SYDNEY, 27 janvier 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, 27 janvier 2021, quatre des athlètes les plus accomplis et les plus décorés de l'histoire des Jeux olympiques et du triathlon ont annoncé une tentative audacieuse de repousser les limites de la performance humaine et de fracasser le record actuel masculin et féminin à l'épreuve de triathlon iron distance. (3,8 km de nage, 180 km de vélo, 42 km de course).

Au printemps 2022, le champion olympique en titre, Alistair Brownlee (Grande-Bretagne) et le détenteur du record mondial de distance half-iron, Kristian Blummenfelt (Norvège), s'attaqueront à l'actuel record masculin de 7 heures, 35 minutes et 39 secondes en essayant de passer sous le cap des 7 heures. Ils seront rejoints dans cette tentative par Lucy Charles-Barclay (Grande-Bretagne), trois fois deuxième au Ironman World Championship, et Nicola Spirig (Suisse), double médaillée olympique, qui tenteront de parcourir la même distance en moins de huit heures, battant ainsi le record féminin actuel de 18 minutes et 18 secondes.

Interrogé sur l'origine du projet, Alistair Brownlee a déclaré :

« Nous étions tous assis autour d'une table après une course d'endurance à Bahreïn et nous discutions des différents records du monde et de la possibilité de les battre. Les femmes croyaient que, dans les bonnes conditions, il serait possible de compléter l'épreuve sous les 8 heures. Pour ma part, j'estimais pouvoir le faire en moins de 7 heures. Puis, sans même nous en rendre compte, l'esprit de compétition et le goût pour la bravade aidant, nous nous étions tous engagés à essayer de parcourir la distance plus vite que quiconque dans l'histoire. »

La tentative sera pilotée par Chris McCormack, ancien triathlonien et champion du monde, aujourd'hui PDG de Mana Sport and Entertainment Group. Le défi sera officiellement connu sous les noms de Pho3nix SUB7 et Pho3nix SUB8. La tentative est soutenue par un partenaire principal, la Fondation Pho3nix, un organisme sans but lucratif qui appuie la pratique du sport chez les jeunes. En plus de promouvoir les bienfaits physiques et sociaux du sport, Pho3nix offre aux jeunes l'éducation et les ressources nécessaires pour promouvoir les valeurs et les attitudes positives inhérentes au sport qui deviennent des compétences dans la vie de tous les jours.

Le défi est promu par une campagne appelée Defy The Impossible (https://www.sub7sub8.com/) et a été conçu non seulement pour avoir une incidence sur l'élite du sport, mais aussi pour susciter le changement et inspirer les gens au niveau des communautés.

