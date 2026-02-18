Alia révolutionne l'accès aux soins de santé avec son duo Télémédecine + suivi du patient

SAINT-LAZARE, QC, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Alia, le nouveau service de santé moderne conçu pour toute la famille et développé par Medicum en collaboration avec Maple, propose une offre innovante combinant télémédecine et suivi médical personnalisé. Disponible partout au Canada, 7 jours sur 7, Alia simplifie la vie de ses utilisateurs en réunissant consultations en ligne, accompagnement clinique et suivi patient continu, le tout dans un seul abonnement.

En plus de soutenir les familles, Alia s'adresse également :

• aux professionnels, dont le rythme de vie exige flexibilité et rapidité d'accès aux soins ;

• aux aînés, qui bénéficient d'un accompagnement constant et personnalisé ;

• aux proches aidants, qui peuvent enfin compter sur un soutien médical fiable pour les personnes qu'ils accompagnent.

« Avec Alia, notre priorité est de rendre les soins accessibles à tous, peu importe où l'on vit ou à quel point nos horaires sont chargés. Nous avons créé un service simple, humain et toujours disponible, pour que chacun puisse obtenir l'aide dont il a besoin, au moment où il en a besoin », explique Mali Leclair-Vance, vice-présidente chez Medicum.

L'abonnement Tranquillité couvre toute la famille : parents et enfants bénéficient de consultations illimitées et d'un suivi personnalisé, permettant à chacun de gérer sa santé de façon simple, rapide et sécuritaire. L'abonnement de base d'Alia donne accès à des consultations en télémédecine 7 jours sur 7, ainsi qu'à un suivi clinique continu permettant de répondre rapidement aux besoins de santé les plus courants.

Deux formules sont proposées pour répondre aux différents besoins des utilisateurs.

Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez : www.aliasante.ca

À propos d'Alia

Alia est née d'une mission claire : rapprocher la population des professionnel(le)s de la santé en offrant un accès centralisé aux soins, à la télémédecine et au suivi médical. En réunissant technologie et expertise clinique, Alia facilite la continuité du parcours de soins et soutient une approche réellement personnalisée. La technologie vient appuyer la relation entre le patient et le professionnel -- sans jamais la remplacer.

À propos de Medicum

Entreprise familiale canadienne fondée en 1998, Medicum œuvre dans le domaine des services d'aide et de soutien aux patients à l'échelle nationale. Par l'entremise de programmes conçus pour simplifier le parcours thérapeutique, Medicum offre des services de gestion des soins, de coordination des médicaments, d'aide au remboursement, d'accès aux traitements ainsi que des services infirmiers à domicile.

En collaboration avec les professionnels de la santé, l'entreprise veille à assurer un parcours médical harmonieux et un traitement conforme. Indépendante de toute firme pharmaceutique ou pharmacie, Medicum agit selon une approche centrée sur le patient, sans influence externe ni conflit d'intérêts.

À propos de Maple

Depuis sa création en 2015, Maple a pour vision de dynamiser l'avenir des soins de santé au moyen d'un système simple, connecté et humain.

