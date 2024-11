MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya ») annonce aujourd'hui la nomination de Nicolas Lavoie au poste de chef de la direction financière, en date effective du 9 décembre 2024.

Avec près de 30 ans d'expérience dans des entreprises multinationales publiques et privées opérant dans les secteurs du divertissement et de la technologie, des médias, des mines et du manufacturier, M. Lavoie dirigera la direction financière d'Alithya alors que l'entreprise progresse dans la mise en œuvre de son plan stratégique pour les exercices 2025-2027.

Le vaste parcours de M. Lavoie comprend un bilan éprouvé dans la structuration et l'exécution d'acquisitions stratégiques qui renforcent le positionnement sur le marché et l'expansion internationale. Son expertise couvre une gamme diversifiée de types de transactions, dont les acquisitions, le financement par dette et par actions, et les partenariats stratégiques. Il apporte également une solide expérience en planification et analyse financières (FP&A) et en divulgation financière.

Avant de se joindre à Alithya, M. Lavoie a été le chef de la direction financière de Groupe Solotech Inc. (« Solotech ») entre 2018 et 2022, et ensuite son chef de la direction financière et de l'administration de 2022 à aujourd'hui. Dans ces rôles, il a dirigé les stratégies et opérations financières de Solotech, ainsi que les fusions et acquisitions, en plus d'avoir contribué à plusieurs transactions.

Parmi d'autres postes qu'il a précédemment occupés, M. Lavoie a également été vice-président principal des Finances de Les Vêtements de Sport Gildan de 2012 à 2018, et vice-président des Finances d'entreprise et de la Trésorerie chez Consolidated Thompson Iron Mines de 2010 à 2011. Il a également occupé des rôles avec des responsabilités croissantes au sein du Groupe Pages Jaunes de 2004 à 2010, notamment en tant que vice-président des Finances et de la Trésorerie, et en tant que chef de la direction financière de l'une de ses filiales, Trader Corporation. Précédemment, il a œuvré au sein de Quebecor World de 1998 à 2004 dans des rôles de finances d'entreprise et de trésorerie.

M. Lavoie est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université Laval. Il est comptable professionnel agréé (CPA) et analyste financier agréé (CFA).

Citation de Paul Raymond, président et chef de la direction :

« Nous sommes fiers d'annoncer la nomination de Nicolas Lavoie au poste de chef de la direction financière. Nicolas apporte une vaste expérience dans des rôles de leadership axés sur les transformations stratégiques, l'excellence opérationnelle et l'accélération de la croissance par fusions et acquisitions. Nicolas sera soutenu par une équipe financière chevronnée, y compris Debbie Di Gregorio, vice-présidente, Finances, qui a assuré l'intérim en tant que cheffe de la direction financière au cours de ces derniers mois. Nous tenons à remercier Debbie pour son soutien indéfectible et son engagement durant cette période de transition. »

Citation de Nicolas Lavoie, chef de la direction financière d'Alithya :

« Je suis ravi de rejoindre une entreprise avec une forte réputation sur le marché en pleine expansion de la transformation numérique. Depuis son entrée en bourse en 2018, Alithya a démontré sa capacité à développer sa portée et à se développer comme conseiller de confiance à valeur ajoutée, tout en élargissant sa présence sur les marchés internationaux. Je rejoins Alithya pour aider à accélérer la prochaine phase de croissance rentable et durable. »

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde, portée par son expertise et son intelligence collective afin de concevoir des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation organisationnelle et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis et s'emploie à obtenir une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones et une attestation Carboresponsable. Ses équipes ont l'ambition de conjuguer leur aspiration à faire ce qui est juste avec leur détermination à bien faire les choses.

