administrateurs se sont établis comme suit :



Votes pour (%) Abstentions (%) Dana Ades-Landy 99,89 % 0,11 % André P. Brosseau 99,88 % 0,12 % Robert Comeau 99,89 % 0,11 % Mélissa Gilbert 99,89 % 0,11 % Lucie Martel 98,40 % 1,60 % Paul Raymond 99,88 % 0,12 % James B. Renacci 99,88 % 0,12 % Ghyslain Rivard 96,41 % 3,59 % C. Lee Thomas 99,89 % 0,11 % Pierre Turcotte 97,91 % 2,09 %

Assemblée virtuelle et webdiffusion

Dans le contexte de la pandémie qui se poursuit, Alithya a tenu son assemblée virtuellement à nouveau cette année, afin de protéger ses actionnaires, employés et administrateurs, ainsi que les autres personnes qui assisteraient à l'assemblée.

Une webdiffusion audio sera disponible prochainement dans la section Investisseurs du site web d'Alithya.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file de confiance en stratégie et en transformation numérique qui emploie environ 3 900 professionnels dévoués et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'échelle internationale. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance organique accélérée et d'acquisitions complémentaires afin de faire de l'entreprise un chef de file à l'échelle mondiale. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services de modernisation applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir plus sur Alithya, visitez le www.alithya.com.

