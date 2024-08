Faits saillants du premier trimestre de 2025

Les revenus ont connu une baisse de 8,1 % pour atteindre 120,9 M$, par rapport à 131,6 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Sur une base séquentielle, les revenus ont augmenté de 0,4 M$, par rapport à 120,5 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

83 % des revenus ont été générés par des clients existants au cours du même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute en pourcentage des revenus 1) a connu une hausse pour s'établir à 31,9 %, par rapport à 28,9 % pour le même trimestre de l'exercice précédent.

La marge brute a connu une hausse de 1,1 % pour s'établir à 38,5 M$, contre 38,1 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les charges de vente, générales et administratives ont diminué de 0,8 M$ ou de 2,6 % pour atteindre 31,7 M$, contre 32,5 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

La perte nette s'est établie à 2,8 M$, ou à 0,03 $ par action, alors qu'elle atteignait 7,2 M$, ou 0,08 $ par action, pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Le bénéfice net ajusté 2) s'est établi à 4,9 M$, ce qui représente une hausse de 1,9 M$ ou de 65,1 % par rapport à 3,0 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action 2) de 0,05 $, par rapport à 0,03 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Le BAIIA ajusté 2) s'est accru de 11,1 % pour s'établir à 10,1 M$, ce qui correspond à une marge du BAIIA ajusté 2) de 8,3 % des revenus, par rapport à un BAIIA ajusté de 9,1 M$, correspondant à une marge du BAIIA ajusté de 6,9 % des revenus, pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont élevés à 16,7 M$, soit une augmentation de 9,1 M$ comparativement à 7,6 M$ pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Les nouveaux contrats 1) pour le premier trimestre ont totalisé 98,2 M$, ce qui s'est traduit par un ratio nouveaux contrats-facturation 1) de 0,81 pour le trimestre. Le ratio nouveaux contrats-facturation aurait été de 0,92 si les revenus tirés des deux contrats à long terme signés dans le cadre d'une acquisition au cours du premier trimestre de l'exercice 2022 étaient exclus.

Au 30 juin 2024, le carnet de commandes 1) représentait environ 16 mois de revenus des douze derniers mois.

représentait environ 16 mois de revenus des douze derniers mois. Contrats conclus avec 22 nouveaux clients.

MONTRÉAL, le 14 août 2024 /CNW/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (« Alithya », la « Société » ou « nous »), a publié aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2025 clos le 30 juin 2024. Tous les montants sont en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

Sommaire des résultats financiers du premier trimestre :

Faits saillants (en milliers de dollars, sauf les pourcentages de marges) T1 E2025 T1 E2024 Revenus 120 875 131 595 Marge brute 38 530 38 093 Marge brute en pourcentage des revenus (%)1) 31,9 % 28,9 % Charges de vente, générales et administratives 31 659 32 499 Charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus (%)1) 26,2 % 24,7 % Perte nette (2 762) (7 245) Perte de base et diluée par action (0,03) (0,08) Bénéfice net ajusté2) 4 944 2 992 Bénéfice net ajusté par action2) 0,05 0,03 BAIIA ajusté2) 10 058 9 055 Marge du BAIIA ajusté (%)2) 8,3 % 6,9 %

1) Il s'agit d'autres mesures financières qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. Voir « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » ci-dessous. 2) Il s'agit de mesures financières non conformes aux IFRS qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et qui peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables utilisées par d'autres émetteurs. De plus amples informations et des rapprochements quantitatifs du bénéfice net ajusté et du BAIIA ajusté par rapport aux mesures conformes aux IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous à la rubrique intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières ». Le terme « marge du BAIIA ajusté » désigne le pourcentage du total des revenus que représente le BAIIA ajusté pendant une période donnée.

Citation de M. Paul Raymond, président et chef de la direction d'Alithya :

« Nous sommes heureux de publier les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2025. Malgré la conjoncture du marché mondial, notre équipe a su générer des revenus stables sur une base séquentielle, en plus de continuer à améliorer la rentabilité. Notre BAIIA ajusté a connu une hausse de 11 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2024. Alors que de plus en plus de clients se tournent vers nous pour des services à plus forte valeur ajoutée, notre solide marge brute a atteint 31,9 % des revenus, ce qui représente une croissance différentielle par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Par ailleurs, en maintenant une gestion serrée de nos coûts, nous sommes parvenus à diminuer les charges de vente, générales et administratives du premier trimestre de l'exercice 2025 de 2,6 % par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, tout en les maintenant stables sur une base séquentielle, et ce, malgré les augmentations salariales annuelles accordées à l'échelle de l'entreprise le 1er avril dernier.

Notre équipe a continué à créer de la valeur pour les actionnaires au cours du trimestre en générant un solide bénéfice net ajusté et d'importants flux de trésorerie, y compris des flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation de 16,7 M$, en hausse de 119,8 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. En outre, le montant total de notre dette à long terme a diminué, principalement grâce au remboursement de prêts garantis.

Nous entendons garder le cap sur la croissance rentable des revenus en allant de l'avant pour la suite de l'exercice 2025, conformément aux objectifs de notre nouveau plan stratégique. Les retombées positives des initiatives d'efficacité opérationnelle déployées au cours de l'exercice 2024 se font déjà clairement sentir. Nous sommes impatients de présenter ce nouveau plan à l'occasion de la journée des investisseurs qui se tiendra le mardi 10 septembre 2024. »

Résultats du premier trimestre

Revenus

Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les revenus ont atteint 120,9 M$, ce qui représente une baisse de 10,7 M$, ou de 8,1 %, par rapport à 131,6 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023. Sur une base séquentielle, les revenus ont augmenté de 0,4 M$, par rapport à 120,5 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les revenus tirés des activités au Canada ont atteint 65,1 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, soit une baisse de 11,9 M$, ou de 15,4 %, par rapport aux revenus de 77,0 M$ dégagés lors du trimestre clos le 30 juin 2023. La baisse des revenus est principalement attribuable à une réduction des investissements en technologies de l'information au sein du secteur bancaire et à l'arrivée à échéance de certains projets de clients par rapport au même trimestre de l'exercice précédent. Sur une base séquentielle, les revenus tirés des activités au Canada ont augmenté de 0,5 M$ par rapport à 64,6 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les revenus tirés des activités aux États-Unis ont atteint 50,7 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, soit une hausse de 1,5 M$, ou de 3,0 %, par rapport aux revenus de 49,2 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023, principalement en raison de la croissance interne dans certains secteurs d'activités de l'entreprise, ce qui comprend l'incidence favorable du taux de change du dollar américain de 0,9 M$ entre les deux périodes. Sur une base séquentielle, les revenus tirés des activités aux États-Unis ont connu une hausse de 0,3 M$, ce qui comprend l'incidence favorable du taux de change du dollar américain de 0,2 M$, par rapport aux revenus de 50,4 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Les revenus tirés des activités à l'international ont connu une baisse de 0,4 M$, ou de 6,2 %, pour s'établir à 5,0 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, comparativement à 5,4 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023.

Marge brute

La marge brute s'est chiffrée à 38,5 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, ce qui correspond à une hausse de 0,4 M$, ou de 1,1 %, par rapport à la marge brute de 38,1 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023. Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté pour s'établir à 31,9 %, contre 28,9 % pour le trimestre clos le 30 juin 2023. Sur une base séquentielle, la marge brute en pourcentage des revenus n'a connu qu'une légère baisse par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent, à la fin duquel elle était de 32,1 %, et ce, malgré l'entrée en vigueur d'augmentations salariales au début de l'exercice en cours.

Au Canada, la marge brute en pourcentage des revenus a augmenté par rapport à celle du même trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d'une diminution proportionnellement plus importante du recours aux sous-traitants par rapport au nombre d'employés permanents. La marge brute en pourcentage des revenus a également augmenté sur une base séquentielle par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent.

Aux États-Unis, la marge brute en pourcentage des revenus est restée stable par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

À l'international, la marge brute en pourcentage des revenus a baissé par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Charges de vente, générales et administratives

Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les charges de vente, générales et administratives se sont chiffrées à 31,7 M$, ce qui représente une diminution de 0,8 M$, ou de 2,6 %, par rapport aux charges de 32,5 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023. Les charges de vente, générales et administratives, en pourcentage des revenus, se sont établies à 26,2 % pour le trimestre clos le 30 juin 2024, contre 24,7 % pour la même période de l'exercice précédent. La diminution des charges de vente, générales et administratives est principalement attribuable à une baisse de 1,4 M$ de la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation, découlant des charges de dépréciation de l'exercice précédent engagées dans le cadre de l'examen en cours de la stratégie immobilière d'Alithya à la suite de l'intégration des acquisitions et des changements apportés aux conditions de travail, en vue de réduire l'empreinte de la Société et de réaliser des synergies, ainsi qu'à des baisses de 0,5 M$ des frais d'occupation et de 0,4 M$ de la rémunération fondée sur des actions sans effet sur la trésorerie, partiellement contrebalancées par des hausses de 1,3 M$ des coûts de rémunération des employés, incluant des coûts de séparation composés des coûts de cessation d'emploi et d'avantages du personnel pour des membres clés de la direction de 1,5 M$, et de 0,3 M$ des honoraires professionnels. Sur une base séquentielle, les charges de vente, générales et administratives se sont accrues de 2,1 M$ par rapport aux charges de 29,6 M$ pour le quatrième trimestre de l'exercice précédent, en raison principalement de la hausse des coûts de rémunération des employés, à savoir les augmentations salariales annuelles, la rémunération variable et des coûts de séparation composés des coûts de cessation d'emploi et d'avantages du personnel pour des membres clés de la direction.

Perte nette

La perte nette pour le trimestre clos le 30 juin 2024 s'est établie à 2,8 M$, soit une diminution de 4,4 M$ par rapport à la perte de 7,2 M$ constatée au trimestre clos le 30 juin 2023. Par rapport au trimestre clos le 30 juin 2023, la diminution de la perte découle d'une plus grande marge brute, d'une baisse des charges de vente, générales et administratives, d'une baisse des coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises, d'une baisse de l'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles ainsi que d'une baisse des charges financières nettes, partiellement contrebalancées par une hausse de la charge d'impôts pour le trimestre clos le 30 juin 2024. Ce résultat s'est traduit par une perte nette de base et diluée par action de 0,03 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, comparativement à une perte nette de 0,08 $ par action pour le trimestre clos le 30 juin 2023.

Bénéfice net ajusté

Le bénéfice net ajusté s'est chiffré à 4,9 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, ce qui représente une hausse de 1,9 M$, ou de 65,1 %, par rapport au bénéfice net ajusté de 3,0 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023, en raison principalement d'une plus grande marge brute, d'une baisse des charges de vente, générales et administratives, d'une baisse de l'amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation et d'une baisse des charges financières nettes, partiellement contrebalancées par une hausse de la charge d'impôts. Ce résultat s'est traduit par un bénéfice net ajusté par action de 0,05 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, contre 0,03 $ pour le trimestre clos le 30 juin 2023.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 10,1 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024, ce qui représente une hausse de 1,0 M$, ou de 11,1 %, par rapport à 9,1 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023, en raison principalement d'une plus grande marge brute et d'une baisse des charges de vente, générales et administratives, tel qu'il est expliqué ci-dessus. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 8,3 % pour le trimestre clos le 30 juin 2024, contre 6,9 % pour le trimestre clos le 30 juin 2023.

Liquidité et ressources en capital

Pour le trimestre clos le 30 juin 2024, les flux de trésorerie nets découlant des activités d'exploitation se sont élevés à 16,7 M$, soit une hausse de 9,1 M$, ou de 119,8 %, comparativement à 7,6 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023. Les flux de trésorerie pour le trimestre clos le 30 juin 2024 découlent principalement de la perte nette de 2,8 M$, ajustée pour tenir compte d'éléments hors trésorerie de 10,1 M$ comprenant principalement l'amortissement, les charges financières nettes, la rémunération fondée sur des actions et les impôts différés, partiellement contrebalancés par le gain de change non réalisé, ainsi que par des variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 9,4 M$. À des fins de comparaison, les flux de trésorerie pour le trimestre clos le 30 juin 2023 découlaient principalement de la perte nette de 7,2 M$, ajustée pour tenir compte d'éléments hors trésorerie de 14,1 M$, comprenant principalement l'amortissement, les charges financières nettes, la rémunération fondée sur des actions, la dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation et la perte découlant de la résiliation de contrats de location, partiellement contrebalancés par le règlement d'UAI et un gain de change non réalisé, ainsi que par des variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 0,8 M$.

Les variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 9,4 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2024 comprenaient principalement des baisses de 15,1 M$ des débiteurs et autres créances et de 7,9 M$ des crédits d'impôt à recevoir, partiellement contrebalancées par une hausse de 7,5 M$ des travaux en cours, une baisse de 3,7 M$ des créditeurs et charges à payer, une baisse de 1,5 M$ des revenus différés et une hausse de 0,9 M$ des charges payées d'avance. Les variations favorables des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 0,8 M$ pour le trimestre clos le 30 juin 2023 comprenaient principalement des diminutions de 6,7 M$ des débiteurs et autres créances et de 4,2 M$ des travaux en cours, partiellement contrebalancées par une diminution de 5,7 M$ des créditeurs et charges à payer, une augmentation de 2,4 M$ des crédits d'impôt à recevoir, une baisse de 1,3 M$ des revenus différés et une hausse de 0,9 M$ des charges payées d'avance.

Aperçu du plan d'affaires stratégique

Alithya a entamé un parcours dans le but d'être reconnue comme le conseiller de confiance en matière de technologie auprès de ses clients. D'ici la fin de l'exercice 2027, la direction estime que l'ampleur et l'envergure que nous prendrons nous permettront de tirer parti de nos connaissances sectorielles, d'étendre nos activités sur le plan géographique, d'approfondir notre expertise, de diversifier notre offre intégrée et de nous positionner dans la chaîne de valeur pour cibler les segments de TI à plus grande valeur.

Notre processus stratégique commence par notre approche agile pour harmoniser notre offre avec les défis les plus urgents auxquels sont confrontés les secteurs d'activité que nous desservons, et par notre capacité à renforcer continuellement les fondements des relations de confiance avec nos clients, notre personnel, nos investisseurs et nos partenaires. Afin de nous assurer de demeurer novateurs et pertinents, nous nous efforçons de répondre aux attentes de nos parties prenantes ou de les surpasser, notamment en optimisant l'expérience employé, en aidant nos clients à poursuivre leur mission et en créant une valeur ajoutée pour nos investisseurs.

Plus précisément, Alithya a conçu un plan stratégique de trois ans qui établit des objectifs en tenant compte des intérêts de ses parties prenantes. Les principaux objectifs sont les suivants :

Augmenter son ampleur avec de la croissance interne et des acquisitions stratégiques : Croissance interne : Alithya vise une croissance interne annualisée de 5 à 10 %. Acquisitions : Alithya prévoit d'acquérir des entreprises complémentaires représentant des revenus de 150 M$. Solutions en matière d'IA et de propriété intellectuelle : Alithya a l'intention d'accroître l'utilisation de ses solutions en matière d'IA et de propriété intellectuelle.



Fournir à nos investisseurs, à nos partenaires et à nos parties prenantes un rendement du capital investi croissant à long terme :

Rentabilité : La marge du BAIIA ajusté 1) d'Alithya devrait augmenter pour se situer dans une fourchette de 11 à 13 %. Externalisation optimisée : Alithya vise à réaliser un pourcentage croissant de ses activités à partir de centres d'externalisation optimisée. Objectif environnemental : Alithya œuvre à obtenir la certification Carboresponsable MC (niveau 1) et à entreprendre les démarches vers l'obtention d'une certification de neutralité carbone (niveau 2).



Les objectifs de notre plan stratégique de trois ans, y compris nos objectifs de croissance interne, d'acquisitions et de rentabilité, se fondent sur notre stratégie et notre plan d'affaires actuels. Ces objectifs ne sont pas considérés comme des prévisions ou une projection des résultats futurs. Nous les voyons plutôt comme des objectifs que nous souhaitons atteindre en mettant en œuvre notre stratégie au fil du temps, compte tenu de notre rendement historique et de certaines hypothèses, notamment les suivantes : i) notre capacité à exécuter nos stratégies de croissance; ii) notre capacité à identifier des entreprises complémentaires et à les acquérir selon des modalités relutives; et iii) nos estimations et nos attentes quant aux conditions économiques et d'affaires futures et à d'autres facteurs.

Énoncés prospectifs et perspectives financières

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui pourraient constituer de l'« information prospective », des « énoncés prospectifs » ou des « perspectives financières » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables et de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et d'autres dispositions applicables portant sur les règles refuges américaines (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Les énoncés qui ne se rapportent pas exclusivement à des faits historiques ainsi que les énoncés portant sur les attentes de la direction à l'égard de la croissance, des résultats d'exploitation et du rendement futur et des perspectives d'affaires d'Alithya, et d'autres énoncés portant sur la stratégie commerciale et les plans d'Alithya ou se rapportant à des caractérisations de situations ou d'événements futurs constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés renferment souvent les termes et expressions « s'attend à », « entend », « prévoit », « prédit », « croit », « cherche à », « estime », « peut », « doit », « continue », « projette », « cible » et des termes ou expressions similaires ou des variantes de ceux-ci, ainsi que des verbes au futur ou au conditionnel, mais ce ne sont pas tous les énoncés prospectifs qui contiennent ces expressions et termes particuliers.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse font état, notamment, de renseignements ou de déclarations au sujet des éléments suivants : i) notre capacité à générer des revenus suffisants pour soutenir nos activités; ii) notre capacité à tirer parti des occasions d'affaires et à atteindre les objectifs fixés dans notre plan stratégique couvrant les trois prochaines années; iii) notre aptitude à maintenir et à développer nos activités, notamment en élargissant l'étendue de notre gamme de services, en tirant profit de l'intelligence artificielle (« IA »), de notre présence dans d'autres pays, de notre expertise et de nos offres intégrées, et en concluant de nouveaux contrats et en perçant de nouveaux marchés; iv) notre stratégie, nos activités futures et nos perspectives, notamment nos attentes par rapport aux revenus futurs découlant de nouveaux contrats et du carnet de commandes, ainsi que par rapport à la croissance du rendement du capital investi que nous voulons offrir aux parties prenantes à long terme; v) notre capacité à assurer le service de notre dette et à réunir des capitaux additionnels; vi) nos estimations concernant notre rendement financier, y compris les revenus, notre rentabilité, nos coûts et nos charges, nos marges brutes, nos liquidités, nos ressources en capital et nos dépenses en immobilisations; vii) notre capacité à identifier des cibles appropriées à acquérir et à réaliser les synergies ou les économies de coûts attendues en lien avec leur intégration; et viii) notre capacité à satisfaire aux besoins de nos parties prenantes, à les surpasser et à trouver un équilibre à cet égard.

Les énoncés prospectifs visent uniquement à aider notamment les investisseurs à comprendre les objectifs, les stratégies et les perspectives quant au plan d'affaires stratégique d'Alithya ainsi que son cadre d'exploitation prévu, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Même si la direction estime que les attentes projetées dans les énoncés prospectifs d'Alithya étaient raisonnables à la date à laquelle ceux-ci ont été formulés, il n'en demeure pas moins que les énoncés prospectifs reposent sur des opinions, des hypothèses et des estimations établies par la direction et, par conséquent, sont assujettis à divers risques et incertitudes et à d'autres facteurs, dont bon nombre échappent à la volonté d'Alithya et qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont indiqués, de façon expresse ou implicite, dans ces énoncés. Ces risques et incertitudes comprennent, notamment, les facteurs énoncés dans la rubrique « Risques et incertitudes » des rapports de gestion d'Alithya pour l'exercice clos le 31 mars 2024, ainsi que dans les autres documents rendus publics par Alithya, y compris les documents déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis à l'occasion et que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. D'autres risques et incertitudes dont Alithya n'a actuellement pas connaissance ou qu'elle juge actuellement comme étant négligeables pourraient avoir une incidence défavorable significative sur sa situation financière, son rendement financier, ses flux de trésorerie, ses activités ou sa réputation.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont visés par les présentes mises en garde et sont à jour uniquement à la date du présent communiqué de presse. Alithya décline expressément toute obligation de mettre à jour ou de modifier tout énoncé prospectif, ou les facteurs ou hypothèses sur lesquels reposent ces énoncés, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois applicables l'y obligent. Les investisseurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs, puisque les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux-ci.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Le présent communiqué de presse comprend certaines mesures qui n'ont pas été établies conformément aux IFRS et d'autres mesures financières. Le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté par action, le BAIIA, la marge du BAIIA, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures non conformes aux IFRS et les nouveaux contrats, le ratio nouveaux contrats-facturation, le carnet de commandes, la marge brute en pourcentage des revenus et les charges de vente, générales et administratives en pourcentage des revenus sont d'autres mesures financières utilisées dans le présent communiqué de presse. Ces mesures sont fournies à titre de complément d'information aux mesures conformes aux IFRS pour permettre de mieux comprendre les résultats d'exploitation d'Alithya selon la perspective de la direction. Ces mesures n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et ne sont donc vraisemblablement pas comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Elles doivent être vues comme un supplément d'information et non comme un substitut à l'information financière établie conformément aux IFRS. Elles fournissent aux investisseurs des renseignements supplémentaires sur les résultats d'exploitation d'Alithya et mettent ainsi en évidence des tendances dans les activités d'Alithya qui seraient peut-être passées inaperçues si les investisseurs s'étaient appuyés uniquement sur les mesures conformes aux IFRS. Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures non conformes aux IFRS et les autres mesures financières, se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 juin 2024, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. Cette rubrique comporte des explications au sujet de la composition et de l'utilité de ces mesures financières et ratios non conformes aux IFRS et est intégrée par renvoi au présent communiqué de presse.

Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte nette et du bénéfice net ajusté :





Trimestres clos les 30 juin (en milliers de dollars)

2024

2023



$

$ Perte nette

(2 762)

(7 245) Coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

783

1 105 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 644

6 824 Rémunération fondée sur des actions

1 685

2 078 Dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation et perte

à la résiliation de contrats de location

--

1 383 Coûts de séparation

1 502

-- Effet des impôts liés aux éléments susmentionnés

(908)

(1 153) Bénéfice net ajusté1) 2)

4 944

2 992 Perte de base et diluée par action

(0,03)

(0,08) Bénéfice net ajusté par action1) 2)

0,05

0,03











1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 juin 2024, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov. 2) Les données pour le trimestre clos le 30 juin 2023 contiennent des ajustements afin de refléter certains changements aux calculs et aux hypothèses.

Le tableau suivant présente un rapprochement de la perte nette et du BAIIA ainsi que du BAIIA ajusté :





Trimestres clos les 30 juin (en milliers de dollars)

2024

2023



$

$ Revenus

120 875

131 595 Perte nette

(2 762)

(7 245) Charges financières nettes

2 372

3 220 Charge d'impôts

756

150 Amortissement

1 095

1 668 Amortissement des immobilisations incorporelles

4 644

6 824 BAIIA1)

6 105

4 617 Marge du BAIIA1)

5,1 %

3,5 % Ajusté pour :







Gain de change

(17)

(128) Rémunération fondée sur des actions

1 685

2 078 Coûts d'acquisition, d'intégration et de réorganisation d'entreprises

783

1 105 Dépréciation des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation et perte

à la résiliation de contrats de location

--

1 383 Coûts de séparation

1 502

-- BAIIA ajusté1)

10 058

9 055 Marge du BAIIA ajusté1)

8,3 %

6,9 %











1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique 5 intitulée « Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières » du rapport de gestion d'Alithya pour le trimestre clos le 30 juin 2024, que l'on peut consulter sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, et sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov.

Conférence téléphonique du premier trimestre

Alithya tiendra une conférence téléphonique le 14 août 2024, à 9 h 00 (heure de l'Est), pour discuter des résultats du premier trimestre. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l'appel en composant le 1 800 836-8184 ou encore par webdiffusion à l'adresse https://app.webinar.net/wlbDkNGn2pY. L'enregistrement de la conférence téléphonique sera accessible jusqu'au 21 août 2024 en composant le 1 888 660-6345, #28515.

Journée des investisseurs de 2024

La journée des investisseurs d'Alithya se tiendra en mode hybride à Montréal le mardi 10 septembre 2024 à 13 h 00 (heure de l'Est) au Club Saint-James, sis au 1145 avenue Union, en plein cœur du centre-ville. Des membres de la haute direction prendront la parole en direct et par vidéo pour expliquer le modèle opérationnel sur lequel nous tablons pour atteindre les objectifs prévus dans notre plan stratégique de trois ans, qui est entré en vigueur le 1er avril 2024. Le formulaire d'inscription, l'ordre du jour complet et la liste des conférenciers sont accessibles sur la page Web de la Société consacrée à la journée des investisseurs de 2024, à l'adresse https://pages.alithya.com/alithya-2024-investor-day. Des enregistrements vidéo seront accessibles et archivés peu après la fin de l'événement.

À propos d'Alithya

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde, portée par son expertise et son intelligence collective afin de concevoir des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Leur réussite lui tient à cœur, et elle les accompagne tout au long de leur évolution numérique en leur indiquant les nouvelles voies à suivre pour prospérer.

Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des trois grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la transformation d'entreprise et l'accompagnement technologique.

Alithya a obtenu deux certifications pour la parité entre les genres au Canada et aux États-Unis et s'emploie à obtenir une certification en lien avec ses relations avec les peuples autochtones et une attestation Carboresponsable. Ses équipes ont l'ambition de conjuguer leur aspiration à faire ce qui est juste avec leur détermination à bien faire les choses.

Note au lecteur : Le rapport de gestion et les états financiers consolidés intermédiaires et les notes complémentaires afférentes pour le trimestre clos le 30 juin 2024 peuvent être consultés sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.com, sur EDGAR, à l'adresse www.sec.gov, et sur le site Web de la Société, à l'adresse www.alithya.com. Sur demande, les actionnaires peuvent recevoir sans frais une copie papier de ces documents.

