TAMPA, Floride, 22 septembre 2025 /CNW/ - Ali Zaidi, auparavant responsable de l'activité clients pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord chez Goldman Sachs Asset Management, a rejoint DoubleLine Capital au poste de responsable de l'activité clients internationaux.

Ali Zaidi

M. Zaidi dirige l'équipe clients internationaux du cabinet pour le développement des affaires et le service aux clients à l'extérieur des États-Unis. Lui et son équipe aident les clients à faire correspondre leurs objectifs en matière de rendement et de gestion des risques à des stratégies d'investissement actives, adaptées à un monde en évolution séculaire et cyclique. Basé au bureau de DoubleLine à Dubaï, M. Zaidi relève du président de DoubleLine, Ron Redell.

« Sous la direction de Jeffrey Gundlach, chef de la direction, et grâce à la solidité de notre équipe d'investissement de longue date et à notre service axé sur le client, DoubleLine s'est imposée comme un gestionnaire d'actifs dynamique de premier plan », a déclaré M. Redell. « Je suis ravi d'accueillir M. Zaidi à bord. Sa vaste expérience permettra à notre entreprise d'offrir à nos clients mondiaux notre expertise en matière de gestion d'actifs. »

« En tant qu'entreprise indépendante appartenant à ses employés, DoubleLine affiche un alignement d'intérêts et de valeurs qui interpelle les clients. Je suis heureux de rejoindre l'entreprise et de mettre à disposition de nos clients internationaux notre expertise en matière de leadership intellectuel et de revenus fixes », ajoute M. Zaidi.

Avant de rejoindre DoubleLine, M. Zaidi a travaillé de décembre 2010 à la mi-septembre 2025 chez Goldman Sachs Asset Management en tant que directeur général, responsable de l'activité clients pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ainsi que pour les nouveaux marchés à Dubaï. À ce titre, il a dirigé une équipe de professionnels chargés de la relation client basés à Londres, Riyad, Dubaï, Abou Dhabi et Doha.

Dans le cadre de ses fonctions antérieures, M. Zaidi a travaillé à la structuration et à la vente de produits de crédit et structurés (y compris des produits conformes à la charia), au contrôle financier des actions et des dérivés d'actions et à l'audit des services financiers. Au cours de sa carrière, il a été basé à Londres, à Kuala Lumpur et à Dubaï.

M. Zaidi est membre de l'Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW).

