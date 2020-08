ALPHARETTA, Ga., le 27 août 2020 /CNW/ - Le Groupe Alithya inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya ») a implanté avec succès les solutions de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion de la performance d'entreprise (EPM) d'Oracle Cloud pour Adelante Healthcare Inc. (« Adelante »).

Alithya a permis à Adelante d'augmenter sa productivité, de réduire ses coûts et d'améliorer le contrôle de ses opérations afin d'optimiser le travail important qu'elle effectue en première ligne en réponse à la pandémie de COVID-19, et de répondre à sa mission consistant à fournir des soins de santé durables pour tous.

« Travailler avec Alithya et Oracle a permis à Adelante de passer à des solutions modernes d'ERP et d'EPM infonuagiques, lesquelles amélioreront sans aucun doute la production de rapports et rationaliseront nombre de nos processus d'affaires qui étaient jusqu'à maintenant très manuels et fastidieux, a déclaré Angela Robinson, directrice principale des finances, Adelante. L'équipe de projet d'Alithya nous a fait passer à un modèle entièrement virtuel en réponse à la pandémie et a mené à bien son implantation dans les délais et en deçà du budget initialement prévu. »

Plus que jamais, le secteur de la santé est confronté à des défis et à des pressions qu'on ne retrouve dans aucun autre secteur de l'économie. En tant qu'Oracle Partner ayant une pratique spécialement dédiée à la santé, Alithya soutient la suite Oracle Cloud. Ses experts hautement spécialisés dans la configuration de ce système peuvent non seulement résoudre les problèmes spécifiques aux soins de santé, mais aussi les transformer en atouts organisationnels.

« L'équipe d'Adelante était extrêmement enthousiaste à propos de l'implantation de la solution Oracle Cloud et a fait tout son possible pour assurer une mise en service réussie, a déclaré Chad Sells, vice-président des ventes, Alithya. Alithya est ravie d'aider des clients comme Adelante en les conseillant sur la meilleure façon de marier opérations et technologie. Ils sont en première ligne de la réponse à la pandémie de COVID-19 et tout rôle que nous pouvons jouer pour les aider à rationaliser leurs opérations est extrêmement important pour nous. »

À propos d'Adelante Healthcare

Adelante Healthcare Inc. est un organisme privé à but non lucratif de soins de santé primaires qui gère neuf « Federally Qualified Community Health Centers » dans le comté de Maricopa en Arizona. Située dans des communautés identifiées comme mal desservies, Adelante s'occupe de plus de 75 000 personnes chaque année, offrant des programmes de médecine familiale, de médecine interne, de santé des femmes, de pédiatrie, de santé comportementale, dentaire, de nutrition et en lien au programme fédéral WIC. Étant donné que l'accessibilité et l'abordabilité représentent souvent un défi majeur pour les personnes non assurées et sous-assurées, Adelante fournit une assistance pour les demandes de Medicaid / AHCCCS, le marché fédéral de l'assurance, le programme de réduction des frais basé sur le salaire d'Adelante et d'autres services d'assistance. Découvrez comment Adelante Healthcare améliore la santé de ses communautés et rend les soins de santé abordables et accessibles en visitant AdelanteHealthcare.com.

À propos d'Alithya

Le Groupe Alithya inc. est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord. Fondée en 1992, l'entreprise peut compter sur plus de 2 100 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L'offre intégrée d'Alithya repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les services applicatifs, les solutions d'entreprise et les données et l'analytique. Alithya déploie des solutions, des services et des compétences de pointe afin d'élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de divers secteurs d'activité, comme les services financiers, le secteur manufacturier, les secteurs de l'énergie, des télécommunications, du transport et de la logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. Pour en savoir plus, rendez-vous sur alithya.com.

Renseignements: Benjamin Cerantola, Conseiller, Communications, 514 285-0006 # 6480, [email protected]

