Ali Gatie et Tate McRae, Jessie Reyez, Justin Bieber, JP Saxe en compagnie de Julia Michaels, Kardinal Offishall, Maestro Fresh Wes, NAV, William Prince en compagnie de Serena Ryder ont confirmé qu'ils se produiraient à l'occasion du 50e anniversaire des Prix JUNO, diffusé sur les ondes de la CBC

TORONTO, le 27 mai 2021 /CNW/ - L'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) et la CBC ont annoncé la liste des artistes et des présentateurs de la cérémonie du 50e anniversaire des Prix JUNO. Ali Gatie, artiste R&B et rap et cinq fois finaliste des Prix JUNO, qui se produira aux côtés de Tate McRae, chanteuse de pop alternatif en pleine ascension et deux fois finaliste des Prix JUNO; Jessie Reyez, lauréate de trois prix JUNO; Justin Bieber, lauréat de sept prix JUNO et superstar; l'auteur-compositeur-interprète soul et cinq fois finaliste des Prix JUNO 2021 JP Saxe en compagnie de Julia Michaels, et l'artiste folk autochtone et lauréat d'un prix JUNO William Prince en compagnie de Serena Ryder, lauréate de six prix JUNO.

Kardinal Offishall, lauréat de quatre prix JUNO, et Jully Black, artiste R&B et soul nommée pour plusieurs prix JUNO, se joindront à Maestro Fresh Wes, lauréat de deux prix JUNO, NAV, finaliste à neuf reprises aux Prix JUNO, Haviah Mighty, lauréat du Prix de musique Polaris 2019, et Michie Mee, pionnière du hip-hop, pour souligner le 30e anniversaire de la catégorie Enregistrement rap de l'année des JUNOS et l'influence du genre sur l'ensemble de la scène rap canadienne.

Parmi les présentateurs du 50e Soirée des Prix JUNO : Alessia Cara, cinq fois lauréate d'un prix JUNO; l'acteur et comédien Andrew Phung ( Kim's Convenience , Run the Burbs ); la sensation TikTok The Basement Gang; la militante autochtone intronisée au Panthéon de la musique canadienne Buffy Sainte-Marie; Ed Robertson, leader de Barenaked Ladies; Gordon Lightfoot, intronisé au Panthéon de la musique canadienne; Jim Cuddy, de Blue Rodeo; le producteur de disques et DJ KAYTRANADA; la légendaire chanteuse R&B et soul Liberty Silver; Max Kerman, chanteur des Arkells; Michael Bublé, lauréat de 14 prix JUNO; Paul Brandt, artiste de musique country; Sarah McLachlan, auteure-compositrice-interprète multiplatine; Shania Twain, intronisée au Panthéon de la musique canadienne et icône country; Susan Aglukark, première artiste inuite du Nunavut à remporter un prix JUNO; et Will Arnett, acteur, producteur et porte-parole de Freedom Mobile.

