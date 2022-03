Nouvelle certification qui renforce la position d'Alithya sur le marché de l'infrastructure infonuagique

MONTRÉAL, le 3 mars 2022 /CNW Telbec/ - Groupe Alithya inc. (TSX: ALYA) (NASDAQ: ALYA) (« Alithya ») est fier d'annoncer son titre de partenaire de services de niveau Avancé d'Amazon Web Services (AWS), une certification obtenue en conformité avec le programme du réseau de partenaires d'AWS.

Promotion de partenaire de niveau Select à Avancé

En tant que partenaire Select depuis 2019, Alithya a depuis démontré la force de ses compétences techniques, ainsi que l'ampleur potentielle de sa pénétration du marché. Son respect des exigences d'AWS lui a permis d'être promue au niveau Avancé de partenaire de services. Procurant un accès à la gamme complète de services et de solutions infonuagiques d'AWS, la certification d'Alithya ouvre la voie à une offre de mise en œuvre de solutions et de conseils infonuagiques plus vaste à l'avenir.

Citation de Michel Lacasse, vice-président principal des Ventes d'Alithya:

« Les services de migration infonuagique sont très prisés par tous nos clients, peu importe leur secteur d'activité et leur région. Ce partenariat avancé témoigne de la confiance d'AWS envers nous et de sa reconnaissance de l'expérience, de l'expertise et du potentiel commercial d'Alithya. AWS continue d'innover dans le domaine en expansion rapide de l'infonuagique, et notre capacité d'offrir à nos clients les solutions de haut niveau d'AWS s'insère parfaitement à nos activités. »

Citation de Rosie Seth, leader principale du Développement des partenariats d'AWS Canada:

« Nous sommes ravis qu'Alithya ait atteint le niveau de partenaire Avancé. Cette progression témoigne des efforts qu'Alithya a déployés dans la mise sur pied d'une pratique consacrée à AWS et de son engagement profond envers l'équipe d'AWS, particulièrement au Canada. Cette réussite permet à Alithya de répondre aux besoins du marché, et nous sommes impatients d'aider nos clients communs à adopter l'infonuagique d'AWS en 2022. »

Constituer une équipe de spécialistes de l'infonuagique expérimentée

Alithya a mis sur pied un Centre d'excellence de l'infonuagique d'AWS, ce qui constitue l'une des caractéristiques principales de son offre de services aux clients en matière d'infonuagique et d'infrastructure. De nos jours, plus de 90 % des entreprises figurant au palmarès de Fortune 500 optent pour l'infonuagique en raison de la productivité et de la visibilité inégalées qu'elle procure. Afin d'obtenir des résultats optimaux, les clients d'Alithya ont désormais accès à des conseillers en infrastructure technologique de pointe qui maîtrisent la planification, l'architecture, la gestion du changement, la coordination et les étapes du déploiement d'une infrastructure infonuagique et de la migration vers celle-ci.

Selon le Synergy Research Group, AWS s'est positionnée comme un acteur principal au sein du secteur des services infonuagiques mondiaux et détient 33% des parts de marché à l'échelle mondiale.1 En obtenant l'accréditation avancée auprès d'un intervenant aussi important en matière d'infonuagique, Alithya bonifie la gamme de solutions qu'elle peut personnaliser selon les besoins spécifiques des projets de ses clients.

Des gains opportuns sur les marchés du Canada et d'ailleurs

Le statut de partenaire de services de niveau Avancé d'AWS donne également un avantage concurrentiel à Alithya sur le marché canadien. En 2020, Alithya s'est vue décerner une qualification du Gouvernement du Québec qui lui permet de servir à titre de conseiller de confiance pour diverses organisations publiques à l'échelle de la province. L'entreprise a depuis acquis la réputation de mener à bien ses projets auprès d'organismes gouvernementaux et d'autres clients du secteur public. L'actualité récente a fait état du mandat du Gouvernement du Québec qui vise à migrer tous ses services vers l'infonuagique au cours des trois prochaines années. Alithya est donc prête à y contribuer à cette initiative importante en ajoutant des solutions avancées d'AWS à son offre de solutions de premier plan sur le marché.

À propos d'Alithya

Alithya est un chef de file en stratégie et transformation numérique en Amérique du Nord qui emploie 3 600 professionnels dédiés et hautement qualifiés au Canada, aux États-Unis et à l'international. La stratégie d'Alithya est fondée sur un plan de croissance interne accélérée et d'acquisitions complémentaires pour créer un chef de file mondial. L'offre intégrée de la Société repose sur quatre piliers d'expertise : les stratégies d'affaires, les solutions infonuagiques d'entreprise, les services applicatifs, ainsi que les données et l'analytique. Pour en savoir davantage sur la Société, visitez www.alithya.com.

1 Synergy Research Group. Octobre 2021. Cloud Infrastructure Services Market.

Renseignements: Benjamin Cerantola, Directeur des communications, 514 285-0006, poste 6480, [email protected]